Mới đây, ca sĩ Nhật Minh có buổi livestream chia sẻ về chuyện tình cảm của anh và nghệ sĩ cải lương Bình Tinh. Anh nói: "Mình và Bình Tinh chính thức không còn ở với nhau nữa". Nam ca sĩ khẳng định anh và Bình Tinh chia tay một cách văn minh, cùng nhau nuôi con.

Theo chia sẻ từ ca sĩ Nhật Minh, việc nộp đơn ly hôn được thực hiện từ tháng 11-2025, và đây là quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Một mối quan hệ 20 năm không thể nói dừng là dừng, nhưng "khi không còn phù hợp nữa, cả hai chọn tôn trọng nhau và tiếp tục xem nhau như những người bạn".

Trong livsestream, ca sĩ Nhật Minh xuất hiện cùng một người phụ nữ tên N., anh khẳng định cả hai chỉ là bạn bè và có mối quan hệ làm ăn. Liên hệ với ca sĩ Nhật Minh, anh cho biết không muốn chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào ở thời điểm hiện tại.

Bình Tinh từng bật khóc khi nhắc về chuyện tình của cô và Nhật Minh

Nghệ sĩ Bình Tinh – nghệ sĩ cải lương xuất thân từ đại gia đình tuồng cổ Huỳnh Long và ca sĩ Nhật Minh quen nhau từ khi cả hai còn rất trẻ. Họ quen nhau từ chương trình nghệ thuật "Làn điệu phương Nam" tại Nhà hát TP.

Trải qua hai thập kỷ đồng hành, họ đã cùng nhau xây dựng mái ấm và đón chào con gái Bella Cát Tiên, hiện là nguồn động viên lớn nhất của cả hai. Trong mắt đồng nghiệp và người hâm mộ, nghệ sĩ Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh luôn là hình mẫu của sự thủy chung, cùng nhau vượt qua nhiều biến cố. NS Bình Tinh đã nối nghiệp ba mẹ là NS Đức Lợi và soạn giả Bạch Mai tiếp tục làm trưởng đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.

"Trái ngọt" của Nhật Minh và Bình Tinh là bé Bella

Trong khi đó, nghệ sĩ Bình Tinh, người đang có lịch diễn dày đặc và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện vẫn giữ thái độ im lặng. Trang cá nhân của cô chỉ cập nhật hoạt động nghề nghiệp, không đề cập bất kỳ thông tin nào về cuộc hôn nhân đã gần hai thập kỷ. Sự im lặng ấy được khán giả cảm nhận như một cách giữ gìn sự bình yên cho con gái và tránh tạo thêm ồn ào cho gia đình.

Ngay khi thông tin lan truyền, nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp và người hâm mộ đã để lại bình luận động viên, mong cả hai giữ được tinh thần lạc quan, tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và dành những điều tốt đẹp nhất cho con gái Bella Cát Tiên.

Trong showbiz vốn nhiều thị phi, chuyện một cặp đôi giữ được sự văn minh khi chia tay, không đổ lỗi, không công kích, chỉ nhẹ nhàng thông báo được xem là điều đáng trân trọng