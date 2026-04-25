Trần Vỹ Đình lần đầu tiết lộ lý do 10 năm chưa tổ chức concert

Sao quốc tế 25/04/2026 10:29

Trong một buổi livestream gần đây, Trần Vỹ Đình chia sẻ về việc sẽ biểu diễn tại Lễ hội âm nhạc Mango Super ở Thượng Hải vào ngày 2/5, và xem đây như một lần “thử cảm giác của chính mình”.

Trần Vỹ Đình ra mắt với tư cách ca sĩ năm 2003, sau khi đoạt chức vô địch giải Tài năng âm nhạc thế giới người Hoa của đài TVB (Hong Kong, Trung Quốc). Năm 2006, anh gia nhập nhóm nhạc trẻ Sun Boy'z. Mãi sau này, khi tách ra hoạt động riêng, Trần Vỹ Đình mới lấn sân sang lĩnh vực người mẫu và diễn xuất.

Hơn hai thập kỷ qua, anh vẫn duy trì vai trò diễn viên, ca sĩ và người mẫu. Tuy nhiên, dù sự nghiệp âm nhạc vẫn phát triển, sở hữu nhiều album cùng lượng fan khá đông đảo, Trần Vỹ Đình suốt 10 năm nay chưa tổ chức lại concert (buổi hòa nhạc) cá nhân.

Trần Vỹ Đình lần đầu tiết lộ lý do 10 năm chưa tổ chức concert - Ảnh 1

Do những năm gần đây tập trung vào đóng phim, anh thẳng thắn nói cần thông qua sân khấu trực tiếp để tìm lại và kiểm chứng trạng thái biểu diễn. Vì vậy, anh đã đặc biệt cải biên một ca khúc sang phiên bản rock, hy vọng khám phá sức hút sân khấu mới tại lễ hội.

Anh cũng tiết lộ đây có thể là “lễ hội âm nhạc cuối cùng trong ngắn hạn” của mình, cho thấy sự cân nhắc thận trọng đối với việc tổ chức concert cá nhân quy mô lớn. Trần Vỹ Đình chia sẻ: “Tôi chưa sẵn sàng thì không nên đứng trên sân khấu, vì tôi có yêu cầu rất cao với bản thân”.

Sự cẩn trọng này xuất phát từ việc anh rất để tâm đến cảm nhận của người hâm mộ. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 2, Trần Vỹ Đình từng nhắc đến việc thấy fan phải xếp hàng nhiều ngày để tham gia lễ hội âm nhạc, mệt đến mức “không đứng nổi”, khiến anh vô cùng xót xa.

Từ đó, anh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về khả năng tổ chức concert riêng để mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người hâm mộ. Anh thừa nhận rằng, vì đã rời xa trung tâm sân khấu khá lâu, từng có lúc thiếu tự tin, nhưng chính những lần thử sức qua các sân khấu lễ hội đã giúp anh dần lấy lại quyết tâm, hướng đến mục tiêu tổ chức concert.

Trần Vỹ Đình lần đầu tiết lộ lý do 10 năm chưa tổ chức concert - Ảnh 2

Thực tế, tour diễn cá nhân gần nhất của Trần Vỹ Đình đã cách đây 10 năm. Sau đó, kế hoạch “tour thứ hai” vì nhiều lý do mà không thể triển khai. Dù người hâm mộ năm nào cũng hỏi, anh vẫn không thể vượt qua tiêu chuẩn khắt khe của chính mình.

Sự kiên định “chưa sẵn sàng thì không lên sân khấu” này tạo nên sự đối lập với việc anh liên tục hoạt động năng suất trong lĩnh vực phim ảnh những năm qua.

Trong âm nhạc, năng lực hát nhảy của anh chưa từng bị đánh giá thấp về chuyên môn; màn hỗ trợ tại concert của Tiết Chi Khiêm cũng cho thấy nền tảng biểu diễn vững vàng của Trần Vỹ Đình, thậm chí có người tiếc nuối gọi anh là “ca sĩ bị diễn xuất làm chậm bước”.

Theo truyền thông Trung Quốc, những bước đi của Trần Vỹ Đình cho thấy sự chừng mực và tỉnh táo. Trong một ngành giải trí vốn chuộng tốc độ và độ phủ sóng, sự khắt khe với chất lượng sân khấu như vậy càng trở nên hiếm có.

Con trai của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ lần đầu lộ diện, gây chú ý về ngoại hình

Mới đây, cặp đôi Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ gây bão mạng xã hội khi được bắt gặp khoác tay nhau đi dạo phố. Đây là lần đầu tiên họ xuất hiện công khai cùng nhau kể từ khi thông báo có con.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Vỹ Đình sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Con trai của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ lần đầu lộ diện, gây chú ý về ngoại hình

Con trai của Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ lần đầu lộ diện, gây chú ý về ngoại hình

Trần Vỹ Đình gây tranh cãi vì thái độ trên phim trường

Trần Vỹ Đình gây tranh cãi vì thái độ trên phim trường

Bà xã Trần Vỹ Đình trải qua phẫu thuật chỉ sau 90 ngày sinh con

Bà xã Trần Vỹ Đình trải qua phẫu thuật chỉ sau 90 ngày sinh con

Siêu mẫu Hà Tuệ có động thái lạ sau khi sinh con cho thiếu gia nghìn tỷ Trần Vỹ Đình

Siêu mẫu Hà Tuệ có động thái lạ sau khi sinh con cho thiếu gia nghìn tỷ Trần Vỹ Đình

Sau khi hợp tác với Dương Mịch, Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do không đóng phim cổ trang

Sau khi hợp tác với Dương Mịch, Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do không đóng phim cổ trang

Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích việc công khai chuyện có con trai

Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích việc công khai chuyện có con trai

TIN MỚI NHẤT

Lấy nhau 8 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn kéo phòng ngủ

Lấy nhau 8 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn kéo phòng ngủ

Tâm sự 55 phút trước
Bị chê con không giống bố, tôi quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Bị chê con không giống bố, tôi quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng, mẹ chồng im lặng

Tâm sự 57 phút trước
Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan, đến ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Hãnh diện vì cưới được vợ ngoan, đến ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Tâm sự 59 phút trước
Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh và Hà Nhuận Đông quan hệ căng thẳng, cạch mặt nhau

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh và Hà Nhuận Đông quan hệ căng thẳng, cạch mặt nhau

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Thần Tài mở cửa sau ngày 26/4/2026, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Thần Tài mở cửa sau ngày 26/4/2026, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đang hào hứng chuẩn bị hôn lễ, chồng tương lai dội gáo nước lạnh: "Đám cưới mình sẽ có 2 cô dâu", tôi chết đứng khi biết sự thật

Đang hào hứng chuẩn bị hôn lễ, chồng tương lai dội gáo nước lạnh: "Đám cưới mình sẽ có 2 cô dâu", tôi chết đứng khi biết sự thật

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Trần Vỹ Đình lần đầu tiết lộ lý do 10 năm chưa tổ chức concert

Trần Vỹ Đình lần đầu tiết lộ lý do 10 năm chưa tổ chức concert

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Lưu Vũ Ninh có tuyên bố cứng rắn trước hàng loạt tin đồn anh hẹn hò với Tống Tổ Nhi

Lưu Vũ Ninh có tuyên bố cứng rắn trước hàng loạt tin đồn anh hẹn hò với Tống Tổ Nhi

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Sốc: Báo dữ lao ra vồ ngã nhân viên kiểm lâm khi bị vây bắt khiến 5 người bị thương

Sốc: Báo dữ lao ra vồ ngã nhân viên kiểm lâm khi bị vây bắt khiến 5 người bị thương

Video 1 giờ 17 phút trước
Xe khách chở 39 người lật trong đêm ở Lào Cai

Xe khách chở 39 người lật trong đêm ở Lào Cai

Đời sống 1 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Tiêm 30 lọ huyết thanh cứu chủ trang trại nuôi hàng nghìn con rắn

Loại cây "thơm nức mũi" mọc đầy vườn nhà, không ngờ là bí quyết dưỡng da trắng mịn, dáng thon gọn chỉ sau vài tuần

Loại cây "thơm nức mũi" mọc đầy vườn nhà, không ngờ là bí quyết dưỡng da trắng mịn, dáng thon gọn chỉ sau vài tuần

Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 25/4/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh và Hà Nhuận Đông quan hệ căng thẳng, cạch mặt nhau

Nghi vấn Huỳnh Hiểu Minh và Hà Nhuận Đông quan hệ căng thẳng, cạch mặt nhau

Lưu Vũ Ninh có tuyên bố cứng rắn trước hàng loạt tin đồn anh hẹn hò với Tống Tổ Nhi

Lưu Vũ Ninh có tuyên bố cứng rắn trước hàng loạt tin đồn anh hẹn hò với Tống Tổ Nhi

Choáng váng với vẻ ngoài của huyền thoại nhan sắc Trương Mạn Ngọc

Choáng váng với vẻ ngoài của huyền thoại nhan sắc Trương Mạn Ngọc

'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa chào khán giả Việt gây chú ý mạng xã hội

'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa chào khán giả Việt gây chú ý mạng xã hội

Trần Nghiên Hy kiện 'fan cuồng' của chồng cũ Trần Hiểu

Trần Nghiên Hy kiện 'fan cuồng' của chồng cũ Trần Hiểu

Phim mới của Nhậm Gia Luân lập thành tích, kỳ vọng bứt phá trong năm nay

Phim mới của Nhậm Gia Luân lập thành tích, kỳ vọng bứt phá trong năm nay