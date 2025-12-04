NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt

Khuya 3/12, lực lượng chức năng xã Sơn Điền (Lâm Đồng) phong tỏa hiện trường, huy động người và phương tiện xử lý sự cố sạt lở đất trên tuyến đèo Gia Bắc (quốc lộ 28).

Theo thông tin từ báo Lao Động, đêm 3/12, ông Vũ Đức Nhuần - Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng) - cho biết, mưa lớn kéo dài từ chiều đến đêm đã khiến đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28 xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường kiểm tra, điều tiết và phân luồng để bảo đảm an toàn giao thông.

Mặt khác, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục các điểm sạt lở.

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt - Ảnh 1
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng tiếp cận hiện trường sạt lở trên đèo Gia Bắc - Ảnh: Báo Lao Động

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng ghi nhận 5 điểm sạt trượt trên đèo Gia Bắc. Trong đó, có 1 điểm sạt lở quy mô lớn tại Km50 - Km51 trên Quốc lộ 28.

Tại điểm sạt lở lớn, một khối lượng lớn đất đá, cây rừng từ taluy dương đã vùi lấp mặt đường.

Các điểm còn lại tuy mức độ sạt lở nhỏ hơn nhưng do trời tiếp tục mưa lớn nên nguy cơ sạt trượt vẫn còn rất cao. Sạt lở khiến giao thông cả hai chiều trên Quốc lộ 28 bị tê liệt hoàn toàn.

Hiện nay, các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 28 đang bị ách tắc. Lực lượng chức năng đang điều tiết, hướng dẫn người điều khiển phương tiện quay đầu để đảm bảo an toàn.

NÓNG: Đèo nối Đà Lạt với TP.HCM sạt lở giữa đêm, giao thông chia cắt - Ảnh 2
Điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc làm giao thông qua khu vực bị gián đoạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, ông Vũ Đức Nhuần cho biết, xã đang huy động lực lượng và phương tiện phối hợp với Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng để khắc phục các điểm sạt lở.

Tuy nhiên, do nhiều điểm sạt trượt với khối lượng đất đá lớn và thiếu phương tiện nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Đèo Gia Bắc dài hơn 10km, nằm trên tuyến Quốc lộ 28 nối xã Sơn Điền với xã Hàm Thuận Bắc ra Quốc lộ 1A; theo chiều ngược lại, Quốc lộ 28 nối với Quốc lộ 20 đi Đà Lạt và TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không di chuyển vào Quốc lộ 28 trong thời điểm sạt lở diễn biến phức tạp và tuyến đường đang tê liệt để bảo đảm an toàn.

