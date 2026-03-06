Ngỡ ngàng với vẻ tiều tụy của Trần Quán Hy trong tiệc sinh của con gái

Ở tuổi 45, Trần Quán Hy hiện ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí, chủ yếu tập trung phát triển thương hiệu thời trang cá nhân và dành thời gian cho gia đình.

Mới đây, nam diễn viên Trần Quán Hy gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh ghi lại tiệc sinh nhật 9 tuổi của con gái Alaia trên mạng xã hội. Bữa tiệc được tổ chức ấm cúng với sự tham dự của bạn bè và người thân. Trong đoạn video, Trần Quán Hy liên tục ôm và trêu đùa con gái vui vẻ.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn tán nhiều hơn cả là diện mạo hiện tại của nam diễn viên. Trong loạt hình ảnh mới, Trần Quán Hy xuất hiện với mái tóc hơi rối, để râu và gương mặt lộ nhiều nếp nhăn.

Khi hình ảnh mới của Trần Quán Hy được lan truyền trên mạng, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện. Một số cho rằng nam diễn viên trông già đi rõ rệt theo thời gian, trong khi số khác nhận xét vẻ ngoài hiện tại của anh mang nét tự nhiên, phóng khoáng hơn so với trước đây.

Bên cạnh đó, con gái của Trần Quán Hy cũng nhận được nhiều chú ý. Trong các bức ảnh tại tiệc sinh nhật, Alaia được nhận xét ngày càng giống mẹ là siêu mẫu Tần Thư Bồi, đặc biệt là vóc dáng cao ráo. Một số thậm chí dự đoán sau này cô bé có thể sở hữu vóc dáng người mẫu.

Trần Quán Hy (Edison Trần) sinh năm 1980, là mỹ nam được yêu thích bậc nhất châu Á những năm 2000. Không chỉ thành công trong lĩnh vực phim ảnh, anh còn đạt nhiều thành tựu với vai trò ca sĩ, người mẫu…

Trần Quán Hy tuyên bố rút khỏi làng giải trí vào năm 2008 sau bê bối lộ hàng nghìn tấm ảnh nóng. Anh sau đó chuyển đến Mỹ để phát triển việc kinh doanh thương hiệu thời trang cùng vợ.

