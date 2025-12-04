Cuối ngày hôm nay (4/12/2025), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 04/12/2025 03:40

3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp người tuổi Thìn trong ngày mai cũng sẽ diễn ra tốt đẹp. Tử vi cho hay, người tuổi này nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn, thậm chí là gặt hái được những thành tựu vượt ngoài mong đợi nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh trong thời gian vừa qua. 

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên thăng hoa. Người tuổi này cảm thấy thật hạnh phúc vì luôn có một người bạn đồng hành, một chỗ dựa tinh thần để bản mệnh an tâm phát triển sự nghiệp. 

Cuối ngày hôm nay (4/12/2025), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra tương đối dễ dàng và suôn sẻ bất ngờ. Mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng con giáp này luôn biết cách hoàn thành chúng đúng với thời gian quy định. Do đó, bạn hãy tiếp tục chăm chỉ, nỗ lực thì con đường công danh sự nghiệp mới có thể thăng hoa.  

Người độc thân nhanh chóng tìm được người bạn tri kỷ cho mình sau những lần vất vả trong quá trình kiếm tiền “chân ái” cho mình. Người đã lập gia đình có cuộc sống vợ chồng viên mãn vì lúc nào, bạn và người ấy cũng dành thời gian quan tâm lẫn nhau. 

Cuối ngày hôm nay (4/12/2025), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra thuận lợi và không có gì khó khăn. Người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều gặt hái thành công trong sự nghiệp nhờ sự nhanh nhẹn, linh hoạt và thông minh của mình. Bạn còn có thu về khoản tiền đầy túi nhờ vào công việc phụ và khoản thưởng bất ngờ từ công việc chính. 

Hơn nữa, vận trình tình cảm của con giáp này sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Người tuổi này có cơ hội để mở rộng mối quan hệ, do đó hãy tận dụng để tìm được đối tượng hẹn hò ưng ý. Các cặp đôi sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Cuối ngày hôm nay (4/12/2025), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/12/2025, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/12/2025, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/12/2025, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/12/2025), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (4/12/2025), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nam thanh niên 27 tuổi đang dắt xe bị thủng lốp đi sửa thì bất ngờ ngã gục xuống đường tử vong

Nam thanh niên 27 tuổi đang dắt xe bị thủng lốp đi sửa thì bất ngờ ngã gục xuống đường tử vong

Video 1 giờ 47 phút trước
Người phụ nữ đến phòng gym tấn công nhân viên lễ tân vì nghi đang ngoại tình với bạn trai mình

Người phụ nữ đến phòng gym tấn công nhân viên lễ tân vì nghi đang ngoại tình với bạn trai mình

Video 3 giờ 47 phút trước
Sốc nặng trước cảnh tượng bắt sống con trăn khổng lồ dài 3,3 mét nuốt chửng chó nhà

Sốc nặng trước cảnh tượng bắt sống con trăn khổng lồ dài 3,3 mét nuốt chửng chó nhà

Video 4 giờ 47 phút trước
Đang 'hào hứng' chuẩn bị cưới, chồng tương lai 'bất ngờ tuyên bố' lễ cưới sẽ có 2 cô dâu, khiến tôi 'chết điếng'

Đang 'hào hứng' chuẩn bị cưới, chồng tương lai 'bất ngờ tuyên bố' lễ cưới sẽ có 2 cô dâu, khiến tôi 'chết điếng'

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Tôi 'choáng váng' khi thấy chồng ở trong phòng chị dâu lúc nửa đêm, 'hành động khó tin' của anh khiến tôi 'chết sững

Tôi 'choáng váng' khi thấy chồng ở trong phòng chị dâu lúc nửa đêm, 'hành động khó tin' của anh khiến tôi 'chết sững

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Nghi ngờ khi cháu 'ngủ bất thường', tôi 'lắp camera bí mật' và 'phát hiện sự thật động trời' về chị dâu

Nghi ngờ khi cháu 'ngủ bất thường', tôi 'lắp camera bí mật' và 'phát hiện sự thật động trời' về chị dâu

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Vừa bước ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt 'ngã quỵ xuống đường', tôi 'lao đi rút đơn' khi 'bắt gặp lý do' đằng sau

Vừa bước ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt 'ngã quỵ xuống đường', tôi 'lao đi rút đơn' khi 'bắt gặp lý do' đằng sau

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
Vừa về đến nhà tôi 'chết sững' khi thấy vợ 'ngồi trên đùi người lạ', 'gượng gạo rời đi' mà không nói một lời

Vừa về đến nhà tôi 'chết sững' khi thấy vợ 'ngồi trên đùi người lạ', 'gượng gạo rời đi' mà không nói một lời

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Chồng cũ 'cố tình' ghé thăm mỗi ngày, tôi 'mừng hụt' vì tưởng anh hối hận, nhưng 'mục đích thật sự' của anh khiến tôi 'đau đớn tột cùng'

Chồng cũ 'cố tình' ghé thăm mỗi ngày, tôi 'mừng hụt' vì tưởng anh hối hận, nhưng 'mục đích thật sự' của anh khiến tôi 'đau đớn tột cùng'

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Tử vi thứ Năm 4/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 4/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Năm 4/12/2025, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau ngày mai, thứ Năm 4/12/2025, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 4/12/2025, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 4/12/2025, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 4/12/2025, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 4/12/2025, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày 4/12, 5/12/2025, hứng Lộc Trời ban, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông

Đúng ngày 4/12, 5/12/2025, hứng Lộc Trời ban, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng, mọi điều hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 4/12/2025, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 4/12/2025, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở

Sau đêm nay, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Sau đêm nay, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục