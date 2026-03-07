Lợi ích kinh ngạc từ giấm táo: Sử dụng thế nào để đạt hiệu quả tối ưu?

Sống khỏe 07/03/2026 05:30

Giấm táo không chỉ là gia vị quen thuộc làm tăng hương vị cho món ăn mà còn được coi là phương thuốc tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giấm táo được sử dụng từ rất lâu và ngày càng được nhiều người sử dụng vì tác dụng tiềm tàng đối với việc kiểm soát cân nặng, sức khỏe đường ruột,... 

Trước đây, giấm táo chủ yếu được sử dụng như một thành phần trong nước sốt hoặc nước ướp hoặc làm chất tẩy rửa tự nhiên tại nhà. Giờ đây giấm táo được biết đến nhiều hơn vì các lợi ích sức khỏe của nó đã được chứng minh và được các chuyên gia dinh dưỡng lưu tâm hơn. Dưới đây là một số lợi ích của giấm táo với sức khỏe:

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Giấm táo được biết nhiều nhờ lợi ích giảm cân. Axit axetic đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tích tụ chất béo trong cơ thể và gan. Bằng cách thúc đẩy quá trình trao đổi chất, kiểm soát cảm giác thèm ăn và giảm tích nước, nó hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả hơn. Ngoài ra, hàm lượng pectin trong giấm táo cũng giúp ngăn chặn sự hấp thụ chất béo từ thức ăn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tăng cường hệ miễn dịch

Sức khỏe đường ruột của bạn có liên quan trực tiếp đến hệ miễn dịch và giấm táo hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong ruột. Các đặc tính chống virus của axit malic góp phần làm giảm nguy cơ cảm lạnh. Giấm táo cũng làm sạch các hạch bạch huyết và giảm chất nhầy, giúp làm giảm nghẹt mũi và các triệu chứng cảm lạnh thông thường hoặc dị ứng.

Hỗ trợ giải độc gan

Giấm táo hỗ trợ giải độc gan bằng cách cung cấp các chất dinh dưỡng giúp làm sạch cơ thể. Nó cân bằng độ pH và hỗ trợ làm sạch tế bào bạch cầu đồng thời kích thích chức năng tim mạch. Đối với hầu hết mọi người, pha loãng một thìa canh trong một cốc nước lớn trước bữa ăn là đủ, nhưng để giải độc chuyên sâu hơn, hãy tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ trước khi tăng liều lượng.

Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là sai lầm khi sử dụng giấm táo nhiều người vẫn hay mắc phải.

Uống giấm táo nguyên chất

Đây là sai lầm phổ biến và nguy hiểm nhất mà nhiều người mắc phải khi muốn giảm cân cấp tốc. Giấm táo có nồng độ axit axetic rất cao, nếu uống trực tiếp không pha loãng sẽ gây bỏng rát thực quản, tổn thương niêm mạc dạ dày và làm mòn men răng không thể phục hồi. Cách an toàn nhất là luôn pha loãng ít nhất 1-2 muỗng canh giấm táo với khoảng 200ml nước lọc trước khi dùng.

Uống giấm táo ngay sau khi ăn no

Nhiều người lầm tưởng uống giấm táo sau bữa ăn sẽ giúp tiêu hóa nhanh hơn, nhưng thực tế lại ngược lại. Giấm táo có đặc tính làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, điều này có thể gây ra tình trạng đầy hơi, khó tiêu và trào ngược axit đối với một số người. Thời điểm lý tưởng nhất là uống trước bữa ăn khoảng 20-30 phút để giúp kiểm soát lượng đường huyết và tạo cảm giác no tự nhiên.

Sử dụng giấm táo khi đang bị viêm loét dạ dày

Nếu bạn đang gặp các vấn đề về đường tiêu hóa như đau dạ dày, viêm loét hành tá tràng, hãy tránh xa giấm táo. Tính axit mạnh của nó sẽ kích thích các vết loét, gây đau thắt dữ dội và khiến tình trạng viêm nhiễm trở nên tồi tệ hơn. Việc cố chấp sử dụng giấm táo trong trường hợp này có thể dẫn đến thủng dạ dày hoặc xuất huyết tiêu hóa rất nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Uống giấm táo ngay trước khi đi ngủ

Nằm xuống ngay sau khi uống giấm táo là một sai lầm tai hại vì axit có thể trào ngược lên thực quản trong khi bạn ngủ. Do thực quản không có lớp màng bảo vệ dày như dạ dày, việc tiếp xúc với axit giấm trong thời gian dài sẽ gây viêm thực quản mãn tính và hỏng men răng. Các chuyên gia khuyên bạn nên uống giấm táo ít nhất 30 phút trước khi nằm để đảm bảo an toàn.

Cách dùng giấm táo

Cách tốt nhất để kết hợp giấm táo vào chế độ ăn uống của bạn là sử dụng nó trong các loại thực phẩm như nước xốt salad và sốt mayonnaise tự làm.

Bạn cũng có thể uống giấm táo bằng cách pha loãng trong nước nóng hoặc lạnh tùy thích với liều lượng phổ biến từ 5 - 30 ml mỗi ngày, uống trước hoặc sau bữa ăn.

Ngoài ra, để điều trị bệnh chàm, bạn có thể ngâm nước ấm cùng 2 cốc giấm táo trong 15 - 20 phút khi tắm hoặc đắp khăn ướt đã ngâm giấm táo pha loãng tỉ lệ 1 - 1 trong 3 giờ hoặc để qua đêm.

