Lưu Khải Uy tiết lộ ấn tượng đầu tiên về Dương Mịch, một chi tiết bất ngờ được nhắc lại sau ly hôn

Cuộc gặp diễn ra trong một bữa ăn do những người bạn chung, trong đó có Tần Lam và Phương An Na, sắp xếp. Điều khiến Lưu Khải Uy ấn tượng không phải hình ảnh lộng lẫy thường thấy của một nữ diễn viên, mà là vẻ ngoài giản dị của Dương Mịch sau ngày làm việc dài.

Theo Sohu, lần đầu Lưu Khải Uy gặp Dương Mịch diễn ra vào năm 2010. Khi đó, cả hai cùng làm việc tại phim trường Hoành Điếm nhưng tham gia những dự án khác nhau. Lưu Khải Uy đóng Đại Đường Nữ Tướng Phàn Lê Hoa, còn Dương Mịch bận rộn với bộ phim Cung Tỏa Tâm Ngọc.

Khi ấy, Dương Mịch vừa kết thúc lịch quay, tẩy trang và gội đầu. Không muốn để mọi người chờ đợi, cô xuống nhà hàng với mái tóc còn ướt, gương mặt mộc và đeo kính. Sự tự nhiên này khiến Lưu Khải Uy khá bất ngờ.

Trong cuộc phỏng vấn được nhắc lại, nam diễn viên cho biết anh hiếm khi thấy một cô gái thoải mái xuất hiện trước mọi người khi chưa kịp sấy tóc và trang điểm. Anh còn nhận xét Dương Mịch trông giống một cô bé đáng yêu, đồng thời cho rằng cô có nét cuốn hút riêng khi để mặt mộc.

Tuy nhiên, cuộc gặp đầu tiên không tạo nên chuyện tình lãng mạn ngay lập tức. Theo lời kể của Lưu Khải Uy, Dương Mịch chủ yếu trò chuyện với những người bạn quen biết trong bữa ăn. Cả hai không có nhiều tương tác, thậm chí chưa trao đổi thông tin liên lạc.

Đến năm 2011, khi cùng hợp tác trong bộ phim Như Ý, hai diễn viên mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn. Quá trình làm việc chung giúp họ dần thân thiết, trước khi phát triển mối quan hệ tình cảm. Tháng 1/2012, cặp đôi công khai hẹn hò, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ.

Đầu năm 2014, Dương Mịch và Lưu Khải Uy tổ chức hôn lễ tại Bali, Indonesia. Cùng năm, họ đón con gái đầu lòng, thường được gọi bằng biệt danh Tiểu Gạo Nếp. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân từng được nhiều người ngưỡng mộ đã khép lại vào tháng 12/2018, khi cả hai xác nhận ly hôn.

Việc đoạn phỏng vấn cũ bất ngờ được nhắc lại khiến nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi nhớ về chuyện tình một thời của hai nghệ sĩ. Một số người chú ý đến hình ảnh Dương Mịch giản dị trong mắt chồng cũ, trong khi những ý kiến khác cho rằng chuyện tình cảm đã qua không nên bị diễn giải quá mức từ những phát ngôn trong quá khứ.

Đến nay, chưa có thông tin cho thấy Dương Mịch trực tiếp phản hồi về câu chuyện được chia sẻ trở lại. Dù đã đường ai nấy đi nhiều năm, những kỷ niệm từ thời còn bên nhau vẫn khiến hai diễn viên thường xuyên được công chúng nhắc đến.