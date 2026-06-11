Keep Running vướng nghi vấn dàn xếp tranh cãi liên quan Phạm Thừa Thừa, Bạch Lộc

Sao quốc tế 11/06/2026 08:15

Trong tập phát sóng gần nhất của Keep Running, Phạm Thừa Thừa bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội sau một loạt phát ngôn và hành động bị cho là khó hiểu.

Trong tập phát sóng gần nhất của Keep Running, Phạm Thừa Thừa bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội sau một loạt phát ngôn và hành động bị cho là khó hiểu. Một bộ phận khán giả nhận xét nam nghệ sĩ có những tương tác thiếu tự nhiên với các khách mời cũng như các thành viên cố định của chương trình.

Cụ thể, một số tình huống được cư dân mạng “đào lại” như việc Phạm Thừa Thừa đặt câu hỏi với Trương Chân Nguyên: “Lúc các anh khổ nhất thì em đi đâu?”, hay liên tục yêu cầu Bạch Lộc phải cười khi Lý Thần kể chuyện. Ngoài ra, một vài nhận xét của anh dành cho Trịnh Khải cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi, tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Keep Running vướng nghi vấn dàn xếp tranh cãi liên quan Phạm Thừa Thừa, Bạch Lộc - Ảnh 1

Ngay sau khi tập phát sóng lên sóng, từ khóa liên quan đến Phạm Thừa Thừa đã xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, một số khán giả lại cho rằng đây có thể là kết quả từ yêu cầu nội dung hoặc sự sắp xếp của ê-kíp sản xuất nhằm tăng tính giải trí cho chương trình.

Từ tranh luận này, một bộ phận người xem tiếp tục liên hệ đến những ồn ào từng xoay quanh Bạch Lộc trong Keep Running. Họ cho rằng nếu một số tình huống thực sự được định hướng từ kịch bản, thì những tranh cãi trước đây liên quan đến nữ diễn viên cũng cần được nhìn nhận lại một cách công bằng hơn.

Keep Running vướng nghi vấn dàn xếp tranh cãi liên quan Phạm Thừa Thừa, Bạch Lộc - Ảnh 2

Tuy nhiên, quan điểm này không nhận được sự đồng thuận rộng rãi. Nhiều bình luận cho rằng việc gán ghép hai trường hợp là thiếu cơ sở, đồng thời nhấn mạnh không nên suy diễn quá mức từ các đoạn cắt trong chương trình truyền hình thực tế.

Thực tế, Keep Running nói riêng và các show thực tế tại Trung Quốc nói chung lâu nay vẫn gây tranh luận về mức độ can thiệp của kịch bản. Một số ý kiến cho rằng chương trình có thể sắp đặt tình huống để tăng kịch tính, trong khi số khác lại tin rằng phần lớn phản ứng vẫn đến từ tương tác thật của nghệ sĩ trong quá trình ghi hình.

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