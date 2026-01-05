Trần Quán Hy 'gây bão' cõi mạng vì ngoại hình ở tuổi 45

Sao quốc tế 05/01/2026 11:16

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh của nam diễn viên Trần Quán Hy tại một khu trượt tuyết ở Nhật Bản.

Mới đây, nam diễn viên Trần Quán Hy được bắt gặp tại một khu trượt tuyết ở Nhật Bản. Trong ảnh, Trần Quán Hy mặc giản dị với nhiều lớp áo giữ ấm và mũ len. Anh tỏ ra thân thiện khi gặp người lạ.

Nhưng điều gây chú ý là ngoại hình của nam diễn viên sinh năm 1980. Gương mặt anh xuất hiện nhiều nếp nhăn hằn sâu trên trán, đuôi mắt và quanh miệng lộ rãnh rồng rất rõ; làn da chảy xệ, trông càng hốc hác khi chụp cận cảnh. Trần Quán Hy còn để râu, thân hình lại gầy gò, khiến vẻ ngoài già hơn so với tuổi thật.

Một số người cho rằng, vẻ ngoài của Trần Quán Hy già hơn cả những nam diễn viên thế hệ 7X như Hoắc Kiến Hoa, Huỳnh Hiểu Minh, Cận Đông, Ngô Kiến Hào… Từng là nam thần đình đám một thời của xứ Hương Cảng, khán giả không khỏi “sốc” vì Trần Quán Hy lão hóa quá nhanh.

Trần Quán Hy 'gây bão' cõi mạng vì ngoại hình ở tuổi 45 - Ảnh 1

Vài năm trước, anh từng bị bắt gặp ở Shinjuku (Tokyo, Nhật Bản) và bị trêu là “trông giống Triệu Bản Sơn” vì vẻ ngoài quá già. Năm ngoái, tại một sự kiện thời trang ở Thượng Hải (Trung Quốc), bọng mắt và làn da chảy xệ của anh dưới ống kính cũng từng gây bàn tán.

Năm xưa, trên chương trình truyền hình, khi được hỏi trong giới giải trí ai đẹp trai hơn mình, Trần Quán Hy tự tin nói: “Lương Triều Vỹ, Kim Thành Vũ, hết rồi”.

Đó cũng là thời điểm Trần Quán Hy chinh phục bao khán giả nữ vì nhan sắc của mình. Trong “Vô gian đạo”, chỉ một ánh mắt của anh cũng đủ mê hoặc người xem; hay tạo hình tóc bạc trong “Thiên cơ biến” đến nay vẫn là tạo hình kinh điển của các nam sao Hoa ngữ.

 

Trần Quán Hy 'gây bão' cõi mạng vì ngoại hình ở tuổi 45 - Ảnh 2

 

Sau khi sang Nhật Bản định cư, cuộc sống của Trần Quán Hy càng thoải mái. Anh được bắt gặp đi dép lê dạo siêu thị, đạp xe đưa con gái đi học, hoàn toàn sống như một ông bố bình thường. Cuộc sống của anh gần như chỉ xoay quanh gia đình nhỏ và bà xã Tần Thư Bồi.

Trần Quán Hy chẳng bận tâm đến sự đánh giá của công chúng. Công việc kinh doanh thương hiệu thời trang riêng CLOT cũng đang phát triển, duy trì hợp tác lâu dài với các “ông lớn” như Nike, Adidas, đứng vững trong lĩnh vực thời trang đường phố.

Rầm rộ lộ khoảnh khắc Angelababy - Trần Quán Hy hẹn hò?

Rầm rộ lộ khoảnh khắc Angelababy - Trần Quán Hy hẹn hò?

Chiều 1/12, truyền thông Trung Quốc cho biết đoạn video ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của 1 cặp đôi được cho là Angelababy - Trần Quán Hy bỗng gây bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Quán Hy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Rầm rộ lộ khoảnh khắc Angelababy - Trần Quán Hy hẹn hò?

Rầm rộ lộ khoảnh khắc Angelababy - Trần Quán Hy hẹn hò?

Trần Quán Hy bị một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng kiện vì lý do này

Trần Quán Hy bị một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng kiện vì lý do này

Trần Quán Hy cãi nhau trong siêu thị, nhân viên an ninh phải nhanh chóng hỗ trợ

Trần Quán Hy cãi nhau trong siêu thị, nhân viên an ninh phải nhanh chóng hỗ trợ

'Trai hư' Trần Quán Hy nổi giận, tranh cãi gay gắt với tiếp viên hàng không?

'Trai hư' Trần Quán Hy nổi giận, tranh cãi gay gắt với tiếp viên hàng không?

1.300 bức ảnh nóng gây rúng động showbiz bị đào lại của 'trai hư' Trần Quán Hy

1.300 bức ảnh nóng gây rúng động showbiz bị đào lại của 'trai hư' Trần Quán Hy

Vẻ ngoài khác lạ của Trần Quán Hy trong sự kiện, được nhận xét dừ hơn tuổi thật

Vẻ ngoài khác lạ của Trần Quán Hy trong sự kiện, được nhận xét dừ hơn tuổi thật

TIN MỚI NHẤT

Lời khai bất ngờ của nam tài xế xe khách bị lật khiến 11 người bị thương

Lời khai bất ngờ của nam tài xế xe khách bị lật khiến 11 người bị thương

Đời sống 20 phút trước
Cháy lớn xưởng sản xuất mút xốp ở TP.HCM, khói lửa cuồn cuộn bốc lên cao

Cháy lớn xưởng sản xuất mút xốp ở TP.HCM, khói lửa cuồn cuộn bốc lên cao

Đời sống 29 phút trước
Tiền rơi ngay cửa, 3 con giáp vận mệnh tỏa sáng như sao Trời, sự nghiệp nở hoa, giàu có khó ai bằng trong 12 ngày tới

Tiền rơi ngay cửa, 3 con giáp vận mệnh tỏa sáng như sao Trời, sự nghiệp nở hoa, giàu có khó ai bằng trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Hiện trường thương tâm vụ hai bé gái tử vong trong căn nhà bốc cháy khi bố mẹ đi vắng

Hiện trường thương tâm vụ hai bé gái tử vong trong căn nhà bốc cháy khi bố mẹ đi vắng

Đời sống 57 phút trước
NÓNG: Bắt nghi phạm đánh đập em vợ rồi dìm xuống ao đến tử vong

NÓNG: Bắt nghi phạm đánh đập em vợ rồi dìm xuống ao đến tử vong

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Đúng 3 ngày tới (8/1/2026), 3 con giáp vận may dồi dào, giàu có đáng kinh ngạc, đếm tiền mỏi tay, Phú Quý đủ đường

Đúng 3 ngày tới (8/1/2026), 3 con giáp vận may dồi dào, giàu có đáng kinh ngạc, đếm tiền mỏi tay, Phú Quý đủ đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sánh đôi cùng Hầu Minh Hạo, Đàm Tùng Vận chưa thể bùng nổ trong phim Tiêu Dao

Sánh đôi cùng Hầu Minh Hạo, Đàm Tùng Vận chưa thể bùng nổ trong phim Tiêu Dao

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Từ ngày 5/1 đến 15/1, 3 con giáp vận trình thăng hoa, đổi đời giàu sang, của cải tăng vọt, sớm thành đại gia

Từ ngày 5/1 đến 15/1, 3 con giáp vận trình thăng hoa, đổi đời giàu sang, của cải tăng vọt, sớm thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Danh tính đối tượng say rượu gây rối ở sân bay Cát Bi khiến 2 người bị thương

Danh tính đối tượng say rượu gây rối ở sân bay Cát Bi khiến 2 người bị thương

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ xe khách lật nghiêng trên Quốc lộ 37

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ xe khách lật nghiêng trên Quốc lộ 37

Đời sống 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cha mẹ đi vắng, hai chị em 8 và 9 tuổi tử vong do cháy nhà lúc đêm

Cha mẹ đi vắng, hai chị em 8 và 9 tuổi tử vong do cháy nhà lúc đêm

Tử vi thứ Ba 6/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ xe khách lật nghiêng trên Quốc lộ 37

Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ xe khách lật nghiêng trên Quốc lộ 37

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sánh đôi cùng Hầu Minh Hạo, Đàm Tùng Vận chưa thể bùng nổ trong phim Tiêu Dao

Sánh đôi cùng Hầu Minh Hạo, Đàm Tùng Vận chưa thể bùng nổ trong phim Tiêu Dao

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y lộ tin hẹn hò với sao nam kém tuổi?

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y lộ tin hẹn hò với sao nam kém tuổi?

Cổ Thiên Lạc nhập viện, phải bỏ lỡ một số hoạt động quảng bá bộ phim mới

Cổ Thiên Lạc nhập viện, phải bỏ lỡ một số hoạt động quảng bá bộ phim mới

Thành Long tiết lộ đã chuẩn bị sẵn một ca khúc vào ngày ông qua đời

Thành Long tiết lộ đã chuẩn bị sẵn một ca khúc vào ngày ông qua đời

Vóc dáng vạn người mê của Trương Vũ Kỳ ở tuổi 39: Duy trì chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt

Vóc dáng vạn người mê của Trương Vũ Kỳ ở tuổi 39: Duy trì chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh khiến nữ chính "Sở Kiều truyện" 2 gây tranh cãi, bị phản đối?

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh khiến nữ chính "Sở Kiều truyện" 2 gây tranh cãi, bị phản đối?