Một cặp đôi lao vào ẩu đả dữ dội ngay giữa phố khiến những người đi đường không khỏi bất ngờ

Vụ việc xảy ra tại một con đường đông đúc ở Thiruvananthapuram, Kerala, Ấn Độ. Trong đoạn clip, một cô gái ngồi đè lên người một người đàn ông nằm trên đường, la hét và cố gắng đánh anh ta trong khi những người đi đường tụ tập xung quanh.
Video 3 giờ 30 phút trước

Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

