Giá vàng hôm nay, ngày 5/12/2025: Thế giới và trong nước bật tăng trở lại, vàng miếng SJC thêm nửa triệu đồng một lượng

Đời sống 05/12/2025 10:15

Hôm nay, ngày 5/12/2025 giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng mạnh, nhờ kỳ vọng Mỹ sẽ giảm thêm lãi suất. Trong khi đó vàng SJC bật tăng 400.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 5/12, giá vàng trong nước bật tăng trở lại sau khi giảm sâu cuối ngày hôm qua. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC bật tăng 400.000 đồng so với cuối ngày hôm qua khi mua vào lên 152,2 triệu đồng, bán ra 154,2 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so với đầu ngày hôm qua thì mỗi lượng vàng miếng SJC vẫn giảm 300.000 đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm 600.000 đồng, đưa giá mua xuống 149,6 triệu đồng, bán ra 151,9 triệu đồng sau một ngày. Bảo Tín Minh Châu mua vào 150,3 triệu đồng và bán ra 153,3 triệu đồng, thấp hơn một ngày trước 500.000 đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 5/12/2025: Thế giới và trong nước bật tăng trở lại, vàng miếng SJC thêm nửa triệu đồng một lượng - Ảnh 1
Giá vàng miếng SJC bật tăng trở lại trong sáng ngày 5/12. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ ngày 5/12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đã vọt lên 4.210 USD/ounce, tăng 35 USD chỉ trong vài giờ so với mức đáy đêm qua 4.175 USD/ounce.

Động lực chính thúc đẩy vàng hôm nay đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm lãi suất thêm 0,25 điểm % tại diễn ra vào tuần tới .

Dù báo cáo việc làm quan trọng mới nhất cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm, một dấu hiệu thị trường lao động rất vững chắc, giới đầu tư vẫn đặt cược Fed sẽ ưu tiên kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, các thị trường liên quan cũng đang ủng hộ giá vàng. Chỉ số Dollar Index (DXY) gần như đi ngang, không tạo áp lực lớn lên thị trường vàng.

Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống còn khoảng 4,1%, làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/12/2025: Tiếp tục sụt giảm, người mua sẽ lỗ 3 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 4/12/2025 giá vàng trong nước đứng yên dù thế giới giảm nhẹ khi kỳ vọng Mỹ hạ lãi suất ngày càng tăng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng tăng giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong

Đời sống 7 phút trước
Nuốt phải hạt nở, bé 13 tháng tuổi nôn ói, tắc ruột

Nuốt phải hạt nở, bé 13 tháng tuổi nôn ói, tắc ruột

Sức khỏe 28 phút trước
Từ nay đến giữa tháng 12/2025, 3 con giáp mang đầy Phúc Khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi, mọi điều hanh thông

Từ nay đến giữa tháng 12/2025, 3 con giáp mang đầy Phúc Khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Chỉ là nữ phụ, Lý Thuần vẫn chiếm trọn spotlight trong phim 'Người làm ăn lớn'

Chỉ là nữ phụ, Lý Thuần vẫn chiếm trọn spotlight trong phim 'Người làm ăn lớn'

Sao quốc tế 43 phút trước
Bị nhầm là khúc gỗ trôi, cá chép khổng lồ dài hơn 60cm bơi lượn dưới kênh đào khiến người dân kinh ngạc

Bị nhầm là khúc gỗ trôi, cá chép khổng lồ dài hơn 60cm bơi lượn dưới kênh đào khiến người dân kinh ngạc

Đời Sống 58 phút trước
Danh tính người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Chương Dương, Hà Nội

Danh tính người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Chương Dương, Hà Nội

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Tình tiết bất ngờ tại phiên xử vụ đổ xăng đốt quán làm 11 người tử vong ở Hà Nội

Tình tiết bất ngờ tại phiên xử vụ đổ xăng đốt quán làm 11 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Gần 2 triệu người Việt dùng mật khẩu “123456”: Lỗ hổng bảo mật lớn ngay từ thói quen cá nhân

Gần 2 triệu người Việt dùng mật khẩu “123456”: Lỗ hổng bảo mật lớn ngay từ thói quen cá nhân

Xã hội 1 giờ 13 phút trước
5 điều bất cứ cặp vợ chồng nào cũng phải chuẩn bị trước khi mang thai

5 điều bất cứ cặp vợ chồng nào cũng phải chuẩn bị trước khi mang thai

Mẹ bầu 1 giờ 26 phút trước
Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp trong 7 ngày tới (10/12 dương lịch), tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, Phát Tài tiến tới giàu sang

Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp trong 7 ngày tới (10/12 dương lịch), tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, Phát Tài tiến tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong

Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe đạp điện tử vong

Danh tính người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Chương Dương, Hà Nội

Danh tính người phụ nữ bỏ lại xe máy rồi nhảy cầu Chương Dương, Hà Nội

Tình tiết bất ngờ tại phiên xử vụ đổ xăng đốt quán làm 11 người tử vong ở Hà Nội

Tình tiết bất ngờ tại phiên xử vụ đổ xăng đốt quán làm 11 người tử vong ở Hà Nội

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán ăn rạng sáng tại TP.HCM

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán ăn rạng sáng tại TP.HCM

Thông tin MỚI vụ cháy quán ăn giữa trung tâm TP.HCM: 4 người tử vong trước khi nhập viện

Thông tin MỚI vụ cháy quán ăn giữa trung tâm TP.HCM: 4 người tử vong trước khi nhập viện

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?