Người phụ nữ ngã từ độ cao vài mét do sự cố kỹ thuật của vòng quay khổng lồ khiến người bên dưới sợ hãi

Vụ việc xảy ra vào ngày 6/3, trong ngày thứ hai của Lễ hội Lúa mì cấp tỉnh, được tổ chức tại thành phố Tres Arroyos, Argentina. Hình ảnh ghi lại cho thấy cabin của vòng quay khổng lồ bị nghiêng hoàn toàn, khiến những người bên trong rơi vào tình thế nguy hiểm.
An Nhi

