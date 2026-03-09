Rời người cảnh người đàn ông dùng tay không bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét trốn trong tủ lạnh

Người dân đã báo cho đội cứu hộ động vật khi họ phát hiện con rắn độc dài 3,6 mét đang rình rập gần khu dân cư của họ ở Phang Nga, Thái Lan. Đoạn clip cho thấy người đàn ông mở cửa tủ lạnh và phát hiện con rắn hổ mang màu vàng kim đang cuộn tròn bên trong.
Bối Bối | Theo Phụ nữ sức khỏe

