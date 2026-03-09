Đúng 20h hôm nay, ngày 9/3/2026, 3 con giáp Phát Tài Phát Lộc, giàu sang cực thịnh, tiền tiêu rủng rỉnh, thu nhập tăng cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 09/03/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phát Tài Phát Lộc, giàu sang cực thịnh, tiền tiêu rủng rỉnh, thu nhập tăng cấp số nhân vào đúng 20h hôm nay, ngày 9/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/3/2026, cục diện Lục Hợp giúp người tuổi Dần giải quyết được kha khá rắc rối. Đường công danh sự nghiệp của bản mệnh không ngừng tăng tiến. Con giáp này sẽ tạo dựng được quyền uy, thể hiện được năng lực của mình và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/3/2026, 3 con giáp Phát Tài Phát Lộc, giàu sang cực thịnh, tiền tiêu rủng rỉnh, thu nhập tăng cấp số nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Lưu ý rằng, việc thể hiện năng lực xuất chúng không có gì sai song tuổi Dần cũng cần phải học cách khiêm nhường, đừng khoe mẽ quá mức. Cây càng cao thì gió càng lớn, lùi 1 bước là tiến 3 bước, bạn càng tự cao tự đại càng khiến cho tiểu nhân sinh lòng ganh tức, bày mưu tính kế hãm hại.

 

Ngũ hành tương sinh nên không có nhiều biến động trong đường tình duyên của những chú Hổ. Bản mệnh hãy tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp của mình. Nếu có thời gian rảnh rỗi thì hãy dùng để bồi đắp thêm tình cảm đôi bên.

Con giáp tuổi Tuất 

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/3/2026, được Thiên Ấn hỗ trợ, người tuổi Tuất có một ngày vượng đường công danh. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, các mối quan hệ nơi công sở cũng hài hòa tốt đẹp. Nếu con giáp này có ý định ấp ủ kế hoạch gì thì nên sớm thực hiện bởi đây cũng cơ hội để phát huy năng lực bản thân, yên tâm là bạn sẽ có thể nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/3/2026, 3 con giáp Phát Tài Phát Lộc, giàu sang cực thịnh, tiền tiêu rủng rỉnh, thu nhập tăng cấp số nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài chính ở thời điểm này dù không được rực rỡ như bạn mong đợi nhưng cũng đi vào ổn định. Song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập thì vẫn phải đợi thời điểm thích hợp hơn, đừng vội ra những quyết định vội vàng. Bản mệnh nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn.

 

Ngày ngũ hành Thủy – Thổ xung khắc, các cặp đôi yêu xa dễ vì xa mặt nên cách lòng, dễ hờn ghen, giận dỗi vì cảm thấy đối phương thờ ơ với mình. Lời khuyên cho con giáp này là nên thành thật với nửa kia thì mối quan hệ mới có thể lâu bền.

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/3/2026, Hỏa sinh Thổ đem tới tin vui tình cảm cho người tuổi Thìn. Bạn có thể gặp lại người mình mong chờ đã lâu. Hai người lập tức trở nên thân thiết như chưa từng có khoảng thời gian xa cách.

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/3/2026, 3 con giáp Phát Tài Phát Lộc, giàu sang cực thịnh, tiền tiêu rủng rỉnh, thu nhập tăng cấp số nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người còn độc thân, bạn nên cởi mở hơn và trò chuyện với mọi người xung quanh. Có thể nét đặc biệt trong tính cách của bạn sẽ thu hút người khác giới, giúp bạn nhận được lời làm quen của một ai đó.

Chính Tài che chở, phương diện tài chính của bản mệnh cũng khá khởi sắc trong ngày hôm nay. Người đi làm vào ngày nghỉ lễ sẽ nhận được mức lương hậu hĩnh. Nếu đạt thành tích tốt, bạn còn có thể nhận thêm tiền thưởng nóng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/3/2026, 3 con giáp Thần Tài 'bầu bạn', may mắn thoát khỏi vận nghèo, Phú Quý song hành, Tài Lộc rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/3/2026, 3 con giáp Thần Tài 'bầu bạn', may mắn thoát khỏi vận nghèo, Phú Quý song hành, Tài Lộc rực rỡ

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài 'bầu bạn', may mắn thoát khỏi vận nghèo, Phú Quý song hành, Tài Lộc rực rỡ vào đúng 20h hôm nay, ngày 8/3/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp đổi đời giàu sang, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp đổi đời giàu sang, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/3/2026, 3 con giáp Phát Tài Phát Lộc, giàu sang cực thịnh, tiền tiêu rủng rỉnh, thu nhập tăng cấp số nhân

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/3/2026, 3 con giáp Phát Tài Phát Lộc, giàu sang cực thịnh, tiền tiêu rủng rỉnh, thu nhập tăng cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 9/3/2026, thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 9/3/2026, thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp này vận may đỏ chót, sự nghiệp thăng tiến, dễ thành đại gia, hút cạn Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp này vận may đỏ chót, sự nghiệp thăng tiến, dễ thành đại gia, hút cạn Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp đổi đời giàu sang, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp đổi đời giàu sang, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Ba 10/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn không ngừng

Tử vi thứ Ba 10/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/3/2026, 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tài lộc trôi chảy, ăn nên làm ra, tiền tình đều không thiếu

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 9/3/2026, 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, tài lộc trôi chảy, ăn nên làm ra, tiền tình đều không thiếu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Đúng hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp 'số hưởng' công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường

Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường

Đời sống 4 giờ 0 phút trước
"Thần dược" ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ

"Thần dược" ẩn mình trong vườn nhà: Loại rau dưỡng tim, ngừa bệnh cực tốt người Việt hay bỏ lỡ

Dinh dưỡng 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 8/3/2026: Người mua lỗ 5 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 8/3/2026: Người mua lỗ 5 triệu đồng sau một tuần

Sự thật về "thần dược" siêu đắt đỏ ở trời Tây, hóa ra là món ăn cực quen thuộc của người Việt

Sự thật về "thần dược" siêu đắt đỏ ở trời Tây, hóa ra là món ăn cực quen thuộc của người Việt

Đúng 9h sáng mai, ngày 9/3/2026, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, tài khoản nhảy số không ngừng, may mắn ngập lối, sự nghiệp lên hương

Đúng 9h sáng mai, ngày 9/3/2026, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, tài khoản nhảy số không ngừng, may mắn ngập lối, sự nghiệp lên hương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới 9/3 đến 15/3, 3 con giáp vượng Tài đắc Lộc, ào ạt may mắn, sự nghiệp thăng hoa, mưu sự tất thành, mọi điều thuận lợi

Tử vi tuần mới 9/3 đến 15/3, 3 con giáp vượng Tài đắc Lộc, ào ạt may mắn, sự nghiệp thăng hoa, mưu sự tất thành, mọi điều thuận lợi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp đổi đời giàu sang, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 9/3/2026, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp đổi đời giàu sang, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 9/3/2026, thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 9/3/2026, thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp này vận may đỏ chót, sự nghiệp thăng tiến, dễ thành đại gia, hút cạn Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/3/2026, 3 con giáp này vận may đỏ chót, sự nghiệp thăng tiến, dễ thành đại gia, hút cạn Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp đổi đời giàu sang, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/3/2026, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp đổi đời giàu sang, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng không phải nghĩ

Tử vi thứ Ba 10/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn không ngừng

Tử vi thứ Ba 10/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn không ngừng