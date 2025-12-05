Khoảng thời gian vừa qua, đoạn clip của chồng Lâm Vỹ Dạ với một nữ diễn viên trẻ tham gia cùng dự án phim đang được lan truyền trên mạng xã hội, khiến công chúng không khỏi xôn xao bàn tán.

Mới đây, Lâm Vỹ Dạ cũng đã có động thái gây chú ý khi đăng tải một đoạn clip mới trên trang TikTok của mình. Cụ thể, Lâm Vỹ Dạ đã đăng tải video ngắn kèm dòng trạng thái: "Đi làm mệt là nhõng nhẽo với anh xã Hứa Minh Đạt". Chỉ thời gian ngắn sau khi đăng tải, đoạn clip của cô đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận. Trong clip, Lâm Vỹ Dạ gọi điện cho chồng và hỏi: "Anh có nhớ em không?" và liên tục gửi nụ hôn gió đến Hứa Minh Đạt. "Hôn vợ", cô nói tiếp. Sau đó, Lâm Vỹ Dạ gửi lời tạm biệt chồng "Bye chồng". Động thái này của Lâm Vỹ Dạ như ngầm khẳng định mối quan hệ giữa cô và Hứa Minh Đạt vẫn đang tốt đẹp.

Lâm Vỹ Dạ vừa mới đăng tải một đoạn clip "nhõng nhẽo" với chồng Được biết, trước đó, một nữ diễn viên trẻ đã khoác tay Hứa Minh Đạt - chồng Lâm Vỹ Dạ trên thảm đỏ, những hành động được cho là "kè kè" và thân thiết của nữ diễn viên đã nhanh chóng gây ra làn sóng tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng cũng chia làm hai phe: một bên cho đó là chuyện bình thường bởi cả hai đang chung dự án phim và xem nhau như đồng nghiệp, bên còn lại cho rằng Hứa Minh Đạt là người đã có gia đình vậy nên nữ diễn viên đó cần giữ khoảng cách và không nên có những hành động thân thiết.

Nữ diễn viên sau đó cũng đã lên tiếng cho biết lý do khoác tay Hứa Minh Đạt, đó là bởi vì cô mang giày cao gót và sợ bị té ngã. Chính cô cũng không ngờ hành động đó đã gây ra tranh cãi dữ dội. Hiện câu chuyện của chồng Lâm Vỹ Dạ và nữ diễn viên trẻ vẫn đang nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt đã bên nhau hơn 15 năm Lâm Vỹ Dạ và chồng kết hôn vào năm 2010, tính đến hiện tại, cặp đôi đã có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc kéo dài hơn 15 năm. Lâm Vỹ Dạ và chồng có hai con trai sinh vào năm 2011 và năm 2013. Cả hai nghệ sĩ đều là đồng nghiệp và từng học chung trường Sân khấu Điện ảnh, Hứa Minh Đạt là đàn anh hơn Lâm Vỹ Dạ 7 tuổi, Hứa Minh Đạt sinh năm 1982 còn Lâm Vỹ Dạ sinh năm 1989. Lâm Vỹ Dạ từng nhiều lần dành lời có cánh cho chồng. Cô cũng thường xuyên khen Hứa Minh Đạt có trách nhiệm với gia đình và ủng hộ vợ trong mọi hoạt động. Khi Lâm Vỹ Dạ tham gia phim, ông xã chính là hậu phương, chăm sóc cho các con để cô yên tâm hoàn thành công việc.

