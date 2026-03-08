Thần Tài 'điểm mặt' trong 9 ngày tới, 3 giáp này vạn sự hanh thông, Tài Vận khởi sắc, sớm đổi nhà đổi xe, cuộc đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 08/03/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 giáp này vạn sự hanh thông, Tài Vận khởi sắc, sớm đổi nhà đổi xe, cuộc đời lên hương trong 9 ngày tới nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Thần Tài 'điểm mặt' trong 9 ngày tới, vận trình tình cảm của người tuổi Thìn thêm phần rực rỡ khi có Tam Hợp nâng đỡ giúp cho bản mệnh xây dựng mối quan hệ mới. Với những cặp đôi đang yêu thì hai người đã cùng nhau thống nhất được một số vấn đề khá quan trọng. Nhất là những ai độc thân đừng ngại ngần mở lòng mình để tìm hiểu người khác giới, cơ hội gặp được người phù hợp lúc này là rất cao. 

Thần Tài 'điểm mặt' trong 9 ngày tới, 3 giáp này vạn sự hanh thông, Tài Vận khởi sắc, sớm đổi nhà đổi xe, cuộc đời lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thiên Tài mang lại tiền bạc nhưng đồng thời nhắc nhở con giáp tuổi Thìn đừng chi tiêu hoang phí, đừng sử dụng thẻ tín dụng bừa bãi, nếu không bạn sẽ chẳng còn đồng xu nào trong tay dù hiện tại bạn có cảm giác thoải mái khi chi tiêu. Cần phải chi tiêu có kế hoạch và tính toán cụ thể nhu cầu lẫn khả năng bạn nhé. 

Con giáp tuổi Hợi 

Thần Tài 'điểm mặt' trong 9 ngày tới, tuổi Hợi nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Con giáp này là người có tính tình hiền lành, chu đáo nên ai cũng muốn kết giao. May mắn hơn nữa, bản mệnh có thể sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay.

Thần Tài 'điểm mặt' trong 9 ngày tới, 3 giáp này vạn sự hanh thông, Tài Vận khởi sắc, sớm đổi nhà đổi xe, cuộc đời lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một khi bắt tay vào làm công việc gì, con giáp này luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ, mong muốn khẳng định giá trị của bản thân. Để gây ấn tượng hơn nữa cho cấp trên, tuổi Hợi nên xác định điểm mạnh của mình và phát huy điều đó. Con đường tiến thân vô cùng rộng mở nếu bản mệnh biết nắm bắt thời cơ tốt.

Con giáp tuổi Mão 

Thần Tài 'điểm mặt' trong 9 ngày tới, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão có một ngày làm việc tương đối thuận lợi. Bạn có đầu óc tỉnh táo và nhanh nhạy nên dễ dàng tìm ra cách hợp lý để giải quyết vấn đề. Nếu giữ vị trí lãnh đạo, bạn có thể dẫn dắt tập thể vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, điều con giáp này cần chú ý chính là thái độ ngạo mạn của mình.  

Thần Tài 'điểm mặt' trong 9 ngày tới, 3 giáp này vạn sự hanh thông, Tài Vận khởi sắc, sớm đổi nhà đổi xe, cuộc đời lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Mộc khắc Thổ, bạn cần quan tâm hơn đến hạnh phúc gia đình mình, đừng đổ mọi công việc mình lười không muốn làm lên đầu của người ấy. Cả hai đều phải đi làm rất vất vả, vì thế khi đi làm về đến nhà, đôi bên nên chủ động giúp đỡ nhau.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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