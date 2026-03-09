Sập viện dưỡng lão sau một tiếng nổ lớn khiến 8 người tử vong, 4 người mất tích

Một viện dưỡng lão ở Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil đã sập vào rạng sáng ngày 5/3. Cư dân cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và khi ra ngoài kiểm tra, họ đã rất sốc khi thấy công trình đổ sập. Hậu quả khiến 8 người tử vong, 4 người mất tích.
Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

