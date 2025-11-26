Ca sĩ Duy Mạnh ủng hộ hơn 350 triệu đồng giúp đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ

“Cám ơn những người anh em, những người bạn đã cùng chung tay ủng hộ 1 phần đóng góp nhỏ đến người dân đang gặp thiên tai bão lũ!!

Sáng nay, ngày 26/11 trên trang cá nhân Duy Mạnh tiếp tục chi sẻ thông tin ủng hộ thêm 29 triệu đồng.

“Cách đây 2 ngày mình và anh em bạn bè đã cùng chung tay quyên góp số tiền 332 triệu ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Và mình đã chuyển đến MTTQ toàn bộ số tiền đó. Tối qua có 1 người bạn lại gửi 20 triệu nhờ mình chuyển đến MTTQ để ủng hộ đồng bào đang gặp thiên tai bão lũ. Nên mình chuyển thêm 20 triệu tiền của người bạn mình đến MTTQ. Vậy là tổng số tiền của mình và những người bạn là 352 triệu.

Ca sĩ Duy Mạnh và bạn bè tiếp tục ủng hộ thêm 20 triệu đồng. Ảnh: FBNV.

Thực ra những anh em bạn bè và người thân của mình có thể chuyển trực tiếp đến quỹ MTTQ . Nhưng anh em bạn bè có gợi ý muốn nhờ mình chuyển giúp đến MTTQ . Rồi thông báo cho mọi người biết. Để cùng nhau gắn kết lan toả đến cộng đồng cùng chia sẻ. Như thế sẽ hiệu quả hơn về mặt tình thần. Mình đã hoàn thành.”

Dưới bài chia sẻ của Duy Mạnh, người hâm mộ để lại nhiều bình luận yêu thương, cảm ơn tấm lòng của anh.

Trước đó, ca sĩ Duy Mạnh cũng nhiều lần ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai.

Trước đó, vào tháng 8/2025, ca sĩ Duy Mạnh và bầu show chương trình Anh em kết đoàn 3 với chủ đề “Yêu thương 37” đóng góp 1 tỉ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An giúp đồng bào bị thiệt hại do thiên tai.