Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán giàu có vang danh, làm việc gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tý 

Ngày Tương Phá cảnh báo vận trình của tuổi Tý tương đối kém may mắn, đặc biệt là về tài chính và các mối quan hệ xã hội. Ngày này bạn nên giữ tâm thế bình tĩnh trước những lo lắng và biến cố bất ngờ. Sự nghiệp tuy không gặp trở ngại lớn nhưng cần đề phòng thị phi.

Vận tài chính gặp Thiên Quan và Tương Phá nên cực kỳ bất lợi. Đây là ngày dễ xảy ra mất mát, hao hụt tiền bạc do bị lừa gạt, trộm cắp hoặc chi tiêu bất ngờ. Bạn tuyệt đối không nên đầu tư, cho vay mượn hoặc ký kết hợp đồng tài chính quan trọng. Hạn chế mang theo nhiều tiền mặt và đồ vật có giá trị.

Tuổi Sửu 

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn vốn mạnh mẽ, quyết đoán và thiên phú khả năng xoay chuyển tình thế. Theo tử vi, vận khí của tuổi Thìn chuyển từ ổn định sang bứt phá. Đặc biệt, họ được đánh giá là con giáp đón nhiều cơ hội bất ngờ nhất trong ba con giáp may mắn.

Điều dễ nhận thấy trong giai đoạn này là tuổi Thìn rất dễ gặp quý nhân trong môi trường làm việc hoặc trong những cuộc gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên. Một lời giới thiệu, một dự án bỏ ngỏ hoặc một mối hợp tác từng tưởng không khả thi bất ngờ trở thành bước ngoặt mới. Đây là thời điểm tuổi Thìn nên mở rộng kết nối, chủ động nắm thông tin và không bỏ qua bất kỳ cuộc trò chuyện nào liên quan đến công việc.

Đặc biệt, những người làm kinh doanh, đầu tư hoặc dịch vụ dễ thu được lợi lớn. Nguồn thu có thể đến từ các thương vụ nhỏ nhưng lợi nhuận cộng dồn rất nhanh. Ngoài ra, tuổi Thìn còn có vận tài chính phụ khá sáng. Một số khoản từng bị trì hoãn, như khoản thanh toán, tiền công, tiền lãi hoặc hoa hồng, có thể bất ngờ đổ về gần như cùng lúc. Điều này không chỉ giúp cải thiện tài chính mà còn tạo vốn để người tuổi Thìn mở rộng quy mô công việc.

