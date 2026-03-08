Trong 5 ngày liên tiếp (10/3-15/3), 3 con giáp làm ăn phát đạt, giàu sang vô cùng, ví tiền dày cộm cứ hết là lại đầy

Tâm linh - Tử vi 08/03/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp làm ăn phát đạt, giàu sang vô cùng, ví tiền dày cộm cứ hết là lại đầy trong 5 ngày liên tiếp (10/3-15/3) này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Trong 5 ngày liên tiếp (10/3-15/3), có Tam Hợp trong ngày hôm nay mà con giáp tuổi Tý tìm thấy tiếng nói chung, sự đồng điệu trong tâm hồn với một nửa của mình. Bạn tìm thấy nhiều điều rất thú vị nếu như bạn dành thời gian cho một cuộc trao đổi cởi mở, thẳng thắn với một nửa của mình ngày hôm nay.

Trong 5 ngày liên tiếp (10/3-15/3), 3 con giáp làm ăn phát đạt, giàu sang vô cùng, ví tiền dày cộm cứ hết là lại đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn nâng đỡ cộng thêm sự thông minh, tài trí nên con giáp tuổi Tý có thể đưa ra một quyết định đúng đắn hơn bao giờ hết trong ngày hôm nay. Dường như bạn không gặp khó khăn trong việc đối diện với vấn đề và tìm ra hướng đi cho riêng mình, điều mà bạn vấp phải một thời gian trước. 

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 5 ngày liên tiếp (10/3-15/3), được Chính Ấn che chở, người tuổi Sửu vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm và hết mình với công việc. Dù là lúc mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị đón Tết thì con giáp này vẫn chẳng ngơi tay giải quyết những việc còn tồn đọng cho kịp tiến độ. Điều này khiến bản mệnh được cấp trên đánh giá cao và ghi nhận đóng góp của bạn. 

Trong 5 ngày liên tiếp (10/3-15/3), 3 con giáp làm ăn phát đạt, giàu sang vô cùng, ví tiền dày cộm cứ hết là lại đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, bạn cũng nên biết nghỉ ngơi đúng lúc nhé. Dù sao thì cũng làm việc vất vả cả năm rồi, những ngày cuối năm như này nên dành thêm thời gian cho gia đình. Bạn sẽ thấy như được tiếp thêm sức mạnh từ không khí ấm áp của gia đình, bao nhiêu mệt mỏi đều biến tan.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong 5 ngày liên tiếp (10/3-15/3), nhờ có tam hợp phù trợ, tuổi Ngọ trở nên nhiệt tình và hăng hái bắt tay thực hiện công việc, dù cho nhiệm vụ được giao khó khăn đến đâu. Ngoài ra, con giáp này cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy có ai đó đang gặp khó khăn và cần sự trợ giúp của mình.

Trong 5 ngày liên tiếp (10/3-15/3), 3 con giáp làm ăn phát đạt, giàu sang vô cùng, ví tiền dày cộm cứ hết là lại đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày ngày Mộc sinh Hỏa, vận trình tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Dù là con giáp không thích ràng buộc nhưng những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới vào thời điểm này. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình nếu chủ động và mở rộng lòng mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7 và Chủ Nhật), 3 con giáp tiền tỷ về tay, đắc lộc toàn gia, lên đời cực đỉnh, ngâm mình trong mưa vàng biển bạc

Tử vi 2 ngày cuối tuần (Thứ 7 và Chủ Nhật), 3 con giáp tiền tỷ về tay, đắc lộc toàn gia, lên đời cực đỉnh, ngâm mình trong mưa vàng biển bạc

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tiền tỷ về tay, đắc lộc toàn gia, lên đời cực đỉnh, ngâm mình trong mưa vàng biển bạc trong 2 ngày cuối tuần (Thứ 7 và Chủ Nhật) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giá xăng dầu tăng mạnh, công an cảnh báo nguy cơ cháy lớn khi tích trữ xăng, dầu

Giá xăng dầu tăng mạnh, công an cảnh báo nguy cơ cháy lớn khi tích trữ xăng, dầu

Đời sống 38 phút trước
Bé gái 9 tuổi đã mắc ung thư vú, bác sĩ cảnh báo 5 thói quen này cần phải tránh xa

Bé gái 9 tuổi đã mắc ung thư vú, bác sĩ cảnh báo 5 thói quen này cần phải tránh xa

Sức khỏe 49 phút trước
Tử vi 6 ngày tới (10/3 - 15/3), cuộc sống của 3 con giáp ngày càng Vượng Phát, giàu sang Phú Quý, công thành danh toại

Tử vi 6 ngày tới (10/3 - 15/3), cuộc sống của 3 con giáp ngày càng Vượng Phát, giàu sang Phú Quý, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
NÓNG: Sau giá xăng, đến lượt giá gas leo thang, tăng thêm 30.000 đồng/bình 12kg

NÓNG: Sau giá xăng, đến lượt giá gas leo thang, tăng thêm 30.000 đồng/bình 12kg

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
NÓNG: Khẩn trương cấp cứu 18 người nghi ngộ độc khí clo tại công viên nước

NÓNG: Khẩn trương cấp cứu 18 người nghi ngộ độc khí clo tại công viên nước

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Cuối tuần "đổi gió" với món khấu đuôi nhồi hành nướng thơm nức mũi, nhâm nhi cực đã

Cuối tuần "đổi gió" với món khấu đuôi nhồi hành nướng thơm nức mũi, nhâm nhi cực đã

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 20 phút trước
Cháy nhà xưởng ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng chục mét, người dân hốt hoảng tháo chạy

Cháy nhà xưởng ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng chục mét, người dân hốt hoảng tháo chạy

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Sự thật về "thần dược" siêu đắt đỏ ở trời Tây, hóa ra là món ăn cực quen thuộc của người Việt

Sự thật về "thần dược" siêu đắt đỏ ở trời Tây, hóa ra là món ăn cực quen thuộc của người Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 49 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt' trong 9 ngày tới, 3 giáp này vạn sự hanh thông, Tài Vận khởi sắc, sớm đổi nhà đổi xe, cuộc đời lên hương

Thần Tài 'điểm mặt' trong 9 ngày tới, 3 giáp này vạn sự hanh thông, Tài Vận khởi sắc, sớm đổi nhà đổi xe, cuộc đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 8/3/2026, 3 'ngậm thìa vàng' hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 8/3/2026, 3 'ngậm thìa vàng' hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 8/3/2026: Người mua lỗ 5 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 8/3/2026: Người mua lỗ 5 triệu đồng sau một tuần

Đúng 8h ngày 8/3/2026, 3 con giáp giàu nứt vách đổ tường, chuẩn bị hứng lộc đầy túi, trở thành đại gia lắm của nhiều vàng

Đúng 8h ngày 8/3/2026, 3 con giáp giàu nứt vách đổ tường, chuẩn bị hứng lộc đầy túi, trở thành đại gia lắm của nhiều vàng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, sống trong nhung lụa, đếm tiền mệt nghỉ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, sống trong nhung lụa, đếm tiền mệt nghỉ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao may mắn đúng 12h30 ngày mai (9/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông

Thần Tài trao may mắn đúng 12h30 ngày mai (9/3/2026), 3 con giáp sự nghiệp phát triển 'như măng mọc sau mưa', phúc khí vây quanh, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/3-10/3), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/3-10/3), Thiên Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tử vi 6 ngày tới (10/3 - 15/3), cuộc sống của 3 con giáp ngày càng Vượng Phát, giàu sang Phú Quý, công thành danh toại

Tử vi 6 ngày tới (10/3 - 15/3), cuộc sống của 3 con giáp ngày càng Vượng Phát, giàu sang Phú Quý, công thành danh toại

Thần Tài 'điểm mặt' trong 9 ngày tới, 3 giáp này vạn sự hanh thông, Tài Vận khởi sắc, sớm đổi nhà đổi xe, cuộc đời lên hương

Thần Tài 'điểm mặt' trong 9 ngày tới, 3 giáp này vạn sự hanh thông, Tài Vận khởi sắc, sớm đổi nhà đổi xe, cuộc đời lên hương

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 8/3/2026, 3 'ngậm thìa vàng' hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 8/3/2026, 3 'ngậm thìa vàng' hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, hưởng trọn vinh hoa phú quý

3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ sau ngày 8/3/2026

3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ sau ngày 8/3/2026