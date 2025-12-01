Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Sức khỏe 01/12/2025 14:35

Ngày 1/12, Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận cấp cứu một bé gái 12 tuổi trong tình trạng có dị vật ở vùng kín. Theo đó, bệnh nhi tự ý nhét một cục xà bông vào âm đạo khi đang tắm.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 1/12, đại diện Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết, mới đây, đơn vị này đã tiếp nhận một bé gái 12 tuổi (học sinh lớp 6) trong tình trạng có dị vật ở vùng kín.

Bệnh sử ghi nhận trước đó, bé gái tự ý nhét một cục xà bông vào âm đạo khi đang tắm. Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành xử trí triệu chứng, lấy dị vật cho bệnh nhi.

Theo các bác sĩ, tình trạng nhét dị vật vào vùng kín là vấn đề nhạy cảm, đáng lo ngại và có xu hướng gia tăng ở các em gái 10-16 tuổi, khi các em tò mò về cơ thể hoặc thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản.

Bác sĩ phân tích, khi bước vào tuổi dậy thì, các em có nhiều thay đổi về thể chất và tâm lý, nhưng thường thiếu kiến thức và ngại hỏi cha mẹ. Từ đó, các em dễ thử nghiệm các hành động nguy hiểm.

Một số trẻ em có thể tiếp xúc với những video hoặc thông tin không phù hợp trên mạng xã hội, dẫn đến hành động không an toàn. Kế đến, vấn đề rối loạn tâm lý hoặc căng thẳng cũng có thể khiến trẻ hành động bộc phát, hoặc tìm cách tự giải quyết những cảm giác khó chịu vùng kín.

Ngoài ra, trẻ cũng có thể không hiểu rõ về vệ sinh cơ thể và dễ dàng tự xử lý những vấn đề mà không tìm hiểu kỹ. Đây không phải là lỗi của trẻ, mà là dấu hiệu cho thấy trẻ thiếu sự hướng dẫn và giám sát an toàn từ người lớn.

Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm - Ảnh 1
Bác sĩ lấy dị vật là cục xà bông ra khỏi vùng kín của bé gái - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, các bác sĩ cảnh báo, khi đưa dị vật vào vùng kín, trẻ có thể tổn thương niêm mạc âm đạo; nguy cơ nhiễm trùng dẫn đến viêm tử cung và các vấn đề phụ khoa nghiêm trọng; kẹt dị vật, buộc phải can thiệp y tế để lấy ra; chảy máu và lo lắng tâm lý.

Những tổn thương không được xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản lâu dài của trẻ.

Do đó, phụ huynh cần tạo không gian trò chuyện an toàn, giải thích rõ ràng về nguy cơ khi đưa dị vật vào âm đạo và hướng dẫn trẻ cách chăm sóc cơ thể đúng cách.

Cha mẹ cũng cần để ý phát hiện các dấu hiệu bất thường ở trẻ, đặc biệt là khi trẻ có biểu hiện lo lắng hoặc thay đổi hành vi, để kịp thời đưa con đến cơ sở y tế xử lý. Điều quan trọng là không nên la mắng hoặc chỉ trích, vì có thể khiến trẻ cảm thấy xấu hổ và giấu vấn đề.

Bên cạnh đó, nhà trường và cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục giới tính phù hợp, hỗ trợ tâm lý cho trẻ, tạo môi trường lành mạnh và tăng cường truyền thông y tế học đường.

"Tai nạn nhét dị vật vào âm đạo hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng phối hợp", bác sĩ nhấn mạnh.

Bàng hoàng bé trai 2 tuổi bị chó nhà nuôi cắn nhiều vết trên mặt

Bàng hoàng bé trai 2 tuổi bị chó nhà nuôi cắn nhiều vết trên mặt

Gia đình cho biết trẻ không may bị chó nhà tấn công, nhiều vết thương rách da vùng mặt phức tạp.

Xem thêm
Từ khóa:   nhét cục xà bông vào vùng kín dị vật tin moi

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp suôn sẻ trăm bề, vơ vét hết tiền của thiên hạ, cầm chắc trong tay bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Phép màu đã xảy ra: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Phép màu đã xảy ra: Tìm thấy nữ sinh mất tích sau 3 ngày tìm kiếm

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (2/12-3/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (2/12-3/12), 3 con giáp công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 2/12/2025, 3 con giáp con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Sau đêm nay, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi

Sau đêm nay, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp vận trình hanh thông, công danh xuôi thuận, tiền tài, của cải chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Từ ngày 2/12 đến 12/12, 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn Tài Lộc, đạp ngay hố vàng, tương lai huy hoàng rực rỡ

Từ ngày 2/12 đến 12/12, 3 con giáp hái quả ngọt, bước ra đường vơ cả núi tiền, nhà tràn Tài Lộc, đạp ngay hố vàng, tương lai huy hoàng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp hứng trọn vận may, kéo được Thần Tài đến nhà trong tuần mới từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025, cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, cầu gì được nấy

Mừng 3 con giáp hứng trọn vận may, kéo được Thần Tài đến nhà trong tuần mới từ ngày 1 đến ngày 7/12/2025, cứ ra đường là có Phúc Tinh nâng đỡ, cầu gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
'Nữ hoàng cổ trang' Triệu Nhã Chi bị kẻ biến thái lẻn vào phòng khách sạn?

'Nữ hoàng cổ trang' Triệu Nhã Chi bị kẻ biến thái lẻn vào phòng khách sạn?

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Trấn Thành bất ngờ công khai xin lỗi người yêu cũ: 'Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều...'

Trấn Thành bất ngờ công khai xin lỗi người yêu cũ: 'Tôi đã làm người ta buồn rất nhiều...'

Hậu trường 1 giờ 56 phút trước
Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Cấp cứu bé gái 12 tuổi nhét cục xà bông vào vùng kín khi đang tắm

Sức khỏe 2 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Phát hiện 2 người tử vong ở Hà Nội, nhân chứng tá hỏa cảnh tượng ở hiện trường

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 1/12/2025, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa Rồng cũng hoa Phượng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 1/12/2025, Thần Phật chiếu cố, 3 con giáp như 'ngựa phi nước đại', công việc kiếm bộn tiền, không hóa Rồng cũng hoa Phượng

Xe công nông trôi xuống dốc, 13 học sinh bị thương, Bệnh viện Quảng Ngãi báo động đỏ cấp cứu

Xe công nông trôi xuống dốc, 13 học sinh bị thương, Bệnh viện Quảng Ngãi báo động đỏ cấp cứu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng bé trai 2 tuổi bị chó nhà nuôi cắn nhiều vết trên mặt

Bàng hoàng bé trai 2 tuổi bị chó nhà nuôi cắn nhiều vết trên mặt

Chủ quan với vết thương lợn cắn, cậu bé 14 tuổi nguy kịch

Chủ quan với vết thương lợn cắn, cậu bé 14 tuổi nguy kịch

Cụ ông 74 tuổi bị ong đốt hơn 100 vết đã tử vong

Cụ ông 74 tuổi bị ong đốt hơn 100 vết đã tử vong

Số ca mắc cúm mùa tăng mạnh cuối năm, Bộ Y tế đưa ra 7 khuyến cáo

Số ca mắc cúm mùa tăng mạnh cuối năm, Bộ Y tế đưa ra 7 khuyến cáo

Chồng đột quỵ trong nhà vệ sinh, vợ vắt chanh vào miệng 'cầu may'

Chồng đột quỵ trong nhà vệ sinh, vợ vắt chanh vào miệng 'cầu may'

Vì sao phụ nữ dễ bị đột quỵ hơn nam giới?

Vì sao phụ nữ dễ bị đột quỵ hơn nam giới?