Theo lời kể của Mã Thiên Vũ trong một chương trình giải trí , sự ra đi của cha đã khơi lại những tổn thương từ tuổi thơ, đồng thời khiến áp lực tích tụ trong nhiều năm trở nên nặng nề hơn. Nam diễn viên rơi vào trạng thái trầm cảm nghiêm trọng, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Nam diễn viên Mã Thiên Vũ mới đây khiến khán giả xúc động khi chia sẻ về giai đoạn khủng hoảng tinh thần sau khi cha qua đời năm 2018. Trong thời điểm đen tối nhất của cuộc đời, người anh tìm đến để tâm sự là Dương Mịch , nữ diễn viên có mối quan hệ thân thiết với anh sau khi cùng tham gia bộ phim Cổ kiếm kỳ đàm.

Anh cho biết mình từng tự nhốt bản thân trong phòng suốt hai đến ba tháng, hầu như không bước chân ra ngoài và phần lớn thời gian chỉ nằm trên giường. Những hoạt động sinh hoạt bình thường cũng trở nên khó khăn, còn việc giao tiếp với mọi người gần như bị gián đoạn.

Trong giai đoạn tuyệt vọng ấy, Mã Thiên Vũ thừa nhận từng xuất hiện ý nghĩ tự tử vì cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng. Cuối cùng, anh quyết định gọi điện cho Dương Mịch để giãi bày tình trạng của mình.

Nam diễn viên kể rằng anh đã nói với người bạn thân về cảm giác bế tắc, thậm chí cho rằng bản thân không thể sống thêm được bao lâu. Điều khiến anh nhớ mãi là cách Dương Mịch đón nhận những lời tâm sự đó. Anh dùng câu nói “cô ấy lập tức đón lấy tôi” để diễn tả sự giúp đỡ mà nữ diễn viên dành cho mình trong thời điểm yếu lòng nhất.

Theo chia sẻ của Mã Thiên Vũ, Dương Mịch không vội vàng phán xét hay đưa ra những lời khuyên sáo rỗng. Thay vào đó, cô lắng nghe và để anh có cơ hội nói ra những cảm xúc bị dồn nén trong thời gian dài. Sự đồng hành ấy trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng đối với nam diễn viên.

Dương Mịch và Mã Thiên Vũ quen biết từ năm 2013, khi cùng tham gia bộ phim Cổ kiếm kỳ đàm, phát sóng năm 2014. Sau hơn một thập kỷ, cả hai vẫn duy trì tình bạn thân thiết. Theo những chia sẻ được truyền thông Trung Quốc đề cập, Dương Mịch khá kín tiếng về việc giúp đỡ bạn bè, vì vậy câu chuyện càng khiến nhiều khán giả chú ý.

Bên cạnh sự hỗ trợ từ bạn bè, Mã Thiên Vũ cũng cho biết anh chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ tâm lý và từng bước điều chỉnh trạng thái tinh thần. Sau khoảng thời gian khó khăn, nam diễn viên dần quay lại với công việc và cuộc sống.

Câu chuyện không chỉ cho thấy tình bạn đáng quý giữa hai nghệ sĩ mà còn nhấn mạnh ý nghĩa của việc lắng nghe, đồng hành với những người đang trải qua khủng hoảng tinh thần. Đôi khi, sự hiện diện và thấu hiểu đúng lúc có thể trở thành nguồn động viên quan trọng đối với một người đang tuyệt vọng.