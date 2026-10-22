Dương Mịch được nhắc tên sau chuyện tình mới của chồng cũ

Lưu Khải Uy cho biết cả hai quen nhau thông qua hoạt động thể thao. Họ có chung sở thích, tính cách hòa hợp và cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau. Lê Kỷ Quân cũng chia sẻ rằng quá trình tìm hiểu diễn ra tự nhiên, cả hai vui vẻ khi dành thời gian cùng nhau.

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân được bắt gặp cùng chơi pickleball, sau đó nắm tay và đi ăn. Những tương tác gần gũi làm dấy lên nghi vấn hẹn hò trước khi nam diễn viên lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Lê Kỷ Quân sinh năm 1994, hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên và người dẫn chương trình tại Hong Kong. Cô từng tham gia một số chương trình truyền hình và phim ảnh như Dạ vương, Hướng Tây văn ký và Pháp dữ tình. Ngoài công việc nghệ thuật, người đẹp còn kinh doanh bánh ngọt cùng mẹ.

Theo thông tin được truyền thông đăng tải, Lê Kỷ Quân vừa kết thúc mối tình kéo dài khoảng 6 năm với bạn trai người nước ngoài vào tháng 7/2026. Trước đó, cô từng chia sẻ bản thân sẵn sàng kết hôn nếu nhận được lời cầu hôn. Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến chuyện tình cảm trước đây của cô hiện chủ yếu dựa trên các nguồn tin truyền thông và chia sẻ cá nhân.

Về phía Lưu Khải Uy, cha anh là diễn viên Lưu Đan cho biết chưa có dịp gặp bạn gái mới của con trai. Dù vậy, việc nam diễn viên công khai chuyện tình cảm vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Trước khi hẹn hò Lê Kỷ Quân, mối quan hệ tình cảm được công khai gần nhất của Lưu Khải Uy là với nữ diễn viên Lý Hiểu Phong. Trong khi đó, Lưu Khải Uy và Dương Mịch từng là cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Hai người bén duyên khi hợp tác trong phim Như Ý, kết hôn năm 2013 và có con gái vào năm 2014. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ khép lại vào năm 2018.

Sau ly hôn, cả hai tập trung phát triển sự nghiệp riêng và hạn chế chia sẻ về đời sống gia đình. Việc Lưu Khải Uy công khai bạn gái mới khiến Dương Mịch một lần nữa xuất hiện trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Một số khán giả đưa ra những so sánh về tuổi tác, ngoại hình và cuộc sống sau đổ vỡ hôn nhân, song đây chủ yếu là ý kiến cá nhân của cư dân mạng.

Sau nhiều năm chia tay, Lưu Khải Uy và Dương Mịch đều có những lựa chọn riêng trong cuộc sống. Nếu nam diễn viên hiện cởi mở hơn khi chia sẻ chuyện tình cảm, Dương Mịch vẫn tương đối kín tiếng về đời tư. Sự chú ý dành cho mối quan hệ mới của Lưu Khải Uy cũng cho thấy sức hút của cặp sao cũ vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt trong mắt công chúng.