Bạch Lộc phản ứng ra sao trước tin đồn tình cảm với cựu chủ tịch tập đoàn?

Sao quốc tế 13/06/2026 15:28

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngày 12/6, một văn phòng luật sư đã công bố thông báo cho biết, nữ diễn viên Bạch Lộc chính thức khởi động thủ tục khởi kiện nhằm bảo vệ danh dự.

Truyền thông Trung Quốc ngày 12/6 đưa tin, một văn phòng luật sư đã chính thức phát thông báo cho biết nữ diễn viên Bạch Lộc đã khởi động thủ tục khởi kiện nhằm bảo vệ danh dự và quyền lợi hợp pháp của mình.

Ngay sau đó, studio của Bạch Lộc cũng chia sẻ lại tuyên bố, khẳng định nhiều thông tin lan truyền trên mạng thời gian qua là sai sự thật và mang tính vu khống. Trong đó bao gồm các cáo buộc như “giả mạo học vấn”, “gian lận thứ hạng nghệ sĩ”, “vi phạm quy trình đăng ký danh hiệu diễn viên hạng ba”, “có quan hệ tình cảm không đúng sự thật”, “can thiệp thay đổi đội ngũ biên kịch” hay “có liên quan đến những cá nhân thuộc Tập đoàn Đầu tư Văn hóa Giang Tô”.

Bạch Lộc phản ứng ra sao trước tin đồn tình cảm với cựu chủ tịch tập đoàn? - Ảnh 1

Phía nữ diễn viên nhấn mạnh sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với các cá nhân, tổ chức đã phát tán và lan truyền tin đồn sai lệch theo đúng quy định pháp luật, đồng thời không loại trừ khả năng xử lý nghiêm khắc hơn trong thời gian tới.

Trước đó, trên mạng xã hội Weibo đã xuất hiện nhiều tranh luận xoay quanh các chủ đề liên quan đến Bạch Lộc và Tập đoàn Đầu tư Văn hóa Giang Tô, khiến dư luận đặc biệt chú ý. Một số tin đồn cho rằng nữ diễn viên nhận được sự đầu tư liên tiếp cho nhiều dự án phim, từ đó làm dấy lên nghi vấn về mức độ ưu ái trong ngành giải trí.

Tình hình càng trở nên ồn ào khi xuất hiện hình ảnh lan truyền trên mạng, được cho là Bạch Lộc dùng bữa cùng một người đàn ông trung niên tại Bắc Kinh. Người này bị đồn đoán là cựu Chủ tịch của doanh nghiệp liên quan, tuy nhiên thông tin này chưa được xác thực.

Bạch Lộc phản ứng ra sao trước tin đồn tình cảm với cựu chủ tịch tập đoàn? - Ảnh 2

Ngoài ra, biên kịch Mông Kỳ Kỳ cũng từng lên tiếng trên Weibo, cáo buộc Bạch Lộc liên quan đến việc thay đổi đội ngũ biên kịch của dự án phim “Mạc Ly” trước ngày khai máy, khiến tranh cãi bùng phát trong dư luận.

Cùng thời điểm, nhà sản xuất Vu Chính cũng lên tiếng cho rằng ông không tham gia bất kỳ can thiệp nào vào kịch bản dự án, đồng thời nhấn mạnh việc tranh cãi hiện tại đang bị đẩy đi quá xa bởi tin đồn chưa kiểm chứng.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và chờ các diễn biến pháp lý tiếp theo từ phía nữ diễn viên.

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Phim "Mạc ly" đã chính thức ra mắt vào ngày 9.6. Ngay trong ngày đầu phát sóng, bộ phim đã có độ hot vượt mốc 25.000 điểm và thu hút tới 31 thương hiệu quảng cáo chỉ sau 5 tập đầu, lập kỷ lục mới trên Tencent và trở thành quán quân về khả năng thu hút tài trợ trong năm nay.

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