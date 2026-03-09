Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường

Đời sống 09/03/2026 05:30

Ngày 8/3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị kéo lê trên đường, gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 8/3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị kéo lê trên đường, gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, cô gái đi chân đất, mặc quần bò xanh, áo khoác màu nâu, bên trong là áo trắng, trong tình trạng trang phục xộc xệch nằm bên lề đường. Trên mặt và áo cô gái xuất hiện nhiều vệt máu.

Lúc này, một nam thanh niên mặc quần bò ngắn, áo khoác màu xám yêu cầu cô gái đứng dậy. Người này một tay cầm đôi giày phụ nữ, tay còn lại nắm áo cô gái kéo lê trên đường.

Trong clip, cô gái khoanh tay trước ngực và nói: “Tao bị ép buộc, từ giờ phút này tao không tự nguyện. Đánh đi!”.

Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường - Ảnh 1Bàng hoàng clip cô gái bị nam thanh niên kéo lê trên đường - Ảnh 2
Nam thanh niên kéo lê cô gái trên đường

Một đoạn clip khác lan truyền trên mạng cho thấy cô gái và nam thanh niên được cho là đã cùng rời chuyến phà tại xã An Thành (Hải Phòng).

Tối cùng ngày, theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn xã An Thành và cho biết công an xã đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   mạng xã hội hành hung tin moi

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