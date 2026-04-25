Trần Vỹ Đình lần đầu tiết lộ lý do 10 năm chưa tổ chức concert

Sao quốc tế 25/04/2026 10:29

Trong một buổi livestream gần đây, Trần Vỹ Đình chia sẻ về việc sẽ biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc Mango Super ở Thượng Hải vào ngày 2/5, và xem đây như một lần “thử cảm giác của chính mình”.

Trần Vỹ Đình ra mắt với tư cách ca sĩ năm 2003, sau khi đoạt chức vô địch giải Tài năng âm nhạc thế giới người Hoa của đài TVB (Hong Kong, Trung Quốc). Năm 2006, anh gia nhập nhóm nhạc trẻ Sun Boy'z. Mãi sau này, khi tách ra hoạt động riêng, Trần Vỹ Đình mới lấn sân sang lĩnh vực người mẫu và diễn xuất.

Hơn hai thập kỷ qua, anh vẫn duy trì vai trò diễn viên, ca sĩ và người mẫu. Tuy nhiên, dù sự nghiệp âm nhạc vẫn phát triển, sở hữu nhiều album cùng lượng fan khá đông đảo, Trần Vỹ Đình suốt 10 năm nay chưa tổ chức lại concert (buổi hòa nhạc) cá nhân.

Trong một buổi livestream gần đây, Trần Vỹ Đình chia sẻ về việc sẽ biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc Mango Super ở Thượng Hải vào ngày 2/5, và xem đây như một lần “thử cảm giác của chính mình”

Trần Vỹ Đình lần đầu tiết lộ lý do 10 năm chưa tổ chức concert - Ảnh 1

Do những năm gần đây tập trung vào đóng phim, anh thẳng thắn nói cần thông qua sân khấu trực tiếp để tìm lại và kiểm chứng trạng thái biểu diễn. Vì vậy, anh đã đặc biệt cải biên một ca khúc sang phiên bản rock, hy vọng khám phá sức hút sân khấu mới tại lễ hội.

Anh cũng tiết lộ đây có thể là “lễ hội âm nhạc cuối cùng trong ngắn hạn” của mình, cho thấy sự cân nhắc thận trọng đối với việc tổ chức concert cá nhân quy mô lớn. Trần Vỹ Đình chia sẻ: “Tôi chưa sẵn sàng thì không nên đứng trên sân khấu, vì tôi có yêu cầu rất cao với bản thân”.

Sự cẩn trọng này xuất phát từ việc anh rất để tâm đến cảm nhận của người hâm mộ. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 2, Trần Vỹ Đình từng nhắc đến việc thấy fan phải xếp hàng nhiều ngày để tham gia lễ hội âm nhạc, mệt đến mức “không đứng nổi”, khiến anh vô cùng xót xa.

Từ đó, anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về khả năng tổ chức concert riêng để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người hâm mộ. Anh thừa nhận rằng, vì đã rời xa trung tâm sân khấu khá lâu, từng có lúc thiếu tự tin, nhưng chính những lần thử sức qua các sân khấu lễ hội đã giúp anh dần lấy lại quyết tâm, hướng đến mục tiêu tổ chức concert.

Trần Vỹ Đình lần đầu tiết lộ lý do 10 năm chưa tổ chức concert - Ảnh 2

Thực tế, tour diễn cá nhân gần nhất của Trần Vỹ Đình đã cách đây 10 năm. Sau đó, kế hoạch “tour thứ hai” vì nhiều lý do mà không thể triển khai. Dù người hâm mộ năm nào cũng hỏi, anh vẫn không thể vượt qua tiêu chuẩn khắt khe của chính mình.

Sự kiên định “chưa sẵn sàng thì không lên sân khấu” này tạo nên sự đối lập với việc anh liên tục hoạt động năng suất trong lĩnh vực phim ảnh những năm qua.

Trong âm nhạc, năng lực hát nhảy của anh chưa từng bị đánh giá thấp về chuyên môn; màn hỗ trợ tại concert của Tiết Chi Khiêm cũng cho thấy nền tảng biểu diễn vững vàng của Trần Vỹ Đình, thậm chí có người tiếc nuối gọi anh là “ca sĩ bị diễn xuất làm chậm bước”.

Theo truyền thông Trung Quốc, những bước đi của Trần Vỹ Đình cho thấy sự chừng mực và tỉnh táo. Trong một ngành giải trí vốn chuộng tốc độ và độ phủ sóng, sự khắt khe với chất lượng sân khấu như vậy càng trở nên hiếm có.

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