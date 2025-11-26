Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa ô tô khách và xe máy trên phố Kim Ngưu, Hà Nội, khiến một nữ sinh viên tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 26/11, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h50 cùng ngày tại khu vực trước số nhà 581 phố Kim Ngưu (phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội).

Vào thời gian trên, ô tô khách loại 46 chỗ BKS 29E-336.xx do anh N.V.T. (42 tuổi, quê Bắc Ninh) điều khiển đi trên phố Kim Ngưu (chiều từ cầu Mai Động hướng đi cầu Lạc Trung), khi tới địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 29H2-336.xx do chị T.M.H. (22 tuổi, trú tại TP Hà Nội), sinh viên đại học, điều khiển.

Theo vị chỉ huy Đội 4, vụ tai nạn khiến chị T.M.H. tử vong tại chỗ.

Qua kiểm tra nồng độ cồn với tài xế N.V.T. không phát hiện vi phạm.

Sau khi nhận được tin báo, Đội 4 phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy cử cán bộ tới hiện trường phân luồng, bảo vệ hiện trường. Vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Tuy thụ lý, làm rõ.

Vụ tai nạn khiến nữ sinh viên tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, một vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra vào ngày 25/11, trên đường Hồ Tùng Mậu (đoạn trước cổng Nghĩa trang Mai Dịch, hướng đi Xuân Thủy), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến một người đàn ông tử vong.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để đo đạc, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.

Tai nạn xảy ra ở làn sát dải phân cách giữa, vào thời điểm mật độ phương tiện đông, khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý hiện trường và điều tiết giao thông.

Nghẹt thở giải cứu 2 nữ ngư dân bị mắc kẹt nhiều giờ giữa biển đêm Ngày 25/11 Công an Quảng Ninh cho biết lực lượng chức năng đã cứu hai ngư dân mắc kẹt tại vùng biển xã Quảng Hà sau nhiều giờ tìm kiếm trong đêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-sinh-vien-tu-vong-sau-va-cham-voi-xe-khach-tren-pho-ha-noi-747359.html