Lục Tiểu Linh Đồng đến viếng cố nghệ sĩ đóng vai Phật Tổ Như Lai trong Tây Du Ký

Tang lễ của ông được tổ chức long trọng vào ngày 6.8, tại nghĩa trang Bát Bảo Sơn, Bắc Kinh với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ và người hâm mộ.

Showbiz Trung Quốc vừa đón nhận tin buồn khi nam diễn viên kỳ cựu Chu Long Quảng - nổi tiếng với vai Phật Tổ Như Lai trong "Tây Du Ký" bản 1986 - đã qua đời ngày 2.8 vì bạo bệnh, hưởng thọ 86 tuổi.

Nhiều diễn viên từng tham gia "Tây Du Ký" - bộ phim gắn liền với tên tuổi Chu Long Quảng - đã có mặt tiễn đưa ông lần cuối như Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không), Vương Bá Chiêu (vai Bạch Long Mã). Riêng Mã Đức Hoa (vai Trư Bát Giới) dù không thể đến dự đã gửi vòng hoa chia buồn.

Không khí tang lễ trang nghiêm, vòng hoa phủ kín và dòng người đến viếng nối dài, thể hiện sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của một nghệ sĩ gạo cội.

Chia sẻ với truyền thông tại tang lễ, Lục Tiểu Linh Đồng xúc động nhớ lại lần gặp cuối cùng với Chu Long Quảng cách đây 2 năm. Khi ấy, chân của ông đã yếu, phải vịn vai Lục Tiểu Linh Đồng để lên bậc thang.

Dù sức khỏe không còn tốt, Chu Long Quảng vẫn minh mẫn: “Ông vui tính. Ở bên ông, tôi thấy thật thoải mái, đến mức đôi khi quên sự chênh lệch thế hệ. Trong lòng chúng tôi, ông là thần tượng từ thuở thanh xuân”, Lục Tiểu Linh Đồng bày tỏ.

Với gương mặt phúc hậu, chiều cao nổi bật 1,82 m, Chu Long Quảng thường được giao vai chính trực, chính diện. Suốt hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật, ông đã khắc họa thành công nhiều nhân vật để đời, để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Chỉ hai tháng trước, Chu Long Quảng vẫn xuất hiện trong một video để ủng hộ cuốn sách Lịch sử sáng tác Tây Du Ký. Khi ấy, ông vẫn minh mẫn, tươi tắn và không có dấu hiệu bệnh nặng. Nghệ sĩ Tả Đại Bân (vai Quan Âm Bồ Tát) chia sẻ rằng hai người từng trò chuyện vào tháng 6, thời điểm ông bắt đầu thấy không khỏe và đi khám. Không ngờ đó lại là lần gặp gỡ cuối cùng.

Chu Long Quảng sinh năm 1939, là nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh Hoa ngữ, gắn liền với nhiều tác phẩm kinh điển. Trong mắt khán giả Trung Quốc, hình ảnh “Như Lai Phật Tổ” mà ông thể hiện trong Tây Du Ký đã trở thành biểu tượng không thể thay thế.