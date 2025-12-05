Nghệ sĩ Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh xác nhận 'đường ai nấy đi' sau 20 năm chung sống

Hậu trường 05/12/2025 09:44

Một cuộc hôn nhân đẹp trong showbiz khép lại, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả. Chiều 4/12, thông tin ca sĩ Nhật Minh – chồng của nghệ sĩ Bình Tinh – xác nhận cả hai đã nộp đơn ly hôn từ tháng 11-2025 lập tức thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Mới đây, ca sĩ Nhật Minh có buổi livestream chia sẻ về chuyện tình cảm của anh và nghệ sĩ cải lương Bình Tinh. Anh nói: "Mình và Bình Tinh chính thức không còn ở với nhau nữa". Nam ca sĩ khẳng định anh và Bình Tinh chia tay một cách văn minh, cùng nhau nuôi con.

 

Trong livsestream, ca sĩ Nhật Minh xuất hiện cùng một người phụ nữ tên N., anh khẳng định cả hai chỉ là bạn bè và có mối quan hệ làm ăn. Liên hệ với ca sĩ Nhật Minh, anh cho biết không muốn chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào ở thời điểm hiện tại.

Theo chia sẻ từ ca sĩ Nhật Minh, việc nộp đơn ly hôn được thực hiện từ tháng 11-2025, và đây là quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Một mối quan hệ 20 năm không thể nói dừng là dừng, nhưng "khi không còn phù hợp nữa, cả hai chọn tôn trọng nhau và tiếp tục xem nhau như những người bạn".

Nghệ sĩ Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh xác nhận 'đường ai nấy đi' sau 20 năm chung sống - Ảnh 1
Bình Tinh từng bật khóc khi nhắc về chuyện tình của cô và Nhật Minh

Nghệ sĩ Bình Tinh – nghệ sĩ cải lương xuất thân từ đại gia đình tuồng cổ Huỳnh Long và ca sĩ Nhật Minh quen nhau từ khi cả hai còn rất trẻ. Họ quen nhau từ chương trình nghệ thuật "Làn điệu phương Nam" tại Nhà hát TP.

Trải qua hai thập kỷ đồng hành, họ đã cùng nhau xây dựng mái ấm và đón chào con gái Bella Cát Tiên, hiện là nguồn động viên lớn nhất của cả hai. Trong mắt đồng nghiệp và người hâm mộ, nghệ sĩ Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh luôn là hình mẫu của sự thủy chung, cùng nhau vượt qua nhiều biến cố. NS Bình Tinh đã nối nghiệp ba mẹ là NS Đức Lợi và soạn giả Bạch Mai tiếp tục làm trưởng đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. 

Nghệ sĩ Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh xác nhận 'đường ai nấy đi' sau 20 năm chung sống - Ảnh 2
"Trái ngọt" của Nhật Minh và Bình Tinh là bé Bella

Trong khi đó, nghệ sĩ Bình Tinh, người đang có lịch diễn dày đặc và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện vẫn giữ thái độ im lặng. Trang cá nhân của cô chỉ cập nhật hoạt động nghề nghiệp, không đề cập bất kỳ thông tin nào về cuộc hôn nhân đã gần hai thập kỷ. Sự im lặng ấy được khán giả cảm nhận như một cách giữ gìn sự bình yên cho con gái và tránh tạo thêm ồn ào cho gia đình.

Ngay khi thông tin lan truyền, nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại bình luận động viên, mong cả hai giữ được tinh thần lạc quan, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và dành những điều tốt đẹp nhất cho con gái Bella Cát Tiên.

Trong showbiz vốn nhiều thị phi, chuyện một cặp đôi giữ được sự văn minh khi chia tay, không đổ lỗi, không công kích, chỉ nhẹ nhàng thông báo được xem là điều đáng trân trọng

Xót xa tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Tấn Beo sau đột quỵ não

Xót xa tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Tấn Beo sau đột quỵ não

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh nghệ sĩ Tấn Beo ngồi trước một cơ sở y tế tại Cần Thơ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Tinh Nhật Minh sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp xuất hiện, 3 con giáp 'trúng lớn' trong 7 ngày tới (12/12/2025), tình tiền vượng phát, làm gì cũng thành công bất ngờ, trở thành Đại Gia

Tam Hợp xuất hiện, 3 con giáp 'trúng lớn' trong 7 ngày tới (12/12/2025), tình tiền vượng phát, làm gì cũng thành công bất ngờ, trở thành Đại Gia

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Thông tin MỚI vụ cháy quán ăn giữa trung tâm TP.HCM: 4 người tử vong trước khi nhập viện

Thông tin MỚI vụ cháy quán ăn giữa trung tâm TP.HCM: 4 người tử vong trước khi nhập viện

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Nghệ sĩ Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh xác nhận 'đường ai nấy đi' sau 20 năm chung sống

Nghệ sĩ Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh xác nhận 'đường ai nấy đi' sau 20 năm chung sống

Hậu trường 1 giờ 15 phút trước
TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ sau ngày 5/12/2025

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ sau ngày 5/12/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Trong các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10 tháng 12, 3 con giáp tạm biệt vận rủi, nắng TÀI LỘC trải dài khắp sân, mưa phú quý về ngập trước ngõ, tha hồ ăn tiêu

Trong các ngày 5, 6, 7, 8, 9 và 10 tháng 12, 3 con giáp tạm biệt vận rủi, nắng TÀI LỘC trải dài khắp sân, mưa phú quý về ngập trước ngõ, tha hồ ăn tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Xa Thi Mạn đột ngột lập di chúc tuổi 50, chia rõ tài sản

Xa Thi Mạn đột ngột lập di chúc tuổi 50, chia rõ tài sản

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 5/12/2025, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, giàu lên trông thấy, Tài Lộc vượng phát, may mắn không ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 5/12/2025, 3 con giáp chuyển mình rực rỡ, giàu lên trông thấy, Tài Lộc vượng phát, may mắn không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/12/2025, rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/12/2025, rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp

Lâm Đồng: Nước lũ dâng nhanh, quốc lộ 1 ngập sâu gây chia cắt tại ngã ba Gộp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xót xa tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Tấn Beo sau đột quỵ não

Xót xa tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Tấn Beo sau đột quỵ não

Bố “bé” Xuân Mai tiết lộ lý do con gái về Mỹ khi ở đỉnh cao sự nghiệp

Bố “bé” Xuân Mai tiết lộ lý do con gái về Mỹ khi ở đỉnh cao sự nghiệp

Công việc của con dâu nhà tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Tăng Thanh Hà suốt 12 năm qua

Công việc của con dâu nhà tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Tăng Thanh Hà suốt 12 năm qua

Tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Thương Tín 'đáng báo động', thậm chí rơi vào trầm cảm

Tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Thương Tín 'đáng báo động', thậm chí rơi vào trầm cảm

Nghệ sĩ Kiều Oanh tiết lộ về thu nhập hiện tại, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Nghệ sĩ Kiều Oanh tiết lộ về thu nhập hiện tại, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Hương Giang công khai ảnh tình cảm bên bạn trai tại Lào

Hương Giang công khai ảnh tình cảm bên bạn trai tại Lào