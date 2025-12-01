Bệnh sử ghi nhận trước đó, bé gái tự ý nhét một cục xà bông vào âm đạo khi đang tắm. Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ đã tiến hành xử trí triệu chứng, lấy dị vật cho bệnh nhi.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 1/12, đại diện Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết, mới đây, đơn vị này đã tiếp nhận một bé gái 12 tuổi (học sinh lớp 6) trong tình trạng có dị vật ở vùng kín.

Bác sĩ phân tích, khi bước vào tuổi dậy thì, các em có nhiều thay đổi về thể chất và tâm lý, nhưng thường thiếu kiến thức và ngại hỏi cha mẹ. Từ đó, các em dễ thử nghiệm các hành động nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, tình trạng nhét dị vật vào vùng kín là vấn đề nhạy cảm, đáng lo ngại và có xu hướng gia tăng ở các em gái 10-16 tuổi, khi các em tò mò về cơ thể hoặc thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản.

Một số trẻ em có thể tiếp xúc với những video hoặc thông tin không phù hợp trên mạng xã hội, dẫn đến hành động không an toàn. Kế đến, vấn đề rối loạn tâm lý hoặc căng thẳng cũng có thể khiến trẻ hành động bộc phát, hoặc tìm cách tự giải quyết những cảm giác khó chịu vùng kín.

Ngoài ra, trẻ cũng có thể không hiểu rõ về vệ sinh cơ thể và dễ dàng tự xử lý những vấn đề mà không tìm hiểu kỹ. Đây không phải là lỗi của trẻ, mà là dấu hiệu cho thấy trẻ thiếu sự hướng dẫn và giám sát an toàn từ người lớn.

Bác sĩ lấy dị vật là cục xà bông ra khỏi vùng kín của bé gái - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, các bác sĩ cảnh báo, khi đưa dị vật vào vùng kín, trẻ có thể tổn thương niêm mạc âm đạo; nguy cơ nhiễm trùng dẫn đến viêm tử cung và các vấn đề phụ khoa nghiêm trọng; kẹt dị vật, buộc phải can thiệp y tế để lấy ra; chảy máu và lo lắng tâm lý.

Những tổn thương không được xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản lâu dài của trẻ.

Do đó, phụ huynh cần tạo không gian trò chuyện an toàn, giải thích rõ ràng về nguy cơ khi đưa dị vật vào âm đạo và hướng dẫn trẻ cách chăm sóc cơ thể đúng cách.

Cha mẹ cũng cần để ý phát hiện các dấu hiệu bất thường ở trẻ, đặc biệt là khi trẻ có biểu hiện lo lắng hoặc thay đổi hành vi, để kịp thời đưa con đến cơ sở y tế xử lý. Điều quan trọng là không nên la mắng hoặc chỉ trích, vì có thể khiến trẻ cảm thấy xấu hổ và giấu vấn đề.

Bên cạnh đó, nhà trường và cộng đồng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục giới tính phù hợp, hỗ trợ tâm lý cho trẻ, tạo môi trường lành mạnh và tăng cường truyền thông y tế học đường.

"Tai nạn nhét dị vật vào âm đạo hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng phối hợp", bác sĩ nhấn mạnh.