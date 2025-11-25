'Cảnh nóng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc gây sốt cõi mạng

Sao quốc tế 25/11/2025 18:15

Mới đây, loạt ảnh hậu trường phim truyền hình mới Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng bất ngờ được tung ra, lập tức trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc lẫn cộng đồng fan quốc tế.

Trong một phân đoạn hậu trường phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng , Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi trên đùi Trần Tinh Húc, gương mặt hai người áp sát và cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào, đầy mê hoặc. Ánh mắt của cả hai hòa quyện, cử chỉ thân mật không hề gượng gạo, khiến khán giả có cảm giác như đang xem một phân cảnh đã hoàn chỉnh chứ không chỉ là ảnh chụp ở hậu trường.

Trong bức ảnh khác, nữ diễn viên nép nhẹ vào lòng bạn diễn, nụ cười mềm mại, dịu dàng mà vẫn giữ được vẻ quyến rũ rất đặc trưng. Khán giả khẳng định chỉ cần nhìn loạt ảnh thôi cũng đủ hiểu rằng chemistry của hai ngôi sao đạt mức bùng nổ.

'Cảnh nóng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc gây sốt cõi mạng - Ảnh 1'Cảnh nóng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc gây sốt cõi mạng - Ảnh 2

Không thể phủ nhận rằng Địch Lệ Nhiệt Ba luôn nằm trong nhóm những nữ diễn viên có sức hút hình ảnh lớn nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Mỗi dự án cô tham gia đều trở thành đề tài bàn luận, không chỉ vì vẻ đẹp nổi bật mà còn vì phong cách, khí chất và sự chỉn chu trong cách xuất hiện trước công chúng.

Trong loạt ảnh hậu trường lần này, điều tạo nên độ nóng chính là sự hòa hợp của cô và Trần Tinh Húc - điều mà nhiều fan nghi ngờ từ trước khi phim công bố dàn cast. Dưới góc máy cận, gương mặt Địch Lệ Nhiệt Ba tỏa sáng theo phong thái mềm mại nhưng không kém phần sắc sảo, hoàn toàn phù hợp để tạo nên những phân cảnh lãng mạn đậm chất điện ảnh. Biểu cảm của cô tự nhiên, không gượng ép, đôi mắt có chiều sâu, tạo cảm giác nhân vật đang thực sự sống trong khoảnh khắc đó.

'Cảnh nóng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc gây sốt cõi mạng - Ảnh 3

Sức hút của nữ diễn viên không nằm ở độ gợi cảm phô trương mà ở nét đẹp bí ẩn, kiêu kỳ nhưng vẫn ngọt ngào. Chính điều này khiến những cảnh thân mật với Trần Tinh Húc trở nên mềm mại, tinh tế mà vẫn đủ để tạo cảm giác nóng bỏng cho người xem. Nhiều người nhận xét vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án này mang màu sắc trưởng thành hơn, quyến rũ hơn so với những tác phẩm gần đây.

Bên cạnh đó, sự mạnh dạn hơn trong cách nhập vai, đặc biệt trong những phân đoạn tình cảm, cho thấy sự thay đổi đáng mong đợi trong đường hướng diễn xuất của nữ diễn viên. Việc cô không ngại các cảnh thân mật lần này được cộng đồng đánh giá là bước chuyển mình, giúp hình tượng nghệ sĩ trở nên phong phú và cuốn hút hơn trên màn ảnh.

'Cảnh nóng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc gây sốt cõi mạng - Ảnh 4

Sức hấp dẫn của các cảnh nóng không chỉ đến từ Địch Lệ Nhiệt Ba mà còn bởi cách Trần Tinh Húc phản ứng với bạn diễn. Nam diễn viên nổi tiếng là người có kỹ năng diễn xuất mạnh mẽ trong các phân cảnh tình cảm, luôn biết cách điều tiết ánh mắt, cử chỉ và sự chủ động để tạo cảm giác tự nhiên nhất.

Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh hành trình của Nhiếp Cửu La (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Viên Thác (Trần Tinh Húc) khi cả hai hợp tác điều tra bí ẩn ngàn năm liên quan đến lời nguyền cú đất và một tổ chức cổ xưa bí ẩn. Bộ phim thuộc thể loại đô thị - huyền nghi - giả tưởng pha lẫn tình yêu, hứa hẹn mang đến màu sắc mới mẻ so với các dòng phim cổ trang và ngôn tình đang phổ biến.

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc lập kỷ lục khi vừa phát sóng

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc lập kỷ lục khi vừa phát sóng

Ngày đầu tiên ra mắt với Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tạo nên một cơn sốt khắp các nền tảng, chứng minh sức hút khó ai bì kịp. Từ Maoyan đến Douyin, Weibo hay Tencent Video, mức độ quan tâm và nhiệt độ của nhân vật cô thể hiện đều đạt vị trí dẫn đầu, liên tục phá các kỷ lục trước đó.

