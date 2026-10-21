Lục Tiểu Linh Đồng lên tiếng về trào lưu ghép đôi Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc

Sao quốc tế 21/10/2026 10:52

Mới đây, diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng, người nổi tiếng với vai Tôn Ngộ Không trong Tây du ký bản truyền hình năm 1986, đã chia sẻ quan điểm về trào lưu ghép đôi nhân vật Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc của Hồng lâu mộng do cư dân mạng sáng tạo.

Mới đây, diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng, người nổi tiếng với vai Tôn Ngộ Không trong Tây du ký bản truyền hình năm 1986, đã chia sẻ quan điểm về trào lưu ghép đôi nhân vật Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc của Hồng lâu mộng do cư dân mạng sáng tạo. Nam diễn viên đánh giá ý tưởng này khá thú vị, có giá trị văn hóa, song nhấn mạnh việc cải biên cần tuân thủ pháp luật và giữ giới hạn phù hợp.

Theo Lục Tiểu Linh Đồng, ông đã xem những video kết hợp hình ảnh hai nhân vật thông qua các cảnh phim, kỹ thuật dựng hình và ghép nối hình ảnh. Ông nhận xét cách thể hiện này không gượng ép, có chiều sâu, đồng thời ghi nhận sự sáng tạo của người hâm mộ khi tìm ra điểm giao thoa giữa hai tác phẩm kinh điển của văn học và truyền hình Trung Quốc.

Lục Tiểu Linh Đồng lên tiếng về trào lưu ghép đôi Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc - Ảnh 1

Nam diễn viên cho rằng sự kết hợp trên có cơ sở từ hình tượng hòn đá trong cả hai tác phẩm. Trong Tây du ký, Tôn Ngộ Không được sinh ra từ một tảng đá tiên trên núi Hoa Quả Sơn. Trong khi đó, Hồng lâu mộng, với tên gọi ban đầu là Thạch đầu ký, cũng gắn liền với hình tượng hòn đá trong mạch truyện. Sự tương đồng này trở thành nguồn cảm hứng để cư dân mạng sáng tạo nên cặp đôi được gọi là “Thánh Đới”, kết hợp tên gọi của hai nhân vật.

Lục Tiểu Linh Đồng nhận định những cách tiếp cận mới có thể giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, quan tâm hơn đến việc kế thừa và phát huy văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, ông cũng nhắc lại quan điểm của đạo diễn Dương Khiết, người thực hiện bản truyền hình Tây du ký năm 1986: “Trung thành với nguyên tác, thận trọng khi làm mới”.

Theo ông, dù sử dụng phương thức thể hiện nào, người sáng tạo vẫn cần tôn trọng tinh thần cốt lõi của tác phẩm và đặc điểm của các nhân vật. Việc cải biên không nên vượt qua những giới hạn về chính sách, pháp luật cũng như chuẩn mực mà công chúng có thể chấp nhận. Ông kỳ vọng các nhà sáng tạo chú trọng hơn đến chất lượng nội dung, xây dựng những sản phẩm phù hợp với nhiều nhóm khán giả và lứa tuổi.

Lục Tiểu Linh Đồng lên tiếng về trào lưu ghép đôi Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc - Ảnh 2

Đáng chú ý, các nội dung liên quan đến cặp đôi “Thánh Đới” được cho là đã đạt tổng cộng 5 tỷ lượt xem trên mạng. Lục Tiểu Linh Đồng cho rằng con số này phần nào phản ánh sức sống lâu bền của Tây du ký và Hồng lâu mộng, hai tác phẩm tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều thế hệ khán giả.

Bên cạnh đó, nam diễn viên đánh giá công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể mở ra thêm phương thức sáng tạo và quảng bá văn hóa truyền thống. Dù vậy, ông nhấn mạnh đổi mới cần đi cùng sự tôn trọng giá trị nguyên bản, để sức hấp dẫn của các tác phẩm kinh điển được tiếp nối một cách phù hợp.

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