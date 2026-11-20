Đường Yên từng kể rằng ngay từ lần đầu gặp gỡ, cô đã có cảm giác cả hai sẽ trở thành bạn bè. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là sau khi bộ phim đóng máy, Dương Mịch chủ động gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật bạn diễn dù trước đó họ chưa từng trao đổi số điện thoại hay thông tin cá nhân. Khi được hỏi làm sao biết ngày sinh và số điện thoại của mình, Dương Mịch chỉ tinh nghịch đáp rằng tìm những thông tin ấy không khó.

Tình bạn giữa Dương Mịch và Đường Yên bắt đầu từ bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp 3 năm 2009. Trong tác phẩm, Đường Yên đảm nhận vai Tử Huyên, còn Dương Mịch hóa thân thành Tuyết Kiến. Những ngày làm việc chung trên phim trường giúp hai nữ diễn viên trẻ nhanh chóng trở nên thân thiết.

Từ một tin nhắn đơn giản, mối quan hệ của hai người ngày càng gắn bó. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, chia sẻ chuyện công việc lẫn cuộc sống riêng. Khi Đường Yên trải qua những biến cố tình cảm, Dương Mịch cũng được cho là luôn ở bên động viên, an ủi bạn thân.

Năm 2014, Đường Yên còn đảm nhận vai trò phù dâu duy nhất trong đám cưới của Dương Mịch và Lưu Khải Uy tại Bali. Khoảnh khắc cô dâu trao hoa cưới cho bạn thân từng khiến nhiều người xúc động, trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ của tình bạn này.

Tuy nhiên, từ năm 2015, mối quan hệ giữa hai nữ diễn viên bắt đầu vướng nghi vấn rạn nứt. Tin đồn cạnh tranh sự nghiệp liên tục xuất hiện, đặc biệt sau thành công của Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ phim Người tình kim cương. Việc nữ diễn viên thuộc công ty của Dương Mịch được chú ý hơn Đường Yên khiến xuất hiện suy đoán rằng đây là nguyên nhân khiến hai người bất hòa.

Nghi vấn càng lan rộng khi Dương Mịch không xuất hiện trong đám cưới Đường Yên năm 2016. Kể từ đó, cả hai hiếm khi tương tác công khai, khiến công chúng đặt câu hỏi về những khúc mắc phía sau. Dù vậy, người trong cuộc chưa từng xác nhận nguyên nhân thực sự dẫn đến sự xa cách.

Tháng 8/2026, cựu quản lý nghệ sĩ Lý Đăng Khắc lên tiếng bác bỏ giả thuyết Địch Lệ Nhiệt Ba là nguyên nhân khiến hai nữ diễn viên rạn nứt. Theo ông, mối quan hệ thay đổi do nhiều biến động trong sự nghiệp và cuộc sống của mỗi người qua thời gian.

Đầu tháng 11/2026, truyền thông Trung Quốc tiếp tục đưa tin Dương Mịch và Đường Yên từ chối lời mời tham gia một chương trình truyền hình thực tế do đài Hồ Nam thực hiện, với mục đích giúp những người từng thân thiết hóa giải hiểu lầm và nối lại quan hệ.

Thông tin này khiến không ít khán giả tiếc nuối. Sau gần hai thập kỷ kể từ lần đầu gặp gỡ, đôi bạn từng gắn bó như hình với bóng vẫn chưa có dấu hiệu tái hợp. Câu chuyện về tình bạn của Dương Mịch và Đường Yên vì thế vẫn là một trong những điều khiến người hâm mộ tò mò, tiếc nuối của làng giải trí Hoa ngữ.