Thần Tài trao may mắn đúng 12h30 ngày mai (9/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 08/03/2026 12:30

3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ làm việc thường dựa trên sự đổi mới, sáng tạo, cái khó ló cái khôn, có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào hơn. Ngoài ra, bạn cũng dễ được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay.

Ngoài ra, sau một khoảng thời gian làm việc, con giáp may mắn này mua sắm những món đồ mình thích như một cách tự thưởng cho những vất vả trước đó không hề sai. Bạn lúc nào cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng với mọi thử thách trong công việc cũng như cuộc sống.  

Thần Tài trao may mắn đúng 12h30 ngày mai (9/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tài lộc của những người cầm tinh con giáp này tương đối hanh thông, mọi việc liên quan đến tiền bạc diễn ra thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt từ thời gian này trở đi, bạn sẽ gặp được quý nhân, ngoài ra đối với những người làm ăn kinh doanh lại càng may mắn hơn, đầu tư đến đâu sinh lời đến đó. Đồng thời, bạn sẽ có một khoản tiền thưởng kếch xù khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Về phương diện tình cảm, các cặp đôi nếu có điều gì không hài lòng, có thể nói ra, kìm nén bản thân cũng không cải thiện được gì. Với những người còn "cô đơn lẻ bóng", bạn dễ gặp được người ưng ý, nhất là thời điểm sang năm mới.

Thần Tài trao may mắn đúng 12h30 ngày mai (9/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân phù trợ tích cực. Chính vì vậy, mọi kế hoạch dự định đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, càng làm việc càng thành công. Đường tài lộc sáng sủa, thu được nhiều lợi ích về đầu tư, đa phần đều như ý. Sự thăng tiến trong sự nghiệp của bạn thúc đẩy sự tăng lên của tiền bạc, chất lượng cuộc sống được nâng cao khiến ai cũng phải ghen tị.

Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể sẽ cảm thấy rung động trước một người cực kì đặc biệt. Đối với những cặp đôi, đây là thời điểm lý tưởng để bạn và người ấy lên kế hoạch hẹn hò.

Thần Tài trao may mắn đúng 12h30 ngày mai (9/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sau đêm nay, 3 con giáp 'hiền lương sinh phú quý', may mắn 'sà xuống đầu', giàu nhất thiên hạ

Sau đêm nay, 3 con giáp 'hiền lương sinh phú quý', may mắn 'sà xuống đầu', giàu nhất thiên hạ

3 con giáp 'hiền lương sinh phú quý', may mắn 'sà xuống đầu', giàu nhất thiên hạ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Một nam diễn viên bị thay thế bằng công nghệ AI trong bộ phim mới 'Trục ngọc'

Một nam diễn viên bị thay thế bằng công nghệ AI trong bộ phim mới 'Trục ngọc'

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 9/3/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Vận đỏ như son đúng ngày 9/3/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Bạn trai của Hòa Minzy bị lợi dụng trên mạng sau khi công khai chuyện tình cảm

Bạn trai của Hòa Minzy bị lợi dụng trên mạng sau khi công khai chuyện tình cảm

Hậu trường 1 giờ 45 phút trước
Bước qua Thứ 2 và thứ 3 (9/3, 10/3), 3 con giáp tiền vào ào ào như nước chảy, Phú Quý quấn thân, vinh hoa sung sướng, vượng Phát vượng Tài

Bước qua Thứ 2 và thứ 3 (9/3, 10/3), 3 con giáp tiền vào ào ào như nước chảy, Phú Quý quấn thân, vinh hoa sung sướng, vượng Phát vượng Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Thần Tài trao may mắn đúng 12h30 ngày mai (9/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông

Thần Tài trao may mắn đúng 12h30 ngày mai (9/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/3-10/3), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/3-10/3), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Bé Bo gọi bạn trai Hòa Minzy là bố, phản ứng bất ngờ khi mẹ nói chuyện cưới

Bé Bo gọi bạn trai Hòa Minzy là bố, phản ứng bất ngờ khi mẹ nói chuyện cưới

Hậu trường 3 giờ 8 phút trước
Giá xăng dầu tăng mạnh, công an cảnh báo nguy cơ cháy lớn khi tích trữ xăng, dầu

Giá xăng dầu tăng mạnh, công an cảnh báo nguy cơ cháy lớn khi tích trữ xăng, dầu

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Bé gái 9 tuổi đã mắc ung thư vú, bác sĩ cảnh báo 5 thói quen này cần phải tránh xa

Bé gái 9 tuổi đã mắc ung thư vú, bác sĩ cảnh báo 5 thói quen này cần phải tránh xa

Sức khỏe 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 8/3/2026: Người mua lỗ 5 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 8/3/2026: Người mua lỗ 5 triệu đồng sau một tuần

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, sống trong nhung lụa, đếm tiền mệt nghỉ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, sống trong nhung lụa, đếm tiền mệt nghỉ

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Vận đỏ như son đúng ngày 9/3/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Vận đỏ như son đúng ngày 9/3/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Bước qua Thứ 2 và thứ 3 (9/3, 10/3), 3 con giáp tiền vào ào ào như nước chảy, Phú Quý quấn thân, vinh hoa sung sướng, vượng Phát vượng Tài

Bước qua Thứ 2 và thứ 3 (9/3, 10/3), 3 con giáp tiền vào ào ào như nước chảy, Phú Quý quấn thân, vinh hoa sung sướng, vượng Phát vượng Tài

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/3-10/3), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/3-10/3), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tử vi 6 ngày tới (10/3 - 15/3), cuộc sống của 3 con giáp ngày càng Vượng Phát, giàu sang Phú Quý, công thành danh toại

Tử vi 6 ngày tới (10/3 - 15/3), cuộc sống của 3 con giáp ngày càng Vượng Phát, giàu sang Phú Quý, công thành danh toại