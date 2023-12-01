Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 1/12/2023: Dương Tử và Phạm Thừa Thừa có mối quan hệ tốt, Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác không lén lút hẹn hò?

2. Lưu Thi Thi tiếp xúc phim truyền hình hiện đại của Tân Lệ, nam chính là Cung Tuấn. Ngoài ra còn có dự án cổ trang tiếp theo là "Chưởng Tâm".

4. Âu Hào hiện không nổi tiếng lắm nhưng tài nguyên ổn định, có sự hợp tác sâu với Bona, chủ yếu là phim truyền hình và điện ảnh đầu tư lớn, năm 2024 bộ phim truyền hình "Bắc Thượng" cùng với Bạch Lộc sẽ được phát sóng trên CCTV8 và nền tảng Kiwi.

3. Mối quan hệ giữa Cúc Tịnh Y và Tống Uy Long ngoài đời khá tốt, không tệ như người ta suy đoán trên mạng.

5. Cánh săn ảnh "Thiếu niên A Phi theo đuổi dưa" đã lên livestream bác bỏ tin dồn tình cảm giữa Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác. Người này tiết lộ bản thân theo dấu hai người đã lâu nhưng hoàn toàn không có bất cứ phát hiện gì về việc cả hai lén lút xuất hiện cùng nơi.

6. Đặng Vi đã tiếp xúc với dự án "Ám Hà Truyền", nữ chính đang liên hệ với người thuộc tiểu hoa lứa 2000, cùng một đội sản xuất phim "Thiếu Niên Ca Hành".

7. Hiện tại nguồn tài nguyên thời trang mà Vương Hạc Đệ liên hệ đều là hàng chất lượng cao.

8. Vương Gia Nhĩ gần đây giảm bớt lượng công việc trong giới ở đại lục và đang hướng đến thị trường Âu Mỹ vì thị trường này đang cho anh nhiều cơ hội hơn, anh đang hướng đến hình ảnh ca sĩ quốc tế.

9. Trần Triết Viễn được chủ của Kiwi cung cấp tài nguyên, ông chủ nền tảng rất coi trọng anh nên trong sự kiện lần này đã đặc biệt mời anh gặp Phùng Tiểu Cương và Trịnh Hiểu Long với hy vọng thúc đẩy hợp tác.

10. Dương Tử và Phạm Thừa Thừa có mối quan hệ tốt.

11. "Lạp Tội Đồ Giám 2" với sự tham gia của Đàn Kiện Thứ, Kim Thế Giai sẽ bắt đầu quay phim tại Phúc Kiến vào tháng 3 tới.

12. Châu Đông Vũ gần đây không giới thiệu nhiều tài nguyên cho Lưu Hạo Nhiên, chủ yếu vì nếu giới thiệu quá nhiều tài nguyên sẽ xảy ra cạnh tranh.

13. Dương Mịch gần đây đã đạt được sự hợp tác với công ty mới là Bytedance, tiếp theo nền tảng sẽ cung cấp nhiều tài nguyên tuyên truyền, hiện cô ấy vẫn đang thảo luận về một bộ cổ trang đại nữ chủ, đề tài thương chiến.

14. Trần Vỹ Đình và Tạ Đình Phong sẽ hợp tác trong bộ phim "Sứ mệnh vô hạn".

15. Trịnh Hiểu Long đang hợp tác với Tiêu Chiến và sẽ tiếp tục làm phim truyền hình mới trong tương lai, thông tin này đang thu hút sự chú ý của nhiều nam nghệ sĩ chú trọng sự nghiệp. Thành Nghị cũng đang có ý định này, Liên Hoa Lâu liên tục tạo ra độ truyền miệng tốt và được công chúng yêu thích, rất thích hợp để tiếp tục nhận được những tài nguyên tương xứng để củng cố địa vị trong Cbiz.