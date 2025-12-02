Diễn viên Nhật Kim Anh phản ứng bất ngờ trước tin đồn bị bắt

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện dày đặc những bài viết liên quan đến Nhật Kim Anh với nội dung thiếu kiểm chứng, khiến dư luận không khỏi hoang mang. Trước làn sóng tin đồn lan truyền nhanh chóng, nữ ca sĩ – diễn viên đã lên tiếng bằng một phản hồi khéo léo nhưng dứt khoát.

Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên con gái, kèm lời nhắn gửi khán giả hãy tỉnh táo trước các nguồn tin không rõ ràng. Cô viết: “Các cô chú yêu thương ơi! Xin hãy chọn lọc thông tin và xem các trang báo chính thống nha! Đừng coi những trang tin bịa đặt câu view nha!”. Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng ẩn chứa sự bức xúc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ lo lắng trước những tin đồn thất thiệt liên quan đến nữ nghệ sĩ thời gian qua.

Khác với những lần giữ im lặng trước đây, lần này Nhật Kim Anh phản hồi trực tiếp khi được hỏi về thông tin gây sốc như việc “bị bắt”. Cô không ngần ngại đáp lại: “Câu view đó ạ”. Một khán giả bình luận về việc “tin vịt” lại được nhiều người tin theo, làm ảnh hưởng danh tiếng, và Nhật Kim Anh lập tức tương tác, để lại lời nhắn: “Bởi! Tin chính thống không ai xem”. Nhật Kim Anh lên tiếng kịp thời, mong bảo vệ danh dự cũng như định hướng dư luận Nhật Kim Anh, tên thật là Đỗ Thị Kim Huê, sinh năm 1985 tại Thanh Hóa. Tuổi thơ của cô gắn với nhiều biến cố khi gia đình mất sạch tài sản trên đường chuyển vào Vũng Tàu sinh sống. Một năm sau, bố qua đời, mẹ phải làm nhiều nghề để nuôi bốn con.

Năm 13 tuổi, Nhật Kim Anh lên TP.HCM làm giúp việc cho một gia đình có cô giáo dạy thanh nhạc. Nhờ sự liều lĩnh xin học hát và được trừ học phí vào tiền lương, ba năm sau cô bắt đầu đi hát tại các tụ điểm giải trí. Từ vị trí ca sĩ hát lót, Nhật Kim Anh dần được chú ý nhờ chất giọng ngọt ngào và giàu cảm xúc. Nhật Kim Anh làm giám đốc điều hành một công ty mỹ phẩm Bước chân vào làng giải trí, cô sớm ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc được khán giả yêu thích như Lâu đài cát, Ngôi sao xanh, Thà người đừng hứa. Bên cạnh âm nhạc, Nhật Kim Anh còn thành công trong lĩnh vực diễn xuất. Cô tham gia hơn 30 bộ phim truyền hình và điện ảnh, nổi bật với Long thành cầm giả ca, Gieo gió, 39 độ yêu, Cạm bẫy – Hơi thở của quỷ, Tiếng sét trong mưa, Lưới trời. Năm 2017, cô trở thành giám khảo trẻ nhất của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, khẳng định vị trí trong showbiz sau nhiều năm nỗ lực. Ngoài nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn hoạt động tích cực trong lĩnh vực kinh doanh. Cô hiện là giám đốc điều hành một công ty mỹ phẩm quy mô lớn và sở hữu khối tài sản đáng kể, gồm biệt thự cùng nhiều tài sản giá trị khác. Căn biệt thự rộng 220 m² ở ngoại ô TP.HCM được thiết kế với khuôn viên thoáng đãng, nhiều cây xanh và hoa tươi. Dù khá kín tiếng về đời sống riêng, một số hình ảnh hiếm hoi chụp tại khu vườn cũng phần nào cho thấy sự bề thế, bình yên của nơi cô sinh sống.

