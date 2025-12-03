Nghệ sĩ Kiều Oanh tiết lộ về thu nhập hiện tại, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Nghệ sĩ Kiều Oanh từng là một trong những nữ danh hài hàng đầu của showbiz Việt và đã tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khi được phóng viên hỏi về việc khán giả thấy cô khá tiết chế trong việc nhận phim, nhận vở diễn sân khấu, có phải vì cuộc sống đã đủ đầy? Đáp lại nghệ sĩ Kiều Oanh chia sẻ: "Nếu nói “đủ đầy” theo kiểu vật chất, tài sản lớn thì chắc chắn là không. Nhưng tôi chuẩn bị cho cuộc sống của mình từ rất lâu. Tôi sống đơn giản, không hàng hiệu, không ăn chơi. Cơm cá kho, canh chua, rau luộc là tôi vui rồi.

Tôi đi hát, đi diễn mấy chục năm, tích lũy được chút đỉnh. Quan trọng hơn là tôi biết “khéo co thì ấm”: sắp xếp chi tiêu, để dành một khoản bất di bất dịch cho con học, dù mình có khó khăn cỡ nào cũng không đụng vào. Với tôi, giàu có bây giờ là: ngày ba bữa có cơm ăn, con cái được học hành đàng hoàng, bản thân không bệnh tật nặng, vẫn còn được đi làm nghề. Như vậy là giàu rồi".

Nghệ sĩ Kiều Oanh Kiều Oanh nói thêm, hiện tại, cô không bị áp lực kinh tế đến mức phải nhận vai diễn bằng mọi giá. Vai nào cô thấy hợp, thấy mình góp được cái gì đó cho tác phẩm, sức khỏe cho phép thì nhận, nếu không cô sẽ ở nhà với con, với gia đình.

Về thu nhập hiện tại, Kiều Oanh hé lộ: "Tôi vẫn đi diễn sân khấu, đặc biệt là ở các tỉnh, vùng sâu, vùng xa. Khán giả ở quê thương tôi lắm. Họ biết tôi từ thời video hài, cải lương, rồi những vai diễn trên truyền hình. Những chương trình ở tỉnh thường là một tiết mục hài ngắn, vài câu vọng cổ, thêm một hai bài ca nhạc. Tóm lại là một “gói” nho nhỏ, vừa đủ cho khán giả vui. Tôi không đi nhiều như ngày xưa vì sức khỏe không cho phép thức đêm, di chuyển liên tục nữa, nhưng vẫn đều. Nhờ vậy mà tôi có một nguồn thu ổn định, đủ để lo cho gia đình và tiếp tục làm nghề". Tổ ấm nhỏ của vợ chồng danh hài Kiều Oanh Nghệ sĩ Kiều Oanh (tên thật là Nguyễn Kiều Oanh, sinh năm 1974) là một danh hài, diễn viên điện ảnh và nghệ sĩ cải lương. Cô được biết đến với phong cách diễn hài Nam Bộ đặc trưng, mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả qua các vở hài kịch ý nghĩa. Cô từng là một trong những nữ danh hài hàng đầu của showbiz Việt và đã tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình. Sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ, hiện tại cô có cuộc sống hạnh phúc và kín tiếng bên người chồng hiện tại là NSƯT Hoàng Nhất và hai con gái.

