Nghệ sĩ Kiều Oanh tiết lộ về thu nhập hiện tại, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Hậu trường 03/12/2025 12:08

Nghệ sĩ Kiều Oanh từng là một trong những nữ danh hài hàng đầu của showbiz Việt và đã tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khi được phóng viên hỏi về việc khán giả thấy cô khá tiết chế trong việc nhận phim, nhận vở diễn sân khấu, có phải vì cuộc sống đã đủ đầy?

Đáp lại nghệ sĩ Kiều Oanh chia sẻ: "Nếu nói “đủ đầy” theo kiểu vật chất, tài sản lớn thì chắc chắn là không. Nhưng tôi chuẩn bị cho cuộc sống của mình từ rất lâu. Tôi sống đơn giản, không hàng hiệu, không ăn chơi. Cơm cá kho, canh chua, rau luộc là tôi vui rồi.

Tôi đi hát, đi diễn mấy chục năm, tích lũy được chút đỉnh. Quan trọng hơn là tôi biết “khéo co thì ấm”: sắp xếp chi tiêu, để dành một khoản bất di bất dịch cho con học, dù mình có khó khăn cỡ nào cũng không đụng vào. Với tôi, giàu có bây giờ là: ngày ba bữa có cơm ăn, con cái được học hành đàng hoàng, bản thân không bệnh tật nặng, vẫn còn được đi làm nghề. Như vậy là giàu rồi".

Nghệ sĩ Kiều Oanh tiết lộ về thu nhập hiện tại, sống yên vui bên ông xã NSƯT - Ảnh 1
Nghệ sĩ Kiều Oanh

Kiều Oanh nói thêm, hiện tại, cô không bị áp lực kinh tế đến mức phải nhận vai diễn bằng mọi giá. Vai nào cô thấy hợp, thấy mình góp được cái gì đó cho tác phẩm, sức khỏe cho phép thì nhận, nếu không cô sẽ ở nhà với con, với gia đình.

Về thu nhập hiện tại, Kiều Oanh hé lộ: "Tôi vẫn đi diễn sân khấu, đặc biệt là ở các tỉnh, vùng sâu, vùng xa. Khán giả ở quê thương tôi lắm. Họ biết tôi từ thời video hài, cải lương, rồi những vai diễn trên truyền hình.

Những chương trình ở tỉnh thường là một tiết mục hài ngắn, vài câu vọng cổ, thêm một hai bài ca nhạc. Tóm lại là một “gói” nho nhỏ, vừa đủ cho khán giả vui. Tôi không đi nhiều như ngày xưa vì sức khỏe không cho phép thức đêm, di chuyển liên tục nữa, nhưng vẫn đều. Nhờ vậy mà tôi có một nguồn thu ổn định, đủ để lo cho gia đình và tiếp tục làm nghề".

Nghệ sĩ Kiều Oanh tiết lộ về thu nhập hiện tại, sống yên vui bên ông xã NSƯT - Ảnh 2
Tổ ấm nhỏ của vợ chồng danh hài Kiều Oanh

Nghệ sĩ Kiều Oanh (tên thật là Nguyễn Kiều Oanh, sinh năm 1974) là một danh hài, diễn viên điện ảnh và nghệ sĩ cải lương. Cô được biết đến với phong cách diễn hài Nam Bộ đặc trưng, mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả qua các vở hài kịch ý nghĩa.

Cô từng là một trong những nữ danh hài hàng đầu của showbiz Việt và đã tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình. Sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ, hiện tại cô có cuộc sống hạnh phúc và kín tiếng bên người chồng hiện tại là NSƯT Hoàng Nhất và hai con gái.

Hương Giang công khai ảnh tình cảm bên bạn trai tại Lào

Hương Giang công khai ảnh tình cảm bên bạn trai tại Lào

Mới đây, trên trang cá nhân, Hương Giang đã thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Lào. Bên cạnh khung cảnh thơ mộng và vẻ ngoài rạng rỡ của nàng hậu, điều khiến cộng đồng mạng không khỏi bàn tán chính là khoảnh khắc cô xuất hiện "tình tứ" bên bạn trai.

Xem thêm
Từ khóa:   Kiều Oanh thu nhập Kiều Oanh sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đột ngột chạy qua đường, đứa trẻ suýt bị xe ô tô tông trúng và cái kết thót tim

Đột ngột chạy qua đường, đứa trẻ suýt bị xe ô tô tông trúng và cái kết thót tim

Video 18 phút trước
Đi đánh cá, người đàn ông bất ngờ phát hiện ra khối long diên hương trị giá 98 tỷ đồng mắc vào lưới

Đi đánh cá, người đàn ông bất ngờ phát hiện ra khối long diên hương trị giá 98 tỷ đồng mắc vào lưới

Video 22 phút trước
Từ ngày 5 đến ngày 15/12, 3 con giáp Lộc Trời hội tụ, hên đủ đường, công việc suôn sẻ, tiền về như thác lũ, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 5 đến ngày 15/12, 3 con giáp Lộc Trời hội tụ, hên đủ đường, công việc suôn sẻ, tiền về như thác lũ, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tài tử Hồ Ca bất ngờ thừa nhận bản thân 'đã hết thời'

Tài tử Hồ Ca bất ngờ thừa nhận bản thân 'đã hết thời'

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Nghệ sĩ Kiều Oanh tiết lộ về thu nhập hiện tại, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Nghệ sĩ Kiều Oanh tiết lộ về thu nhập hiện tại, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Hậu trường 2 giờ 2 phút trước
Triệu Lộ Tư tái xuất mạnh mẽ sau khi rời công ty quản lý cũ đã gắn bó 10 năm

Triệu Lộ Tư tái xuất mạnh mẽ sau khi rời công ty quản lý cũ đã gắn bó 10 năm

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Tử vi 3 ngày giữa tuần (3,4,5 tháng 12), 3 con giáp có cơ hội trúng giải độc đắc, tài chính vượng phát lên hương, phúc khí đầy mình

Tử vi 3 ngày giữa tuần (3,4,5 tháng 12), 3 con giáp có cơ hội trúng giải độc đắc, tài chính vượng phát lên hương, phúc khí đầy mình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/12-5/12), 3 con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (4/12-5/12), 3 con giáp sau có tài lộc 'bùng nổ, thu nhập tăng vọt, sự nghiệp tăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Xe khách chạy ẩu, nhân viên nhà xe còn cầm gậy sắt dọa đánh người đi đường ở TP.HCM

Xe khách chạy ẩu, nhân viên nhà xe còn cầm gậy sắt dọa đánh người đi đường ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Tác dụng bất ngờ của rau cải cúc với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Tác dụng bất ngờ của rau cải cúc với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Bất ngờ với quá khứ của nghi phạm lái ô tô tông em gái tử vong

Diễn viên Nhật Kim Anh phản ứng bất ngờ trước tin đồn bị bắt

Diễn viên Nhật Kim Anh phản ứng bất ngờ trước tin đồn bị bắt

Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng đầy rác

Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị cha ruột xích chân trong phòng đầy rác

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hương Giang công khai ảnh tình cảm bên bạn trai tại Lào

Hương Giang công khai ảnh tình cảm bên bạn trai tại Lào

Diễn viên Nhật Kim Anh phản ứng bất ngờ trước tin đồn bị bắt

Diễn viên Nhật Kim Anh phản ứng bất ngờ trước tin đồn bị bắt

Chồng H'Hen Niê khen vợ hết lời sau sinh, vô tình để lộ một chi tiết lạ gây chú ý

Chồng H'Hen Niê khen vợ hết lời sau sinh, vô tình để lộ một chi tiết lạ gây chú ý

Tác giả bài 'Sông quê' nổi tiếng qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật

Tác giả bài 'Sông quê' nổi tiếng qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật

Trấn Thành bất ngờ công khai xin lỗi người yêu cũ: 'Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều...'

Trấn Thành bất ngờ công khai xin lỗi người yêu cũ: 'Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều...'

Sốc với vẻ ngoài hiện tại của ca sĩ Thủy Tiên sau nửa năm 'ở ẩn'

Sốc với vẻ ngoài hiện tại của ca sĩ Thủy Tiên sau nửa năm 'ở ẩn'