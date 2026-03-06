Bước qua tháng 2 âm lịch, 3 con giáp tụ hỷ tụ tài, số đỏ bậc nhất, tiền bạc không thiếu, thoát qua đại nạn, Phúc khí vô biên

Bước qua tháng 2 âm lịch, Chính Tài dự báo một vài tin vui về tài chính, những cơ hội tốt để bạn có thể tăng cường nguồn thu nhập của mình. Không ít con giáp tuổi Tý tiền vào như nước nhờ làm ăn đúng thời điểm, bắt được đúng xu hướng.

Nhưng dường như vì lao tâm khổ tứ cho công việc quá mà bạn không có đủ thời gian chăm sóc cho sức khỏe của bản thân. Có những lúc bận rộn quên cả ăn, đó là lý do sức khỏe thời gian này không như ý, thậm chí nhiều người đổ bệnh. Đời sống tình cảm trong giai đoạn này không tốt, khiến tâm trạng bạn không vui vẻ, có lúc rất cô đơn.

Con giáp tuổi Thìn

Bước qua tháng 2 âm lịch, công việc của con giáp tuổi Thìn có vẻ như thông thuận hơn hẳn. Bản mệnh còn sớm tìm được cơ hội hợp tác với đối tác mới, chỉ cần bạn suy xét cẩn trọng thì sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn được ngũ hành Thổ Kim tương sinh trợ vận mà phương diện tình cảm của Thìn có phần tươi sáng hơn. Bạn và người ấy có được sự đồng cảm và thấu hiểu. Đây là kết quả những lần hai người cùng nhau ngồi xuống và chia sẻ những khúc mắc trong lòng.

Con giáp tuổi Mão

Bước qua tháng 2 âm lịch, nhờ cục diện Tam Hội và sự vượng phát của Mộc khí, người tuổi Mão đón chào một ngày vận trình rực rỡ với đầu óc nhanh nhạy và phản xạ sắc bén. Nguồn năng lượng dồi dào chảy trong cơ thể giúp bạn dễ dàng vượt qua mọi thách thức và gặt hái được những thành công vượt ngoài mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Nhân duyên trong ngày vô cùng tốt đẹp, các mối quan hệ xã hội phát triển theo chiều hướng có lợi cho cả đôi bên. Bạn cảm thấy hạnh phúc và tự tin khi luôn có sự đồng hành, ủng hộ nhiệt tình từ gia đình và bạn bè trong mọi quyết định quan trọng của cuộc đời.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!