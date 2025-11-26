Liên quan đến trường hợp một ông lão 74 tuổi ở xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp bị đàn ong đốt hơn 100 mũi phải nhập viện cấp cứu, chiều 25/11, lãnh đạo UBND xã Mỹ Đức Tây cho biết, nạn nhân đã tử vong.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 21/11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (tỉnh Đồng Tháp) cho biết cùng ngày bệnh viện này đã tiếp nhận một bệnh nhân bị ong đốt hơn 100 vết, nguy kịch tính mạng. Bệnh nhân là ông L.V.Ch. (74 tuổi, ngụ ấp Mỹ Nghĩa 1, xã Mỹ Đức Tây).

Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 9h sáng cùng ngày ông Ch. ra vườn thì bất ngờ bị một bầy ong lạ bay đến tấn công, đốt liên tiếp vào vùng đầu, cổ, ngực và bụng.

Do ở nhà một mình và lại có tiền sử tai biến mạch máu não, di chứng yếu nửa người phải, ông Ch. không thể chạy thoát. Ông chỉ kịp hét lớn cầu cứu.

Nghe tiếng kêu thất thanh, hàng xóm chạy sang hỗ trợ, đưa ông ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khi gia đình nhanh chóng chuyển ông đến bệnh viện.

Ông Ch. nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, khó thở, đau đớn dữ dội, trên cơ thể dày đặc kim ong.

Các bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy tích cực điều trị ông lão bị đàn ong đốt - Ảnh: VOV

heo thông tin từ VOV, tại khoa hồi sức cấp cứu, các bác sĩ xử trí theo phác đồ phản vệ, cho thở oxy, giảm đau và tiến hành lấy hàng trăm kim ong ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Bác sĩ Đào Quang Vinh - Trưởng khoa hồi sức cấp cứu - cho biết lượng kim ong dính trên người ông Ch. rất nhiều, đặc biệt ở các vùng mô mềm, tiềm ẩn nguy cơ sốc phản vệ và suy đa cơ quan nếu không được xử trí kịp thời.

Sau khoảng 2 giờ cấp cứu tích cực, tình trạng bệnh nhân dần ổn định, mạch và huyết áp cải thiện.

Tuy nhiên, đến buổi chiều cùng ngày tình hình bệnh nhân chuyển biến xấu nên đã chuyển viện lên tuyến trên và tử vong ngày hôm sau.

