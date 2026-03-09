Đúng 20h hôm nay, ngày 9/3/2026, 3 con giáp Phát Tài Phát Lộc, giàu sang cực thịnh, tiền tiêu rủng rỉnh, thu nhập tăng cấp số nhân

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/3/2026, cục diện Lục Hợp giúp người tuổi Dần giải quyết được kha khá rắc rối. Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh không ngừng tăng tiến. Con giáp này sẽ tạo dựng được quyền uy, thể hiện được năng lực của mình và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp.

Lưu ý rằng, việc thể hiện năng lực xuất chúng không có gì sai song tuổi Dần cũng cần phải học cách khiêm nhường, đừng khoe mẽ quá mức. Cây càng cao thì gió càng lớn, lùi 1 bước là tiến 3 bước, bạn càng tự cao tự đại càng khiến cho tiểu nhân sinh lòng ganh tức, bày mưu tính kế hãm hại.

Ngũ hành tương sinh nên không có nhiều biến động trong đường tình duyên của những chú Hổ. Bản mệnh hãy tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp của mình. Nếu có thời gian rảnh rỗi thì hãy dùng để bồi đắp thêm tình cảm đôi bên.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/3/2026, được Thiên Ấn hỗ trợ, người tuổi Tuất có một ngày vượng đường công danh. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, các mối quan hệ nơi công sở cũng hài hòa tốt đẹp. Nếu con giáp này có ý định ấp ủ kế hoạch gì thì nên sớm thực hiện bởi đây cũng cơ hội để phát huy năng lực bản thân, yên tâm là bạn sẽ có thể nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tài chính ở thời điểm này dù không được rực rỡ như bạn mong đợi nhưng cũng đi vào ổn định. Song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập thì vẫn phải đợi thời điểm thích hợp hơn, đừng vội ra những quyết định vội vàng. Bản mệnh nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn.

Ngày ngũ hành Thủy – Thổ xung khắc, các cặp đôi yêu xa dễ vì xa mặt nên cách lòng, dễ hờn ghen, giận dỗi vì cảm thấy đối phương thờ ơ với mình. Lời khuyên cho con giáp này là nên thành thật với nửa kia thì mối quan hệ mới có thể lâu bền.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/3/2026, Hỏa sinh Thổ đem tới tin vui tình cảm cho người tuổi Thìn. Bạn có thể gặp lại người mình mong chờ đã lâu. Hai người lập tức trở nên thân thiết như chưa từng có khoảng thời gian xa cách.

Ảnh minh họa: Internet

Với người còn độc thân, bạn nên cởi mở hơn và trò chuyện với mọi người xung quanh. Có thể nét đặc biệt trong tính cách của bạn sẽ thu hút người khác giới, giúp bạn nhận được lời làm quen của một ai đó.



Chính Tài che chở, phương diện tài chính của bản mệnh cũng khá khởi sắc trong ngày hôm nay. Người đi làm vào ngày nghỉ lễ sẽ nhận được mức lương hậu hĩnh. Nếu đạt thành tích tốt, bạn còn có thể nhận thêm tiền thưởng nóng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!