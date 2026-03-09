Sau một giờ đồng hồ vật lộn, người đàn ông đã câu được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 100kg

Một clip về chuyến đi câu cá thể thao được đăng tải trên mạng xã hội đã lan truyền mạnh mẽ sau khi nhà sinh vật học kiêm người có ảnh hưởng Israel Moreno Ferreira Silva, 30 tuổi, bắt được một con cá khổng lồ dài 2,2 mét và nặng 100 kg ở sông Teles Pires, thuộc Itaúba, Brazil.
Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

