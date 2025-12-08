Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

Chiều 7/12, Đen Vâu có thông báo chính thức liên quan đến dự án thiện nguyện Nuôi Em vướng lùm xùm.

Đen Vâu cho biết những ngày qua, anh đã theo dõi các thông tin về dự án "Nuôi em". Nói rõ về mối quan hệ với dự án Nuôi Em, Đen Vâu cho biết hàng năm, anh và ê-kíp vẫn ủng hộ tiền như các mạnh thường quân khác, để lo bữa ăn cho các em nhỏ vùng cao. Số tiền này là chi phí cá nhân của Đen Vâu và ê-kíp. Đen Vâu không phải là người sáng lập, không tham gia vào bộ máy quản lý, vận hành hay quyết định việc sử dụng ngân sách của dự án Nuôi Em.

"Cũng như mọi người, Đen đóng góp cho dự án với niềm tin vào con người, vào niềm mong muốn được lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng và cho xã hội. Không thể phủ nhận, chính niềm tin và mong muốn đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội từ dự án Nuôi Em và cụ thể hơn là từ chuyến đi thực tế cùng đội ngũ Nuôi Em lên vùng cao thăm các bé, đã giúp Đen tràn đầy cảm hứng để viết nên bài hát Nấu ăn cho em. Và như đã công bố từ đầu, tất cả doanh thu từ bài hát này được Đen dành cho thiện nguyện", rapper cho biết.

Đen Vâu cho biết anh không phải là người sáng lập, không tham gia vào bộ máy quản lý, vận hành hay quyết định việc sử dụng ngân sách của dự án Nuôi Em

Đen Vâu nói thêm anh hiểu được những suy tư, buồn bực của các tổ chức, cá nhân xoay quanh sự việc liên quan đến dự án Nuôi Em. Song anh mong mọi người bình tĩnh chờ câu trả lời minh bạch, rõ ràng từ đội ngũ dự án.

"Nếu có bất kỳ sai phạm nào được cơ quan chức năng kết luận, Đen sẽ ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và quan trọng nhất là quyền lợi của các em nhỏ. Và cũng vẫn hy vọng rằng dù cho kết quả có như thế nào, niềm tin, lòng trắc ẩn và tình yêu thương con người, cho những hoàn cảnh chẳng may yếu thế hơn vẫn luôn hiện hữu trong mỗi người con Việt Nam chúng ta. Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và giám sát hành trình này cùng Đen", anh nhấn mạnh.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền những bài đăng nghi ngờ tính minh bạch tài chính của dự án Nuôi Em - chương trình kết nối giữa nhà hảo tâm, nhằm cung cấp bữa ăn trưa đủ chất và nhu yếu phẩm cho trẻ em vùng cao khó khăn.

Nhiều tài khoản mạng phản ánh việc sai lệch và trùng mã nuôi em với người khác. Họ lên tìm trên nhóm không thấy hình ảnh em mình nhận nuôi hay thắc mắc về cách vận hành, phân phối nguồn tiền của dự án.

Đen Vâu và Hoàng Hoa Trung trong hậu trường MV

Trưa cùng ngày, trên trang cá nhân chính thức, ông Hoàng Hoa Trung, người sáng lập và điều hành dự án, đã có bài đăng ghi nhận các phản hồi từ cộng đồng và hẹn thời gian cung cấp thông tin của Nuôi Em.

"Với tinh thần minh bạch và trách nhiệm, Nuôi Em xin phép đăng tải thông báo này để xác nhận sẵn sàng thông tin công khai, rõ ràng và đầy đủ nhất tới cộng đồng. Đồng thời, chúng tôi vẫn đang tích cực thu nhận thông tin để có 1 bài tổng thể và sẵn sàng giải đáp mọi thông tin chi tiết qua hộp thư nuoiemxinchao@gmail.com, hoặc vui lòng cung cấp xuống phía dưới bình luận bài viết này", bài đăng viết.

Ông Trung cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các phụ trách của dự án đã khẩn trương tiến hành cuộc họp với các thành viên chủ chốt để kiểm tra và đối chiếu thông tin. Cùng với đó, ông Trung cho biết sẽ có phản hồi cụ thể các nghi vấn vào 22h tối nay.

Một số vấn đề sẽ được giải đáp bao gồm những câu hỏi như: Chính sách cho trẻ em vùng cao đi học theo nghị định 66/2025/NĐ-CP, Nuôi Em sẽ dùng tiền đó làm gì?; Một mã có 2 em trong 2 năm mà không thấy báo trước?; Việc sử dụng tài khoản cá nhân; Tại sao không dùng tài khoản 4 số?; Làm thế nào để biết không nuôi trùng mã Nuôi Em?; Xem trong group hình ảnh ăn không thấy bé?...

Đại diện dự án nhấn mạnh rằng nhìn nhận sự việc lần này là một cơ hội quý báu để toàn bộ đội ngũ Nuôi Em có thể kịp thời nhận diện và khắc phục triệt để các vấn đề tồn đọng trong quá trình vận hành.

Đen Vâu lên tiếng vụ dự án 'Nuôi em' bị nghi ngờ tài chính thiếu minh bạch

