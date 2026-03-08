Giá xăng dầu tăng mạnh, công an cảnh báo nguy cơ cháy lớn khi tích trữ xăng, dầu

Đời sống 08/03/2026 12:12

Trước diễn biến giá xăng dầu tăng mạnh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không tích trữ xăng, dầu trong nhà, nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, từ 15h ngày 7/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng theo quyết định của liên Bộ Công Thương – Tài chính. Đây là kỳ điều hành ghi nhận mức tăng cao ở nhiều mặt hàng, trong đó dầu hỏa tăng gần 8.500 đồng/lít.

Cơ quan điều hành cho biết việc điều chỉnh giá lần này nhằm bám sát diễn biến thị trường nhiên liệu thế giới trong thời gian qua khi giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu liên tục tăng cao. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Việc giá xăng dầu tăng mạnh được dự báo sẽ tác động trực tiếp đến chi phí vận tải, sản xuất và sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động khó lường, các doanh nghiệp cần chủ động phương án tiết giảm chi phí, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.

Giá xăng dầu tăng mạnh, công an cảnh báo nguy cơ cháy lớn khi tích trữ xăng, dầu - Ảnh 1
Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu khẳng định vẫn cung ứng đủ xăng dầu cho nhu cầu của người dân, doanh nghiệp

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau khi giá xăng dầu tăng mạnh, chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TPHCM cũng đã ra khuyến cáo người dân không tích trữ xăng, dầu trong nhà vì tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao.

Theo cơ quan chức năng, xăng, dầu là những chất dễ cháy. Chỉ một sơ suất nhỏ như rò rỉ, va đập, gặp nguồn nhiệt hoặc tia lửa điện cũng có thể dẫn đến cháy lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Thời gian gần đây, tại một số khu dân cư vẫn còn tình trạng người dân mua xăng bằng can lớn, chai lọ hoặc thùng chứa để mang về nhà tích trữ hoặc bán lẻ. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao, nhất là tại nhà ở liền kề, khu dân cư đông đúc hoặc nơi vừa ở vừa kinh doanh.

Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ mua xăng, dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng, không tích trữ số lượng lớn trong nhà. Tuyệt đối không chứa xăng, dầu tại khu vực sinh hoạt, tầng trệt, tầng hầm hoặc gần lối thoát nạn.

Trong trường hợp cần bảo quản, xăng dầu phải được đặt tại khu vực riêng biệt, thông thoáng, tránh nắng nóng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị điện. Người dân không nên sang chiết xăng, dầu vào chai nhựa, can hoặc vật chứa không bảo đảm an toàn; đồng thời cần để xa tầm tay trẻ em.

NÓNG: Sau giá xăng, đến lượt giá gas leo thang, tăng thêm 30.000 đồng/bình 12kg

NÓNG: Sau giá xăng, đến lượt giá gas leo thang, tăng thêm 30.000 đồng/bình 12kg

Nhiều đại lý gas tại TPHCM, miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ cho biết những ngày qua giá gas đã tăng từ 20.000-80.000 đồng mỗi bình 12kg, tùy khu vực. Giá gas sau ngày 10/3 còn có thể biến động tiếp.

Xem thêm
Từ khóa:   giá xăng tích trữ xăng dầu tin moi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong