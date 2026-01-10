Theo chân mẹ chồng đi đêm, tôi khóc nghẹn khi thấy những gì diễn ra bên trong căn phòng bí mật ấy

Tâm sự gia đình 10/01/2026 23:45

Nhưng gần đây, tôi thấy mẹ chồng có hành động lạ, vào đêm muộn bà thường lén ra khỏi nhà. Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.

Bà không khó tính, gây khó dễ cho tôi nhưng nhiều lúc trông bà như mất hồn. Tôi thường thấy mẹ chồng ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, ai gọi cũng không trả lời. Nếu tôi không đến vỗ vai bà thì bà sẽ chẳng để ý tới.

Từ ngày sống chung với mẹ chồng, lúc nào tôi cũng thấy mẹ chồng trông rất mệt mỏi, dù bà không có bệnh gì. Tôi có nói để đưa bà đi khám nhưng bà nhất quyết nói mình không sao. Tâm tình của mẹ chồng cũng dễ thay đổi, đôi khi mơ màng, nhiều lúc tức giận không kiềm chế được. Dù vậy, mẹ chồng của tôi cũng không làm khó con cái, bà phụ giúp việc nhà, hỏi han quan tâm tôi. Dù nhiều lúc không hiểu mẹ chồng nhưng nhìn chung tôi làm dâu cũng khá nhàn, không phải vất vả cực nhọc gì.

 

Nhưng gần đây, tôi thấy mẹ chồng có hành động lạ, vào đêm muộn bà thường lén ra khỏi nhà. Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.

Theo chân mẹ chồng đi đêm, tôi khóc nghẹn khi thấy những gì diễn ra bên trong căn phòng bí mật ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi ngỡ ngàng khi thấy mẹ chồng đi vào một căn phòng bỏ không phía sau vườn. Lúc tôi mới về làm dâu có hỏi chồng phòng đó dùng để làm gì mà luôn khóa kín? Chồng tôi ậm ừ nói là nhà kho, không cần tôi để ý tới. Khi mẹ chồng mở cánh cửa phòng, tôi tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì sững người khi thấy mẹ chồng đang lấy nhang ra đốt. Trong phòng kia có một cái bàn thờ nhỏ, trên đó có một tấm hình của người phụ nữ.

Tôi quá hoảng sợ nên hớt hải chạy về phòng ngủ. Tôi lay chồng dậy, hỏi chuyện mà mình vừa nhìn thấy. Chồng tôi im lặng một lúc lâu rồi mới thú thật người phụ nữ trong hình kia là vợ cũ của chồng. Rồi anh kể tôi nghe chuyện vợ cũ bị trầm cảm sau sinh nên tự tử, đứa con của anh cũng bị liên lụy mà qua đời.

Tôi lạnh người không tin vào tai mình, chồng chưa bao giờ nói với tôi về chuyện này. Tôi cảm thấy bị chồng lừa dối, giờ lại sống chung với người mẹ chồng luôn nhớ thương về con dâu cũ và cháu nội không may mắn. Tôi phải làm sao đây?

Mẹ chồng xông vào phòng tân hôn đưa ra yêu cầu 'dị hợm', tôi quyết định ly hôn ngay khi trời vừa sáng

Mẹ chồng xông vào phòng tân hôn đưa ra yêu cầu 'dị hợm', tôi quyết định ly hôn ngay khi trời vừa sáng

Cũng chính vì muốn tiết kiệm nên vợ chồng Đan Đan tổ chức đám cưới vô cùng đơn giản, chỉ có họ hàng, bạn bè và một số đồng nghiệp thân thiết. Riêng mẹ Đan Đan vẫn không chịu tham gia hôn lễ của con gái.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Hậu trường cảnh hành động nguy hiểm của Lưu Diệc Phi trong 'Thiên Long Bát Bộ'

Hậu trường cảnh hành động nguy hiểm của Lưu Diệc Phi trong 'Thiên Long Bát Bộ'

Sao quốc tế 25 phút trước
Mừng 3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn sau lưng trong 15 ngày tới, vận trình rực sáng hơn trăng rằm, tài chính tăng phi mã

Mừng 3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn sau lưng trong 15 ngày tới, vận trình rực sáng hơn trăng rằm, tài chính tăng phi mã

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Cơ hội đến dồn dập trong tháng 12 âm lịch tới, 3 con giáp với tay nắm TIỀN TÀI, vận may đang đến, sớm muộn sẽ giàu sang, viên mãn chẳng ai bằng

Cơ hội đến dồn dập trong tháng 12 âm lịch tới, 3 con giáp với tay nắm TIỀN TÀI, vận may đang đến, sớm muộn sẽ giàu sang, viên mãn chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Top 3 con giáp trúng số độc đắc đúng ngày 11/1 do được định sẵn là giàu, Đại Phú Đại Quý, rủng rỉnh túi tiền, sự nghiệp thăng hoa viên mãn

Top 3 con giáp trúng số độc đắc đúng ngày 11/1 do được định sẵn là giàu, Đại Phú Đại Quý, rủng rỉnh túi tiền, sự nghiệp thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến sau ngày 12/1/2026

3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến sau ngày 12/1/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Mẹ chồng luôn 'biến mất' sau tiếng chó sủa lạ, dâu trẻ lén theo dõi để rồi sợ đến run người trước cảnh tượng sau nhà

Mẹ chồng luôn 'biến mất' sau tiếng chó sủa lạ, dâu trẻ lén theo dõi để rồi sợ đến run người trước cảnh tượng sau nhà

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Đời sống 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thương tâm: Hai người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn

Thương tâm: Hai người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn

Tử vi thứ Hai 12/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Hai 12/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng luôn 'biến mất' sau tiếng chó sủa lạ, dâu trẻ lén theo dõi để rồi sợ đến run người trước cảnh tượng sau nhà

Mẹ chồng luôn 'biến mất' sau tiếng chó sủa lạ, dâu trẻ lén theo dõi để rồi sợ đến run người trước cảnh tượng sau nhà

Cứ ngỡ cánh tủ bếp bị kẹt do gỗ hỏng, vợ điếng người khi cố sức mở ra và thấy thứ chồng đang âm thầm che giấu

Cứ ngỡ cánh tủ bếp bị kẹt do gỗ hỏng, vợ điếng người khi cố sức mở ra và thấy thứ chồng đang âm thầm che giấu

Đưa 3 triệu tiền ăn vẫn bị vợ trề môi chê ít, tôi 'hất tung' mâm cơm ngay lập tức khi thấy bát canh lõng bõng toàn nước

Đưa 3 triệu tiền ăn vẫn bị vợ trề môi chê ít, tôi 'hất tung' mâm cơm ngay lập tức khi thấy bát canh lõng bõng toàn nước

Thấy chồng đuổi vợ ra đường lúc nửa đêm, anh hàng xóm chạy sang làm một việc khiến gã chồng vũ phu phải 'câm nín'

Thấy chồng đuổi vợ ra đường lúc nửa đêm, anh hàng xóm chạy sang làm một việc khiến gã chồng vũ phu phải 'câm nín'

Nắng nóng 40 độ vẫn mặc áo dài kín mít, tôi sửng sốt tột độ khi thấy em chồng vén tay áo để lộ thứ đang giấu kín

Nắng nóng 40 độ vẫn mặc áo dài kín mít, tôi sửng sốt tột độ khi thấy em chồng vén tay áo để lộ thứ đang giấu kín

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ

Chê dâu tương lai có tướng 'sát chồng', bà mẹ đắc ý ép con trai cưới người khác để rồi rước họa 'đổ vỏ