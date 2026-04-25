Lưu Vũ Ninh có tuyên bố cứng rắn trước hàng loạt tin đồn anh hẹn hò với Tống Tổ Nhi

Sao quốc tế 25/04/2026 10:22

Mới đây, nam diễn viên kiêm ca sĩ Lưu Vũ Ninh đăng dòng trạng thái trên Weibo có chứa nội dung: “Đừng bịa đặt nữa”. Theo truyền thông Trung Quốc, đây là phản hồi của Lưu Vũ Ninh trước những tin đồn cho rằng anh đang hẹn hò với nữ diễn viên Tống Tổ Nhi thời gian gần đây. Nhiều tài khoản fan lớn của Lưu Vũ Ninh cũng chia sẻ lại bài đăng, cho biết nam diễn viên lần đầu trực tiếp lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò bạn diễn.

Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi từng hợp tác đóng chính trong bộ phim cổ trang Hoa ngữ “Khom lưng” phát sóng năm 2025.

Khi đó, “phản ứng hóa học” của hai diễn viên được yêu thích, người hâm mộ ưu ái gọi Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh là “cặp đôi Chiết Yêu”.

Sau khi màn hợp tác kết thúc, hai diễn viên lẽ ra không còn liên quan đến nhau. Nhưng vào đầu tháng 4 năm nay, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin một tài khoản phụ bị nghi của Tống Tổ Nhi có động thái theo dõi trang lập ra để ủng hộ cặp đôi Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh hơn 1.000 ngày.

Tài khoản này cũng từng nhận vé livestream sinh nhật của Lưu Vũ Ninh và nhấn “thích” nhiều nội dung liên quan đến hai người.

Ngày 13/4, phía đại diện của Tống Tổ Nhi lên tiếng phản hồi rằng thông tin lan truyền trên mạng là không đúng sự thật, nhấn mạnh nữ diễn viên và Lưu Vũ Ninh chỉ là bạn bè, đối tác hợp tác thân thiết, đồng thời mong công chúng không suy diễn quá mức.

Thời điểm đó, chỉ có Tống Tổ Nhi lên tiếng, Lưu Vũ Ninh hoàn toàn im lặng. Song, ngày 22/4, có người tiếp tục đăng ảnh so sánh sàn nhà và nội thất trong nhà của hai diễn viên, suy đoán họ “sống chung”. Chủ đề này leo top 3 từ khóa thịnh hành trên Weibo, khiến nghi vấn tình cảm của cặp đôi “Khom lưng” một lần nữa gây xôn xao.

Cuối cùng, Lưu Vũ Ninh đã không thể ngồi yên, trực tiếp tuyên bố tin đồn là bịa đặt.

Người hâm mộ của anh giải thích thêm rằng, Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi ở cùng một khu chung cư cao cấp tập trung nhiều nghệ sĩ tại quận Triều Dương (Bắc Kinh, Trung Quốc), nên việc nội thất có sự tương đồng là điều dễ hiểu.

Khu chung cư này còn có nhiều nghệ sĩ khác sinh sống như Lý Tiểu Lộ, Lý Tương, Quách Kỳ Lân, Vương Bảo Cường. Có thông tin Giả Linh và bạn thân Trương Tiểu Phỉ cũng đã mua nhà tại đây.

Tống Tổ Nhi hiện đang tập trung quay phim mới “Tư cung lệnh”, hợp tác với nam diễn viên Đinh Vũ Hề.

Còn Lưu Vũ Ninh thì vừa hoàn thành chuyến lưu diễn “Liu Yuning’s concert tour” kéo dài từ tháng 7.2025 đến tháng 4.2026.

Sau chuyến lưu diễn này, nam diễn viên dự kiến gia nhập đoàn phim mới “Bằng chứng thép”, hợp tác với tài tử Tôn Hồng Lôi.

