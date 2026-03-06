Bí kíp làm bánh bao gấc nguyên cám siêu đơn giản, thành công ngay cả với người mới

Món ngon mỗi ngày 06/03/2026 05:00

Chẳng cần đến đôi bàn tay quá khéo léo, chỉ với những bước làm tối giản và nguyên liệu gần gũi, bất kỳ chị em nào cũng có thể tự tay nhào nặn nên những chiếc bánh bao gấc đỏ mọng. Đây không chỉ là một món ăn ngon mà còn là món quà sức khỏe ấm áp dành tặng cả gia đình trong bữa sáng sớm mai.

Bánh chín cả trong lẫn ngoài, có màu đỏ tươi của gấc, mùi ngọt dịu thơm và có mùi đặc trưng của gấc quyện với nước cốt dừa là đạt yêu cầu.

Nguyên liệu:

260gr bột mì nguyên cám

50ml sữa hạt

5gr men

1/2 trái gấc

20ml mật hoa dừa

15gr dầu dừa

3gr muối

 

Bí kíp làm bánh bao gấc nguyên cám siêu đơn giản, thành công ngay cả với người mới - Ảnh 1

Cách làm:

Hâm sữa cho ấm (khoảng 35 độ).

Cho men vào khuấy đều để 5-10 phút.

Trộn tất cả nguyên liệu bằng tay hoặc máy.

Lưu ý nếu dùng máy thì để thời gian ngắn và tốc độ chậm để bánh không bị dai. Dùng máy sẽ đỡ phải tách hạt gấc vì trong quá trình trộn hạt gấc sẽ tự tách ra.

Ủ bột 45-60 phút cho đến khi bột nở gấp đôi.

Chia bột thành các phần khoảng 100-150gr. Nặn tròn.

Đem hấp 15-20 phút.Bảo quản ngăn mát 3-5 ngày. Ngăn đông 1 tháng. Khi ăn đem hấp lại hoặc quay lò vi sóng.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Fb Bùi Ngọc Quỳnh

Cách chọn mua gấc ngon

Nên chọn những quả gấc to tròn, gai nở đều, có màu đỏ tươi, cuống vẫn còn tươi nguyên.

Ngoài ra nên chọn những quả khi cầm lên thấy nặng tay, ấn nhẹ cảm giác vỏ hơi cứng vì đây thường là những quả gấc chín ngon. Còn nếu cầm lên thấy vỏ chỗ mềm chỗ cứng, cuống héo thì đó là những quả đã để lâu quả, dễ bị hỏng trong quá trình vận chuyển, lưu giữ.

Nên chọn những quả còn nguyên không bị dập vì quả còn nguyên sẽ để được rất lâu sử dụng trong gần tháng còn khi gấc bị dập không khí sẽ xâm nhập vào được trong ruột gấc, để qua một hoặc hai ngày là hỏng. 

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