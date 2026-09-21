Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 21/09/2026 15:45

Cổ Cự Cơ, Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như gây bất ngờ khi cùng đứng trên sân khấu sau nhiều năm. Ba diễn viên lần lượt gợi nhớ những nhân vật từng làm nên dấu ấn của họ trong Tân dòng sông ly biệt, đồng thời cùng thể hiện ca khúc Tình sâu đậm, mưa mịt mù.

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ cùng xuất hiện trên sân khấu đêm nhạc điện ảnh “Vịnh khuất thăng minh nguyệt” 2026 tại Macau (Trung Quốc), mang đến màn tái hợp khiến khán giả nhớ về bộ phim “Tân dòng sông ly biệt” phát sóng cách đây khoảng 25 năm.

Ba nghệ sĩ cùng thể hiện ca khúc “Tình sâu đậm, mưa mịt mù”, bài hát gắn liền với bộ phim và từng được Triệu Vy thể hiện. Trên sân khấu, họ lần lượt tái hiện những nhân vật quen thuộc là Lục Như Bình, Đỗ Phi và Hà Thư Hoàn.

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt' - Ảnh 1

Cổ Cự Cơ xuất hiện trong bộ vest, gợi nhớ hình ảnh Hà Thư Hoàn của năm xưa. Tô Hữu Bằng gây chú ý với bộ ria mép đặc trưng, tái hiện tạo hình Đỗ Phi. Trong khi đó, Lâm Tâm Như diện trang phục đỏ, mang phong cách gợi liên tưởng đến nhân vật Lục Như Bình. Phía sau sân khấu, những hình ảnh quen thuộc của “Tân dòng sông ly biệt” tiếp tục được trình chiếu, tạo nên không khí hoài niệm.

Màn hội ngộ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người cho biết cảm giác như được trở lại những năm đầu thập niên 2000, khi bộ phim từng tạo dấu ấn trên màn ảnh nhỏ. Một số bình luận gọi đây là “màn chung khung hình thế kỷ” và “cú đánh thức ký ức”.

“Tân dòng sông ly biệt” lên sóng năm 2001, chuyển thể từ tiểu thuyết “Yên vũ mông mông” của nhà văn Quỳnh Dao. Phim lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1930, xoay quanh gia đình họ Lục cùng những mối quan hệ tình cảm giữa Lục Y Bình, Lục Như Bình, Hà Thư Hoàn và Đỗ Phi. Dàn diễn viên chính gồm Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ.

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt' - Ảnh 2

Trong lần tái hợp tại Macau, Triệu Vy không xuất hiện cùng ba bạn diễn. Tuy nhiên, hình ảnh Lục Y Bình do cô thủ vai vẫn được nhắc đến, đặc biệt khi ca khúc “Tình sâu đậm, mưa mịt mù” vốn gắn với giọng hát của nữ diễn viên trong album nhạc phim năm 2001.

Sau khoảng 25 năm, cả ba nghệ sĩ đều đã có những hướng phát triển riêng. Cổ Cự Cơ tiếp tục hoạt động âm nhạcgiải trí; Tô Hữu Bằng đảm nhận nhiều vai trò từ ca sĩ, MC đến nhà sản xuất; còn Lâm Tâm Như mở rộng sang lĩnh vực sản xuất bên cạnh công việc diễn xuất. Việc họ cùng trở lại với những hình ảnh quen thuộc vì thế trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đêm nhạc.

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