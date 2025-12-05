Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong

Đời sống 05/12/2025 13:20

Sáng 5/12, tại nút giao thông Nam cầu Bính đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe đạp điện khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Công lý, Đại diện Đội CSGT số 3 – Phòng CSGT, Công an TP. Hải Phòng cho biết, tại nút giao ngã 3 nam Cầu Bính (phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một phụ nữ đi xe đạp điện tử vong tại chỗ.

khoảng 7h ngày 5/12, xe đầu kéo BKS 15H-1x1.x4, kéo theo rơ-moóc BKS 15RM-0x2.x9 do anh Mạc Trung H (SN 1981, trú tại phường An Dương) điều khiển, lưu thông trên đường Hùng Vương và rẽ phải theo hướng lên cầu Bính. 

 

Khi đến khu vực nút giao Nam cầu Bính, phương tiện này đã va chạm với xe đạp điện do chị Nguyễn Thị Hoa L (SN 1971, trú tại phường Hồng Bàng) điều khiển, di chuyển từ hướng ngã tư Bạch Đằng về cầu Bính.

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Xây Dựng

Theo thông tin từ báo Xây Dựng, vụ tai nạn khiến chị L tử vong tại chỗ, xe đạp điện hư hỏng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh tính người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Chương Dương, Hà Nội

Danh tính người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Chương Dương, Hà Nội

Trưa ngày 4/12, một người phụ nữ bỏ lại xe máy trên cầu Chương Dương rồi nhảy xuống sông Hồng.

