Mối quan hệ giữa hai mỹ nhân không chỉ dừng lại ở sự hợp tác trong công việc. Angelababy và Văn Vịnh San từng có thời gian sống cùng nhau, hỗ trợ đối phương trong những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật. Cả hai thậm chí còn chung tay xây dựng thương hiệu thời trang CHOICE. Tình bạn thân thiết khiến họ trở thành một trong những cặp chị em được công chúng yêu mến thời điểm đó.

Cùng sinh năm 1989, Angelababy và Văn Vịnh San đều bước chân vào làng giải trí từ khi còn rất trẻ. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng phong cách thời trang cá tính, hai người nhanh chóng gây chú ý trong giới người mẫu Hong Kong. Họ thường xuyên xuất hiện chung trên các tạp chí, tham gia nhiều hoạt động quảng cáo và từng được ví như chị em song sinh của showbiz xứ Cảng Thơm.

Tuy nhiên, khoảng năm 2008-2009, mối quan hệ giữa hai người dần xuất hiện khoảng cách. Khi cùng phát triển sự nghiệp diễn xuất, họ liên tục bị truyền thông đặt lên bàn cân so sánh. Một số tin đồn cạnh tranh công việc, trong đó có câu chuyện Angelababy trượt vai trong phim Kiếm Điệp, cũng khiến tình bạn của cả hai trở thành đề tài bàn tán. Dù vậy, thông tin Văn Vịnh San tiết lộ chuyện thử vai của bạn thân chưa từng được xác thực, nên không thể khẳng định đây là nguyên nhân khiến họ xa cách.

Năm 2013, Angelababy thừa nhận cô và Văn Vịnh San từng có giai đoạn không còn thân thiết vì những hiểu lầm trong công việc lẫn cuộc sống. Đến năm 2016, Văn Vịnh San cũng cho biết cách diễn giải của truyền thông đã khiến câu chuyện giữa hai người bị đẩy đi quá xa. Cô vẫn trân trọng những kỷ niệm cũ và dành lời chúc tốt đẹp cho bạn thân một thời.

Đáng chú ý, Văn Vịnh San từng nhắc đến cuốn album ảnh do một người bạn tặng khi cô 19 tuổi như món quà đáng nhớ nhất. Chi tiết này càng khiến công chúng nhớ về quãng thời gian hai mỹ nhân từng gắn bó.

Mới đây, sau khi Hậu Hội Hữu Kỳ thu hút sự chú ý với chủ đề những người bạn từng thân thiết nhưng dần mất liên lạc, Angelababy và Văn Vịnh San được cư dân mạng đề cử cho mùa 2. Nhiều khán giả hy vọng họ có thể gặp lại, trò chuyện về những chuyện đã qua và hóa giải hiểu lầm.

Hiện chương trình chưa công bố đội hình mùa tiếp theo, còn hai nữ diễn viên cũng chưa xác nhận tham gia. Dẫu vậy, sự quan tâm của công chúng cho thấy tình bạn năm nào vẫn để lại nhiều tiếc nuối. Sau gần 17 năm, điều khán giả mong chờ có lẽ không phải một màn hòa giải gây chú ý, mà là khoảnh khắc hai người có thể bình thản ngồi lại, nhắc về những tháng ngày từng đồng hành.