Sập viện dưỡng lão sau một tiếng nổ lớn khiến 8 người tử vong, 4 người mất tích

Một viện dưỡng lão ở Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil đã sập vào rạng sáng ngày 5/3. Cư dân cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và khi ra ngoài kiểm tra, họ đã rất sốc khi thấy công trình đổ sập. Hậu quả khiến 8 người tử vong, 4 người mất tích.

Video 1 giờ 37 phút trước 1 giờ 37 phút trước Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sap-vien-duong-lao-sau-mot-tieng-no-lon-khien-8-nguoi-tu-vong-4-nguoi-mat-tich-754857.html