Công dụng thực sự của nấm lim xanh và cách dùng chuẩn để đạt hiệu quả cao?

Sống khỏe 06/03/2026 11:15

Từ xa xưa nấm lim xanh đã được xếp vào hàng dược liệu quý hiếm nhưng theo thời gian, dược liệu này dần bị mai một và đi vào lãng quên.

Nấm lim xanh là gì?

Nấm lim xanh là một loại nấm linh chi có tên khoa học là Ganoderma lucidum Karst, thuộc họ nấm Lim. Loại nấm này thường sinh trưởng và phát triển trên cây lim xanh trong rừng nguyên sinh.

Nhà nghiên cứu đông y và dược liệu nổi tiếng của Việt Nam - cố giáo sư Đỗ Tất Lợi đã miêu tả nấm lim xanh là một loài nấm quả thể, được chia thành 2 phần là:

Công dụng thực sự của nấm lim xanh và cách dùng chuẩn để đạt hiệu quả cao? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phần mũ tán: Kích thước rộng khoảng 20cm, hình dạng giống như chiếc quạt và độ dày dao động từ 2 - 5cm.

Phần chân nấm: Chân nấm thường ngắn, có thể có hoặc không có khuyết lõm.

Xét về tổng thể cây nấm, phần mũ tán của nấm lim xanh có cấu trúc dày và chắc, đôi khi màu đen bóng giống như sừng và không có gì đặc biệt. Khi phơi khô, nấm lim xanh có mùi thơm thảo dược rất đặc trưng.

Những công dụng của nấm linh xanh được ghi nhận

Hỗ trợ ổn định huyết áp: Một số nghiên cứu cho thấy, nấm lim xanh chứa hàm lượng germanium tương đối cao. Hoạt chất này cùng với polysaccharides và protein đặc trưng được cho là góp phần hỗ trợ ổn định huyết áp và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch. Tuy nhiên, việc sử dụng cần thận trọng với người huyết áp thấp.

Hỗ trợ người bệnh gout: Nhờ cơ chế thanh lọc và hỗ trợ đào thải độc tố, nấm lim xanh được sử dụng trong các bài thuốc dân gian nhằm hỗ trợ giảm acid uric trong máu - yếu tố liên quan trực tiếp đến bệnh gout.

Công dụng thực sự của nấm lim xanh và cách dùng chuẩn để đạt hiệu quả cao? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Một số hoạt chất trong nấm được cho là có khả năng hỗ trợ ổn định đường huyết, nhờ đó góp phần hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường khi dùng kết hợp với phác đồ điều trị chính thống.

Hỗ trợ chức năng gan: Các thành phần như triterpenes và polysaccharides được cho là có tác dụng bảo vệ tế bào gan, hỗ trợ phục hồi chức năng gan trong các trường hợp gan nhiễm mỡ, men gan cao hoặc rối loạn chức năng gan.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Triterpenes trong nấm lim xanh được nghiên cứu với khả năng ức chế sự phát triển của tế bào bất thường trong môi trường thí nghiệm. Tuy nhiên, đây chỉ là vai trò hỗ trợ, không thể thay thế phương pháp điều trị ung thư theo y học hiện đại.

Cách dùng nấm lim xanh

Từ trước đến nay chưa có tài liệu nào ghi nhận tác dụng phụ xảy ra khi dùng nấm lim xanh nên xét trên phương diện này có thể yên tâm. Có một số ít trường hợp cảm thấy khó chịu khi bắt đầu sử dụng loại dược liệu này nhưng đây là do cơ thể cần có thời gian để thay đổi và thích nghi với những hoạt chất có trong nấm.

Công dụng thực sự của nấm lim xanh và cách dùng chuẩn để đạt hiệu quả cao? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về phản ứng giữa nấm lim xanh với thuốc Tây y hiện trên các thử nghiệm lâm sàng cũng chưa có ghi nhận nào. Tuy vậy, các chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo tốt nhất nên dùng nấm lim xanh vào thời điểm trước hoặc sau khi uống thuốc Tây tối thiểu là 30 phút để đảm bảo thuốc được hấp thu một cách tối đa và tránh được các tương tác thuốc không đáng có.

Trước khi sử dụng nấm lim xanh, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để biết liều lượng sử dụng sao cho phù hợp, tránh lạm dụng dẫn đến tình trạng ngộ độc. Có thể sử dụng loại nấm này dưới nhiều cách thức khác nhau như: nấu nước uống, hãm trà, xay thành bột để dùng dần,...

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