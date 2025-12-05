Giá vàng hôm nay, ngày 5/12/2025: Thế giới và trong nước bật tăng trở lại, vàng miếng SJC thêm nửa triệu đồng một lượng

Hôm nay, ngày 5/12/2025 giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng mạnh, nhờ kỳ vọng Mỹ sẽ giảm thêm lãi suất. Trong khi đó vàng SJC bật tăng 400.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 5/12, giá vàng trong nước bật tăng trở lại sau khi giảm sâu cuối ngày hôm qua. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC bật tăng 400.000 đồng so với cuối ngày hôm qua khi mua vào lên 152,2 triệu đồng, bán ra 154,2 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so với đầu ngày hôm qua thì mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn giảm 300.000 đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 600.000 đồng, đưa giá mua xuống 149,6 triệu đồng, bán ra 151,9 triệu đồng sau một ngày. Bảo Tín Minh Châu mua vào 150,3 triệu đồng và bán ra 153,3 triệu đồng, thấp hơn một ngày trước 500.000 đồng…

Giá vàng miếng SJC bật tăng trở lại trong sáng ngày 5/12. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ ngày 5/12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đã vọt lên 4.210 USD/ounce, tăng 35 USD chỉ trong vài giờ so với mức đáy đêm qua 4.175 USD/ounce.

Động lực chính thúc đẩy vàng hôm nay đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm lãi suất thêm 0,25 điểm % tại diễn ra vào tuần tới .

Dù báo cáo việc làm quan trọng mới nhất cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm, một dấu hiệu thị trường lao động rất vững chắc, giới đầu tư vẫn đặt cược Fed sẽ ưu tiên kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, các thị trường liên quan cũng đang ủng hộ giá vàng. Chỉ số Dollar Index (DXY) gần như đi ngang, không tạo áp lực lớn lên thị trường vàng.

Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống còn khoảng 4,1%, làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

