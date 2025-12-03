Vừa về đến nhà tôi 'chết sững' khi thấy vợ 'ngồi trên đùi người lạ', 'gượng gạo rời đi' mà không nói một lời

Tâm sự 03/12/2025 22:57

Thời gian này, về mặt pháp lý thì chúng tôi vẫn là vợ chồng nhưng tình cảm thì chẳng còn gì nữa. Một trong cả hai có người mới cũng là chuyện dễ hiểu, tôi càng không thể oán trách vợ dẫn người mới về nhà.

Mấy ngày trước, tôi đi làm về sớm hơn mọi ngày những 2 tiếng. Thấy cổng nhà đã mở, tôi nghĩ vợ chắc cũng đã về nhà. Tôi thong thả đi vào mở cửa thì chết đứng ngay trước chuyện bất ngờ phòng khách. Một cảnh tượng trước mặt khiến tôi ngỡ ngàng. Trên sô pha, vợ tôi đang ngồi cùng một người đàn ông. Điều đáng nói là tư thế của họ rất thân mật, vợ tôi ngồi trên đùi của người đàn ông kia.

Ba người nhìn nhau trong ngượng ngùng và xấu hổ. Vợ tôi nhanh chóng đứng xuống sàn, hỏi tôi hôm nay sao lại về sớm hơn mọi ngày. Vợ tôi nhớ rất rõ giờ giấc đi làm của tôi. Tôi chỉ nói vì hôm nay gặp khách hàng về sớm nên về thẳng nhà luôn, không ghé qua công ty nữa.

 

Tôi thấy mình ở đây thêm vài phút thì càng khiến cả ba người căng thẳng, nên tôi nhanh chóng tìm đồ đạc rồi lấy cớ đi ra ngoài. Tôi để lại không gian riêng tư thoải mái cho vợ và người đàn ông lạ mặt kia. Không biết đi đâu, tôi đành ngồi ở một quán cà phê gần nhà, đợi đến khi vợ tiếp xong khách của cô ấy.

Vừa về đến nhà tôi 'chết sững' khi thấy vợ 'ngồi trên đùi người lạ', 'gượng gạo rời đi' mà không nói một lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả thật, nếu là một cặp vợ chồng đích thực thì chẳng ai hành xử như vợ chồng tôi. Vì chúng tôi đã gửi đơn ly hôn từ mấy tháng trước, vẫn đang đợi hoàn tất thủ tục đầy đủ. Thời gian này, về mặt pháp lý thì chúng tôi vẫn là vợ chồng nhưng tình cảm thì chẳng còn gì nữa. Một trong cả hai có người mới cũng là chuyện dễ hiểu, tôi càng không thể oán trách vợ dẫn người mới về nhà.

Tôi và vợ chỉ mới lấy nhau được 3 năm, người đòi ly hôn là vợ tôi. Tôi không giữ được vợ, cô ấy nói đã hết tình cảm với tôi, sống với nhau chỉ thêm mệt mỏi. Tôi đành đồng ý ký đơn. Lý do tôi chẳng nói được lời nào khi vợ dẫn người mới về lúc này cũng một phần vì căn nhà đó là do bố mẹ vợ mua cho chúng tôi. Tôi không muốn rời đi là vì còn muốn níu kéo vợ mình.

Nhưng giờ vợ tôi đã có người yêu mới, tôi phải làm sao đây, có nên kiên trì tiếp tục hay không?

Chồng cũ 'cố tình' ghé thăm mỗi ngày, tôi 'mừng hụt' vì tưởng anh hối hận, nhưng 'mục đích thật sự' của anh khiến tôi 'đau đớn tột cùng'

Chồng cũ 'cố tình' ghé thăm mỗi ngày, tôi 'mừng hụt' vì tưởng anh hối hận, nhưng 'mục đích thật sự' của anh khiến tôi 'đau đớn tột cùng'

Tôi không thể một mình kiếm đủ tiền để trang trải hết. Huống hồ, chồng tôi cũng đi làm nhưng chẳng bao giờ đưa tôi tiền phụ giúp. Tôi quá mệt mỏi nên ngỏ ý muốn chồng cùng tôi chi trả.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/12/2025), 3 con giáp đổi đời viên mãn, tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy két, giàu sang phú quý

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (4/12/2025), 3 con giáp đổi đời viên mãn, tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy két, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Người phụ nữ khó chịu ở mí mắt, bác sĩ gắp ra con giun ký sinh dài 11 cm khiến người xem rùng mình

Người phụ nữ khó chịu ở mí mắt, bác sĩ gắp ra con giun ký sinh dài 11 cm khiến người xem rùng mình

Video 1 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/12/2025), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (4/12/2025), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Nam thanh niên 27 tuổi đang dắt xe bị thủng lốp đi sửa thì bất ngờ ngã gục xuống đường tử vong

Nam thanh niên 27 tuổi đang dắt xe bị thủng lốp đi sửa thì bất ngờ ngã gục xuống đường tử vong

Video 2 giờ 44 phút trước
Người phụ nữ đến phòng gym tấn công nhân viên lễ tân vì nghi đang ngoại tình với bạn trai mình

Người phụ nữ đến phòng gym tấn công nhân viên lễ tân vì nghi đang ngoại tình với bạn trai mình

Video 4 giờ 44 phút trước
Sốc nặng trước cảnh tượng bắt sống con trăn khổng lồ dài 3,3 mét nuốt chửng chó nhà

Sốc nặng trước cảnh tượng bắt sống con trăn khổng lồ dài 3,3 mét nuốt chửng chó nhà

Video 5 giờ 44 phút trước
Đang 'hào hứng' chuẩn bị cưới, chồng tương lai 'bất ngờ tuyên bố' lễ cưới sẽ có 2 cô dâu, khiến tôi 'chết điếng'

Đang 'hào hứng' chuẩn bị cưới, chồng tương lai 'bất ngờ tuyên bố' lễ cưới sẽ có 2 cô dâu, khiến tôi 'chết điếng'

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước
Tôi 'choáng váng' khi thấy chồng ở trong phòng chị dâu lúc nửa đêm, 'hành động khó tin' của anh khiến tôi 'chết sững

Tôi 'choáng váng' khi thấy chồng ở trong phòng chị dâu lúc nửa đêm, 'hành động khó tin' của anh khiến tôi 'chết sững

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước
Nghi ngờ khi cháu 'ngủ bất thường', tôi 'lắp camera bí mật' và 'phát hiện sự thật động trời' về chị dâu

Nghi ngờ khi cháu 'ngủ bất thường', tôi 'lắp camera bí mật' và 'phát hiện sự thật động trời' về chị dâu

Tâm sự 6 giờ 25 phút trước
Vừa bước ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt 'ngã quỵ xuống đường', tôi 'lao đi rút đơn' khi 'bắt gặp lý do' đằng sau

Vừa bước ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt 'ngã quỵ xuống đường', tôi 'lao đi rút đơn' khi 'bắt gặp lý do' đằng sau

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

NÓNG: 46 công ty dược nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng, phát hiện nhiều cái tên 'quen mặt'

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Tử vi thứ Năm 4/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 4/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang 'hào hứng' chuẩn bị cưới, chồng tương lai 'bất ngờ tuyên bố' lễ cưới sẽ có 2 cô dâu, khiến tôi 'chết điếng'

Đang 'hào hứng' chuẩn bị cưới, chồng tương lai 'bất ngờ tuyên bố' lễ cưới sẽ có 2 cô dâu, khiến tôi 'chết điếng'

Tôi 'choáng váng' khi thấy chồng ở trong phòng chị dâu lúc nửa đêm, 'hành động khó tin' của anh khiến tôi 'chết sững

Tôi 'choáng váng' khi thấy chồng ở trong phòng chị dâu lúc nửa đêm, 'hành động khó tin' của anh khiến tôi 'chết sững

Nghi ngờ khi cháu 'ngủ bất thường', tôi 'lắp camera bí mật' và 'phát hiện sự thật động trời' về chị dâu

Nghi ngờ khi cháu 'ngủ bất thường', tôi 'lắp camera bí mật' và 'phát hiện sự thật động trời' về chị dâu

Vừa bước ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt 'ngã quỵ xuống đường', tôi 'lao đi rút đơn' khi 'bắt gặp lý do' đằng sau

Vừa bước ra khỏi tòa ly hôn, vợ tái mặt 'ngã quỵ xuống đường', tôi 'lao đi rút đơn' khi 'bắt gặp lý do' đằng sau

Chồng cũ 'cố tình' ghé thăm mỗi ngày, tôi 'mừng hụt' vì tưởng anh hối hận, nhưng 'mục đích thật sự' của anh khiến tôi 'đau đớn tột cùng'

Chồng cũ 'cố tình' ghé thăm mỗi ngày, tôi 'mừng hụt' vì tưởng anh hối hận, nhưng 'mục đích thật sự' của anh khiến tôi 'đau đớn tột cùng'

Mất tăm 3 năm, chồng cũ đem vàng đến xin 'hàn gắn vì con', vừa thấy 'một thứ' trên tay đứa trẻ, anh ta 'muối mặt' quay về

Mất tăm 3 năm, chồng cũ đem vàng đến xin 'hàn gắn vì con', vừa thấy 'một thứ' trên tay đứa trẻ, anh ta 'muối mặt' quay về