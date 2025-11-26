Đắk Lắk: Sơ tán khẩn 116 người dân thôn Vĩnh Xuân do nhà nứt, sụt lún

Theo ông Phi, tối 19 rạng sáng 20/11, mưa lớn đã làm sạt lở khu vực đồi núi khiến đường sá, nhà cửa người dân thôn Vĩnh Xuân bị hư hỏng, nứt toác. Để tránh xảy ra thiệt hại về người, xã đã sơ tán khẩn cấp 116 người dân của 35 hộ.

Theo thông tin báo Dân Trí , sáng 26/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phan Quang Phi, Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây (tỉnh Đắk Lắk), cho biết chính quyền đã sơ tán khẩn cấp 116 người dân thôn Vĩnh Xuân trước tình trạng mưa lớn kéo dài gây sụt lún, sạt lở gây ảnh hưởng đến nhà dân.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây, mưa nhiều, nền đất tại một số khu vực đang bị yếu dần, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Không riêng thôn Vĩnh Xuân bị ảnh hưởng mà tại thôn Xuân Yên cũng có dấu hiệu sạt lở.

"Đa phần các hộ dân đã đến nhà người thân để ở, có khoảng 6 hộ đang ở nhà văn hóa thôn. Chính quyền xã đã và đang cung ứng lương thực, nhu yếu phẩm và báo cáo sở, ngành khảo sát, kiểm tra thực trạng sạt lở", ông Phi cho hay.

Căn bị sập do sụt lún nghiêm trọng. Ảnh: Báo Dân Trí.

Về lâu dài, ông Phi cho rằng, xã đang phối hợp với Sở Xây dựng rà soát khu vực trên, chọn khu vực an toàn tại thôn Vĩnh Xuân để xây dựng khu tái định cư cho người dân.

"Qua khảo sát, người dân có mong muốn được tái định cư gần khu vực cũ để thuận tiện trong lao động, sản xuất nông nghiệp. Do đó, chính quyền đang xem xét để có phương án phù hợp nhất", Chủ tịch UBND xã Tuy An Tây nói thêm.

Theo ghi nhận, một số căn nhà tại thôn Vĩnh Xuân đổ sập, một số nhà bị nứt tường, bong tróc nền... Nhiều người dân rất lo lắng trước tình trạng nhà cửa bị ảnh hưởng, không thể quay trở lại để ở.

Nhiều người dân rất lo lắng trước tình trạng nhà cửa bị ảnh hưởng, không thể quay trở lại để ở. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vết nứt dài trên đồi ở Đắk Lắk, có nguy cơ gây sạt lở, ảnh hưởng đến giao thông tại Quốc lộ 27. Cụ thể theo báo Pháp Luật TP.HCM, tối 24/11, ông Huỳnh Viết Trung, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn (tỉnh Đắk Lắk), cho biết tại đồi Yang Reh, phía trên Quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn xã xuất hiện sạt lở và vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất lớn, ảnh hưởng tới quốc lộ.

Theo ông Trung, hiện UBND xã Hòa Sơn đã cho các hộ dân sinh sống dưới chân đồi sơ tán đến nơi an toàn và rào chắn các khu vực liên quan.

Do thời tiết tại khu vực này vẫn có mưa nên nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng. UBND xã Hòa Sơn không có khả năng tự tổ chức xử lý, khắc phục điểm sạt lở. Vì vậy, chính quyền địa phương đã đề nghị các cơ quan tỉnh cử chuyên gia đến khảo sát, đánh giá mặt trượt, xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý.