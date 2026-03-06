Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao

Để có thể thực hiện được món ngon này bạn cần chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu và thực hiện theo các bước sau đây:

700gr gan gà, 400ml sữa tươi không đường.

460gr thịt heo bạn nên chọn miếng thịt có khoảng 40% mỡ và 60% thịt, như thế thành phẩm sẽ ngon hơn.

2 lát bánh mì sandwich, 120ml sữa tươi không đường.

1 củ hành tây khoảng 200gr.

4 tép tỏi.

Vài gốc ngò rí rửa sạch.

Vài lá nguyệt quế (hay còn gọi là lá Bay).

Gia vị cần có: 2/3 muỗng canh bột nêm, 1/2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê tiêu.

60g bơ lạt.

Các bước thực hiện

Bước 1

Đầu tiên phần bánh mì sandwich bạn mang đi ngâm cùng 120ml sữa đã chuẩn bị, cần bóp nhuyễn phần bánh mì khi ngâm.

Gan gà rửa sạch, cắt bỏ phần mỡ, ngâm với sữa tươi 20-25 phút. Sau đó vớt gan gà ra tô (Lưu ý: Bạn nên để phần gan còn dính lại ít sữa tươi, như thế khi làm pate sẽ được mềm hơn)

Thịt heo rửa sạch thái nhỏ. Các bạn nhớ chừa lại vài lát thịt heo có nhiều mỡ để làm mặt Paté nhé. Cách này khi thực hiện sẽ làm cho miếng pate thêm bắt mắt lại còn không bị khô lớp trên mặt).

Hành tây thái hạt lựu, tỏi băm nhuyễn.

Bước 2

Tiếp theo, bắt chảo lên bếp, cho 70ml dầu, khi dầu hơi nóng thì cho hành tây, lá nguyệt quế, gốc ngò và tỏi vào xào thật thơm. Kế đến cho thịt vào xào săn, cuối cùng cho gan gà và gia vị vào tiếp tục xào cho mọi thứ chín đều. Tắt bếp.

Cho tất cả hỗn hợp đã xào chín cùng phần bánh mì bóp nhuyễn vào máy xay, xay nhuyễn cùng bơ lạt đã chuẩn bị.

Bước 3

Cuối cùng bạn xếp các miếng thịt mỡ đã để lại vào khay, sau đó cho hỗn hợp gan gà đã xào chín vào. Lấy màng bọc thực phẩm dán kín miệng khay. Cho khay pate vào lò nướng khoảng 50-60 phút ở nhiệt độ 180 độ C. Lúc này pate đã chín thơm, bạn tắt lò và cho thành phẩm ra ngoài. Đợi đến khi pate nguội hãy úp ngược khay pate ra dĩa là hoàn thành.

Nếu muốn sản phẩm của mình thêm hấp dẫn bạn có thể trang trí lên dĩa pate ít hành lá, ngò rí hoặc đồ chua. Pate thơm mềm mà ăn cùng với bánh mì hoặc xôi thì ngon phải biết luôn đấy ạ!

Chúc các bạn thành công với 3 bước làm pate gan gà siêu đơn giản nhưng cực kỳ ‘dính’ này nhé!

Nguồn: FB Lam Anh Dao