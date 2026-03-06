Bí kíp làm bánh bao gấc nguyên cám siêu đơn giản, thành công ngay cả với người mới

Món ngon mỗi ngày 06/03/2026 05:00

Chẳng cần đến đôi bàn tay quá khéo léo, chỉ với những bước làm tối giản và nguyên liệu gần gũi, bất kỳ chị em nào cũng có thể tự tay nhào nặn nên những chiếc bánh bao gấc đỏ mọng. Đây không chỉ là một món ăn ngon mà còn là món quà sức khỏe ấm áp dành tặng cả gia đình trong bữa sáng sớm mai.

Bánh chín cả trong lẫn ngoài, có màu đỏ tươi của gấc, mùi ngọt dịu thơm và có mùi đặc trưng của gấc quyện với nước cốt dừa là đạt yêu cầu.

Nguyên liệu:

260gr bột mì nguyên cám

50ml sữa hạt

5gr men

1/2 trái gấc

20ml mật hoa dừa

15gr dầu dừa

3gr muối

 

Bí kíp làm bánh bao gấc nguyên cám siêu đơn giản, thành công ngay cả với người mới - Ảnh 1

Cách làm:

Hâm sữa cho ấm (khoảng 35 độ).

Cho men vào khuấy đều để 5-10 phút.

Trộn tất cả nguyên liệu bằng tay hoặc máy.

Lưu ý nếu dùng máy thì để thời gian ngắn và tốc độ chậm để bánh không bị dai. Dùng máy sẽ đỡ phải tách hạt gấc vì trong quá trình trộn hạt gấc sẽ tự tách ra.

Ủ bột 45-60 phút cho đến khi bột nở gấp đôi.

Chia bột thành các phần khoảng 100-150gr. Nặn tròn.

Đem hấp 15-20 phút.Bảo quản ngăn mát 3-5 ngày. Ngăn đông 1 tháng. Khi ăn đem hấp lại hoặc quay lò vi sóng.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Fb Bùi Ngọc Quỳnh

Cách chọn mua gấc ngon

Nên chọn những quả gấc to tròn, gai nở đều, có màu đỏ tươi, cuống vẫn còn tươi nguyên.

Ngoài ra nên chọn những quả khi cầm lên thấy nặng tay, ấn nhẹ cảm giác vỏ hơi cứng vì đây thường là những quả gấc chín ngon. Còn nếu cầm lên thấy vỏ chỗ mềm chỗ cứng, cuống héo thì đó là những quả đã để lâu quả, dễ bị hỏng trong quá trình vận chuyển, lưu giữ.

Nên chọn những quả còn nguyên không bị dập vì quả còn nguyên sẽ để được rất lâu sử dụng trong gần tháng còn khi gấc bị dập không khí sẽ xâm nhập vào được trong ruột gấc, để qua một hoặc hai ngày là hỏng. 

Bánh bao chỉ sữa tươi "phiên bản giới hạn" Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền

Bánh bao chỉ sữa tươi "phiên bản giới hạn" Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền

Khác biệt hoàn toàn với kiểu bánh bao truyền thống, bánh bao chỉ chinh phục thực khách bởi lớp vỏ được nhào nặn từ bột gạo nếp trứ danh, tạo nên độ dẻo mướt đặc trưng. Những chiếc bánh trắng ngần, nhỏ xinh gói trọn bên trong phần nhân đậu phộng bùi béo, dừa nạo giòn sần sật và mè trắng thơm lừng, tạo nên một bản giao hưởng hương vị ngọt ngào, hễ chạm môi là say đắm.

Xem thêm
Từ khóa:   bánh bao gấc bánh bao gấc nguyên cám món ngon mỗi ngày

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 7/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Bảy 7/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 6/3/2026, 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, sự nghiệp như ý cát tường, chuẩn bị xây nhà lầu, sắm xe sang

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 6/3/2026, 3 con giáp vàng bạc đầy nhà, sự nghiệp như ý cát tường, chuẩn bị xây nhà lầu, sắm xe sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Điều kỳ diệu gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì 1 thìa mật ong mỗi sáng?

Điều kỳ diệu gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì 1 thìa mật ong mỗi sáng?

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Thương tâm: Hai nữ sinh tử vong do trượt chân xuống đập nước

Thương tâm: Hai nữ sinh tử vong do trượt chân xuống đập nước

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Bí kíp làm bánh bao gấc nguyên cám siêu đơn giản, thành công ngay cả với người mới

Bí kíp làm bánh bao gấc nguyên cám siêu đơn giản, thành công ngay cả với người mới

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Sau hôm nay, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/3/2026), 3 con giáp phúc lộc song toàn, số sướng không ai bằng, gia đạo hưng thịnh, tiền vào như nước

Cuối ngày hôm nay (6/3/2026), 3 con giáp phúc lộc song toàn, số sướng không ai bằng, gia đạo hưng thịnh, tiền vào như nước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Qua đêm nay, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 39 phút trước
Về nhà người yêu ra mắt, thấy bộ đồ chị giúp việc mặc mà tôi bỏ chạy không dám ngoái đầu

Về nhà người yêu ra mắt, thấy bộ đồ chị giúp việc mặc mà tôi bỏ chạy không dám ngoái đầu

Tâm sự Eva 9 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Tiết lộ phút cuối đời của Kasim Hoàng Vũ: 'Anh ho một cái rồi ra đi vĩnh viễn trên chiếc sofa'

Tiết lộ phút cuối đời của Kasim Hoàng Vũ: 'Anh ho một cái rồi ra đi vĩnh viễn trên chiếc sofa'

Nóng: Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

Nóng: Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết làm ruốc cá hồi "sạch" tại nhà: Bông xốp, thơm ngon, mẹ yên tâm cho bé yêu ăn dặm

Bí quyết làm ruốc cá hồi "sạch" tại nhà: Bông xốp, thơm ngon, mẹ yên tâm cho bé yêu ăn dặm

Thêm thứ này vào rau muống xào tỏi, đầu bếp nhà hàng tiết lộ bí kíp giúp món ăn giòn ngon gấp bội

Thêm thứ này vào rau muống xào tỏi, đầu bếp nhà hàng tiết lộ bí kíp giúp món ăn giòn ngon gấp bội

Đổi vị cho cả nhà với món cánh gà rim dứa óng ả, ngon quên lối về

Đổi vị cho cả nhà với món cánh gà rim dứa óng ả, ngon quên lối về

Đánh thức vị giác buổi sáng với món bún sườn mọc ngọt thơm, chuẩn vị "ngon như mẹ nấu"

Đánh thức vị giác buổi sáng với món bún sườn mọc ngọt thơm, chuẩn vị "ngon như mẹ nấu"

Tự làm nước sốt hủ tiếu trộn tại nhà: Cực dễ, cực nhanh, ngon như đầu bếp nhà hàng 5 sao nấu

Tự làm nước sốt hủ tiếu trộn tại nhà: Cực dễ, cực nhanh, ngon như đầu bếp nhà hàng 5 sao nấu

Bí quyết làm bánh cookies dừa giòn tan bằng nồi chiên không dầu – Vụng mấy cũng thành công!

Bí quyết làm bánh cookies dừa giòn tan bằng nồi chiên không dầu – Vụng mấy cũng thành công!