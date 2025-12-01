Trấn Thành bất ngờ công khai xin lỗi người yêu cũ: 'Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều...'

Khi được hỏi về "điều tồi tệ nhất" từng khiến người yêu cũ buồn, Trấn Thành cho biết anh đã hứa cưới một cô gái, nhưng sau đó không thực hiện được.

Trong tập 6 của chương trình A.I là ai? mới lên sóng, dàn cast có những chia sẻ, tâm sự về chuyện tình cảm. Khi nhắc đến chuyện người yêu cũ, MC Trấn Thành có những trải lòng về mối tình sâu đậm trong quá khứ. Anh tiết lộ từng có nhiều người yêu cũ và cũng khiến họ tổn thương.

"Tôi từng hứa lấy một cô gái. Nhưng vì mải lo sự nghiệp, tôi kéo dài, trì hoãn thời gian quá lâu nên cuối cùng cả hai chia tay, không đến được với nhau. Tôi nghĩ chắc người ta buồn và giận lắm. Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều", đạo diễn Mai tâm sự.

Anh chia sẻ thêm: "Tôi phải nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi những người yêu cũ, vì đã dạy tôi thành con người như ngày hôm nay".

Những lời trải lòng của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý, bàn luận. Một số luồng ý kiến cho rằng việc nhắc lại chuyện cũ là điều không thích hợp, nhất là khi Trấn Thành nay đã có gia đình êm ấm với Hari Won. Song bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến bênh vực, bày tỏ bất ngờ khi nam MC mạnh dạn nhắc đến chuyện riêng tư với thái độ thẳng thắn, dám đối mặt.

Trấn Thành cũng nhận được lời khen vì phản ứng nhanh nhạy, tinh tế trong chương trình. Cụ thể, sau khi Quốc Anh chia sẻ về kỷ niệm tồi tệ với người yêu cũ, vì để tránh cho người xem hiểu lầm, anh đã nhanh trí giải thích giúp đàn em. Hành động của Trấn Thành được khán giả khen ngợi.

Dù bận rộn với công việc, cả hai vẫn duy trì thói quen hẹn hò, du lịch cùng nhau và thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào trên mạng xã hội

Trấn Thành và Hari Won thành đôi sau dự án phim "Bệnh viện ma". Ban đầu cặp đôi nhận nhiều ý kiến trái chiều, áp lực từ dư luận vì nữ ca sĩ quen nam chính phim "Bố già" khi vừa chia tay rapper Tiến Đạt không bao lâu.

Trấn Thành sinh năm 1987, kém Hari Won hai tuổi. Thời điểm mới công khai, vướng nhiều tranh cãi, Trấn Thành nhiều lần lên tiếng bảo vệ Hari Won trước những lời đồn ác ý.

Hari Won thường chia sẻ niềm tự hào về hôn nhân của cô với Trấn Thành. Nữ ca sĩ từng bày tỏ, "cuộc đời tôi từ đầu đến giờ cái gì cũng thấy sai, chỉ có lấy Trấn Thành là không sai".

Khi Trấn Thành vướng thị phi, Hari Won luôn đứng về phía chồng.