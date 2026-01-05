Trần Quán Hy 'gây bão' cõi mạng vì ngoại hình ở tuổi 45

Nhưng điều gây chú ý là ngoại hình của nam diễn viên sinh năm 1980. Gương mặt anh xuất hiện nhiều nếp nhăn hằn sâu trên trán, đuôi mắt và quanh miệng lộ rãnh rồng rất rõ; làn da chảy xệ, trông càng hốc hác khi chụp cận cảnh. Trần Quán Hy còn để râu, thân hình lại gầy gò, khiến vẻ ngoài già hơn so với tuổi thật.

Mới đây, nam diễn viên Trần Quán Hy được bắt gặp tại một khu trượt tuyết ở Nhật Bản. Trong ảnh, Trần Quán Hy mặc giản dị với nhiều lớp áo giữ ấm và mũ len. Anh tỏ ra thân thiện khi gặp người lạ.

Một số người cho rằng, vẻ ngoài của Trần Quán Hy già hơn cả những nam diễn viên thế hệ 7X như Hoắc Kiến Hoa, Huỳnh Hiểu Minh, Cận Đông, Ngô Kiến Hào… Từng là nam thần đình đám một thời của xứ Hương Cảng, khán giả không khỏi “sốc” vì Trần Quán Hy lão hóa quá nhanh.

Vài năm trước, anh từng bị bắt gặp ở Shinjuku (Tokyo, Nhật Bản) và bị trêu là “trông giống Triệu Bản Sơn” vì vẻ ngoài quá già. Năm ngoái, tại một sự kiện thời trang ở Thượng Hải (Trung Quốc), bọng mắt và làn da chảy xệ của anh dưới ống kính cũng từng gây bàn tán.

Năm xưa, trên chương trình truyền hình, khi được hỏi trong giới giải trí ai đẹp trai hơn mình, Trần Quán Hy tự tin nói: “Lương Triều Vỹ, Kim Thành Vũ, hết rồi”.

Đó cũng là thời điểm Trần Quán Hy chinh phục bao khán giả nữ vì nhan sắc của mình. Trong “Vô gian đạo”, chỉ một ánh mắt của anh cũng đủ mê hoặc người xem; hay tạo hình tóc bạc trong “Thiên cơ biến” đến nay vẫn là tạo hình kinh điển của các nam sao Hoa ngữ.

Sau khi sang Nhật Bản định cư, cuộc sống của Trần Quán Hy càng thoải mái. Anh được bắt gặp đi dép lê dạo siêu thị, đạp xe đưa con gái đi học, hoàn toàn sống như một ông bố bình thường. Cuộc sống của anh gần như chỉ xoay quanh gia đình nhỏ và bà xã Tần Thư Bồi.

Trần Quán Hy chẳng bận tâm đến sự đánh giá của công chúng. Công việc kinh doanh thương hiệu thời trang riêng CLOT cũng đang phát triển, duy trì hợp tác lâu dài với các “ông lớn” như Nike, Adidas, đứng vững trong lĩnh vực thời trang đường phố.