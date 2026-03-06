Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao

Món ngon mỗi ngày 06/03/2026 11:30

Bạn nghĩ làm pate rất khó và tốn thời gian? Sự thật là bạn chỉ cần biết đến 3 bước 'thần thánh' này thôi! Tạm biệt nỗi lo pate khô cứng hay mùi tanh khó chịu, công thức này sẽ giúp bạn có ngay món pate thơm nồng, béo ngậy, ăn cùng bánh mì nóng hổi thì đúng là 'đỉnh của chóp'

Để có thể thực hiện được món ngon này bạn cần chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu và thực hiện theo các bước sau đây:

 

Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao - Ảnh 1

Nguyên liệu

700gr gan gà, 400ml sữa tươi không đường.

460gr thịt heo bạn nên chọn miếng thịt có khoảng 40% mỡ và 60% thịt, như thế thành phẩm sẽ ngon hơn.

 

2 lát bánh mì sandwich, 120ml sữa tươi không đường.

1 củ hành tây khoảng 200gr.

4 tép tỏi.

Vài gốc ngò rí rửa sạch.

Vài lá nguyệt quế (hay còn gọi là lá Bay).

Gia vị cần có: 2/3 muỗng canh bột nêm, 1/2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê tiêu.

60g bơ lạt.

 

Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao - Ảnh 2

Các bước thực hiện

Bước 1

Đầu tiên phần bánh mì sandwich bạn mang đi ngâm cùng 120ml sữa đã chuẩn bị, cần bóp nhuyễn phần bánh mì khi ngâm.

 

Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao - Ảnh 3

Gan gà rửa sạch, cắt bỏ phần mỡ, ngâm với sữa tươi 20-25 phút. Sau đó vớt gan gà ra tô (Lưu ý: Bạn nên để phần gan còn dính lại ít sữa tươi, như thế khi làm pate sẽ được mềm hơn)

 

Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao - Ảnh 4

Thịt heo rửa sạch thái nhỏ. Các bạn nhớ chừa lại vài lát thịt heo có nhiều mỡ để làm mặt Paté nhé. Cách này khi thực hiện sẽ làm cho miếng pate thêm bắt mắt lại còn không bị khô lớp trên mặt).

 

Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao - Ảnh 5

Hành tây thái hạt lựu, tỏi băm nhuyễn.

Bước 2

Tiếp theo, bắt chảo lên bếp, cho 70ml dầu, khi dầu hơi nóng thì cho hành tây, lá nguyệt quế, gốc ngò và tỏi vào xào thật thơm. Kế đến cho thịt vào xào săn, cuối cùng cho gan gà và gia vị vào tiếp tục xào cho mọi thứ chín đều. Tắt bếp.

 

Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao - Ảnh 6

Cho tất cả hỗn hợp đã xào chín cùng phần bánh mì bóp nhuyễn vào máy xay, xay nhuyễn cùng bơ lạt đã chuẩn bị.

 

Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao - Ảnh 7

Bước 3

Cuối cùng bạn xếp các miếng thịt mỡ đã để lại vào khay, sau đó cho hỗn hợp gan gà đã xào chín vào. Lấy màng bọc thực phẩm dán kín miệng khay. Cho khay pate vào lò nướng khoảng 50-60 phút ở nhiệt độ 180 độ C. Lúc này pate đã chín thơm, bạn tắt lò và cho thành phẩm ra ngoài. Đợi đến khi pate nguội hãy úp ngược khay pate ra dĩa là hoàn thành.

 

Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao - Ảnh 8

Nếu muốn sản phẩm của mình thêm hấp dẫn bạn có thể trang trí lên dĩa pate ít hành lá, ngò rí hoặc đồ chua. Pate thơm mềm mà ăn cùng với bánh mì hoặc xôi thì ngon phải biết luôn đấy ạ!

 

Cách làm Pate kinh doanh siêu mịn, màu hồng đẹp: Bí kíp khử mùi tanh và tạo độ béo đỉnh cao - Ảnh 9

Chúc các bạn thành công với 3 bước làm pate gan gà siêu đơn giản nhưng cực kỳ ‘dính’ này nhé!

Nguồn: FB Lam Anh Dao

Bí quyết làm ruốc cá hồi "sạch" tại nhà: Bông xốp, thơm ngon, mẹ yên tâm cho bé yêu ăn dặm

Bí quyết làm ruốc cá hồi "sạch" tại nhà: Bông xốp, thơm ngon, mẹ yên tâm cho bé yêu ăn dặm

Làm ruốc cá hồi tại gia tuy đơn giản về nguyên liệu nhưng lại đòi hỏi sự tinh tế trong kỹ thuật chế biến. Để mẻ ruốc không bị khô cứng mà luôn bông tơi, thơm ngậy, người đầu bếp cần dành trọn sự tỉ mỉ vào khâu kiểm soát lửa và thời gian. Kết quả nhận được chắc chắn sẽ xứng đáng với công sức bạn bỏ ra.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm pate gan cách làm pate chuẩn ngon món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Tiết lộ thông tin tang lễ của nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ

Tiết lộ thông tin tang lễ của nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ

Hậu trường 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 7/3/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Mới cưới xong mà chồng nhất quyết không đeo nhẫn, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã lấy nhầm người

Mới cưới xong mà chồng nhất quyết không đeo nhẫn, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã lấy nhầm người

Tâm sự gia đình 18 phút trước
Dân làng lo lắng đã tập trung đánh lạc hướng khi phát hiện con khỉ "bắt cóc" dê con mang lên cây

Dân làng lo lắng đã tập trung đánh lạc hướng khi phát hiện con khỉ "bắt cóc" dê con mang lên cây

Video 30 phút trước
Cãi nhau với bạn trai, cô gái ngồi giữa đường phố đông đúc và ném giày khiến nhiều người kinh ngạc

Cãi nhau với bạn trai, cô gái ngồi giữa đường phố đông đúc và ném giày khiến nhiều người kinh ngạc

Video 40 phút trước
Nổi giận vì bị tạt nước màu vào người, bà nội đã đổ nước sôi lên người cháu trai 4 tuổi

Nổi giận vì bị tạt nước màu vào người, bà nội đã đổ nước sôi lên người cháu trai 4 tuổi

Video 52 phút trước
Dương Tử giúp Tiêu Chiến rũ bỏ nghi án từng gây tranh cãi trong dư luận

Dương Tử giúp Tiêu Chiến rũ bỏ nghi án từng gây tranh cãi trong dư luận

Sao quốc tế 58 phút trước
Vừa nhìn thấy khuôn mặt chú rể U50, cô dâu ngất xỉu trong đám cưới khiến nhiều người phải bất ngờ

Vừa nhìn thấy khuôn mặt chú rể U50, cô dâu ngất xỉu trong đám cưới khiến nhiều người phải bất ngờ

Video 1 giờ 2 phút trước
Đúng 8 ngày tới (13/3), 3 con giáp sự nghiệp rực sáng, an nhàn tự tại, giàu sang nghẹt thở, Phú Quý Phát Tài

Đúng 8 ngày tới (13/3), 3 con giáp sự nghiệp rực sáng, an nhàn tự tại, giàu sang nghẹt thở, Phú Quý Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Cách "yêu" an toàn và nồng nàn trong tiết trời se lạnh

Cách "yêu" an toàn và nồng nàn trong tiết trời se lạnh

Sống khỏe 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 6/3/2026: Tiếp tục giảm mạnh, trong nước vàng SJC bốc hơi 2,2 triệu đồng sau một đêm

NÓNG: Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế từ ngày 5/3

NÓNG: Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế từ ngày 5/3

Nóng: Từ 15h hôm nay (6/3), giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Nóng: Từ 15h hôm nay (6/3), giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí kíp làm bánh bao gấc nguyên cám siêu đơn giản, thành công ngay cả với người mới

Bí kíp làm bánh bao gấc nguyên cám siêu đơn giản, thành công ngay cả với người mới

Bí quyết làm ruốc cá hồi "sạch" tại nhà: Bông xốp, thơm ngon, mẹ yên tâm cho bé yêu ăn dặm

Bí quyết làm ruốc cá hồi "sạch" tại nhà: Bông xốp, thơm ngon, mẹ yên tâm cho bé yêu ăn dặm

Thêm thứ này vào rau muống xào tỏi, đầu bếp nhà hàng tiết lộ bí kíp giúp món ăn giòn ngon gấp bội

Thêm thứ này vào rau muống xào tỏi, đầu bếp nhà hàng tiết lộ bí kíp giúp món ăn giòn ngon gấp bội

Đổi vị cho cả nhà với món cánh gà rim dứa óng ả, ngon quên lối về

Đổi vị cho cả nhà với món cánh gà rim dứa óng ả, ngon quên lối về

Đánh thức vị giác buổi sáng với món bún sườn mọc ngọt thơm, chuẩn vị "ngon như mẹ nấu"

Đánh thức vị giác buổi sáng với món bún sườn mọc ngọt thơm, chuẩn vị "ngon như mẹ nấu"

Tự làm nước sốt hủ tiếu trộn tại nhà: Cực dễ, cực nhanh, ngon như đầu bếp nhà hàng 5 sao nấu

Tự làm nước sốt hủ tiếu trộn tại nhà: Cực dễ, cực nhanh, ngon như đầu bếp nhà hàng 5 sao nấu